«Мы живем внутри эпидемии»: вирусолог сказал, когда Новосибирск накроет третьей волной коронавируса

Сергей Нетёсов — вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор.



О третьей волне



Недавно Минздрав говорил о третьей волне, но я в опубликованных на сайте ТАСС картинках не увидел никакого этому подтверждения. Зато увидел другое: спад заболеваемости в России практически прекратился. Считаю, что причина в том, что ряд губернаторов снизил или вообще отменил часть противоэпидемических мер.



Сейчас не та ситуация, в которой можно разрешать полные залы театров и кинотеатров. Число людей с пассивным иммунитетом, которые перенесли инфекцию бессимптомно или почти бессимптомно, в большинстве городов все-таки далеко даже до 50% (может, кроме Москвы и Санкт-Петербурга). А это приводит к тому, что усиливается распространение вируса, и само прекращение спада говорит о том, что мы можем быть на пороге третьей волны.