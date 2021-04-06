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«Мы живем внутри эпидемии»: вирусолог сказал, когда Новосибирск накроет третьей волной коронавируса

5 вопросов доктору биологических наук — о вакцинации, неразумных людях и ближайшем будущем

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В Новосибирской области зарегистрировано <nobr class="_">39 167</nobr> официальных случаев заболевания коронавирусом (данные на <nobr class="_">5 апреля</nobr>). В реальности число заболевших может быть в разы больше — кто-то переболел бессимптомно, кто-то болел, но не делал тест

В Новосибирской области зарегистрировано 39 167 официальных случаев заболевания коронавирусом (данные на 5 апреля). В реальности число заболевших может быть в разы больше — кто-то переболел бессимптомно, кто-то болел, но не делал тест

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Новосибирский вирусолог прогнозирует третью волну ковида

С одной стороны, коронавирусная статистика идет на спад: ежесуточное количество заболевших снизилось почти в два раза, если сравнивать со второй волной, которая накрыла Новосибирскую область осенью 2020 года. С другой стороны, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможном начале третьей волны распространения вируса в стране. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с вирусологом Сергеем Нетёсовым и узнала, стоит ли в ближайшее время ждать очередного коронавирусного всплеска, почему новосибирцев не прививают вакциной, которая производится в их родном городе, и правда ли, что «Спутник V» эффективен.

Сергей Нетёсов — вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор.

О третьей волне

Недавно Минздрав говорил о третьей волне, но я в опубликованных на сайте ТАСС картинках не увидел никакого этому подтверждения. Зато увидел другое: спад заболеваемости в России практически прекратился. Считаю, что причина в том, что ряд губернаторов снизил или вообще отменил часть противоэпидемических мер.

Сейчас не та ситуация, в которой можно разрешать полные залы театров и кинотеатров. Число людей с пассивным иммунитетом, которые перенесли инфекцию бессимптомно или почти бессимптомно, в большинстве городов все-таки далеко даже до 50% (может, кроме Москвы и Санкт-Петербурга). А это приводит к тому, что усиливается распространение вируса, и само прекращение спада говорит о том, что мы можем быть на пороге третьей волны.

В Новосибирской области привиты уже <nobr class="_">111 132</nobr> человека, из них двумя компонентами вакцины — <nobr class="_">82 037</nobr> человек. Остальные ждут своей очереди

В Новосибирской области привиты уже 111 132 человека, из них двумя компонентами вакцины — 82 037 человек. Остальные ждут своей очереди

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Поэтому я лично считаю, что отмена противоэпидемических мер была явно преждевременной, она никак не коррелирует с темпами вакцинации, потому что если мы будем вакцинироваться теми же темпами, что и сейчас, то привьемся только к 2023 году. А это неправильно. Подавляющее большинство развитых стран мира все-таки планирует привиться хотя бы до осени, не говоря уже о конце 2021 года. Даже Китай с его полуторамиллиардным населением планирует завершить вакцинацию на 70% к сентябрю-октябрю. Поэтому нужно кардинально увеличить темпы производства вакцины и вакцинации.

О ситуации в Новосибирской области

У нас тоже затормозился спад. Думаю, это из-за отсутствия контроля за ношением масок: многие люди на входе в магазин или метро надевают их, а потом не носят. Я считаю, что нужно ужесточить контроль за ношением масок для тех неразумных людей, которые не понимают, что они делают.

Почему новосибирцам не ставят «векторовскую» вакцину

Во-первых, производственные мощности «Вектора» очень небольшие. У производителей вакцины «Спутник V» гораздо больше мощностей — там как раз виден рост производства, но и он пока недостаточный. По идее, нужно увеличить производство всех вакцин, но реальные перспективы я вижу только у «Спутник V». В Минздрав заявлено шесть заводов, из которых как минимум три уже активно работают.

А вы продолжаете носить маску в общественных местах, транспорте и магазинах?

А вы продолжаете носить маску в общественных местах, транспорте и магазинах?

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Вопросы к вакцине «Вектора» появились еще осенью, но у меня и у других специалистов была надежда, что на них будут получены адекватные ответы. К сожалению, до сих пор ответы, удовлетворяющие специалистов, не поступили. Поэтому если бы мне нужно было вакцинироваться, то в данной ситуации я бы привился «Спутником». Сейчас мне это не нужно, потому что я переболел коронавирусной инфекцией в начале декабря 2020 года.

Вокруг вакцины «ЭпиВакКорона» действительно много дискуссий. Несколько недель назад участники клинических испытаний написали открытое письмо в Минздрав. Они рассказали о результатах собственного исследования. Журналист НГС Маша Вьюн поговорила с людьми, которые привились вакциной «Вектора», и записала их истории. А «Открытые медиа» опубликовали разбор, в котором пришли к выводу, что «ЭпиВакКорона» вряд ли станет массовой. И на это есть причины.

Нужно ли вообще ставить прививку от коронавируса

Мы живем прямо внутри эпидемии, поэтому находимся сейчас в процессе познания и свойств вируса, и свойств вакцин. Осенью еще не было публикаций об итогах третьей фазы испытаний того же «Спутника V». 4 февраля 2021 года эта статья появилась, параллельно с ней были опубликованы данные независимой группы добровольцев, которые изучали свое состояние после вакцинации. Среди них было несколько грамотных биологов. В основном эти данные совпали, поэтому сейчас уже можно с большой уверенностью говорить, что «Спутник V» дает надежный иммунитет, защищает на 91,6%, а побочные реакции на эту вакцину проходят максимум за два дня, не оставляя каких-то долговременных последствий.

<nobr class="_">5 апреля</nobr> в Новосибирске открылся первый мобильный пункт вакцинации, где можно привиться в порядке живой очереди. Он работает в торговом центре

5 апреля в Новосибирске открылся первый мобильный пункт вакцинации, где можно привиться в порядке живой очереди. Он работает в торговом центре

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То, что у нее такой защитный эффект, подтверждается уже и некоторыми предварительными данными других стран, где вакцина применяется: это Венгрия и некоторые страны Южной Америки. Так что сейчас вследствие опубликованных в научном журнале и группой гражданских исследователей данных свойства вакцины «Спутник V» выявлены и подтверждены. Я считаю, что если люди хотят себя защитить, то им стоит вакцинироваться.

Что будет дальше с коронавирусом и нами

Я к моделированию биологических процессов (о какой модели идет речь почитайте здесь) отношусь положительно, но скептически, потому что одно дело, когда моделируются результаты неживых процессов, а другое дело — сегодняшняя ситуация. Во-первых, математические модели рассчитаны в большинстве своем на неизменность ситуации, а представьте, что сейчас у нас губернатор введет штраф за не ношение масок в размере 1000 рублей, и ситуация изменится. Ни одна модель этого заранее не предусматривает, придется пересчитывать. И, к примеру, эти модели не учитывали отмену 50% рассадки в кинотеатрах и театрах. А это нужно заложить.

Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 1652 человека

Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 1652 человека

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Во-вторых, модели должны обязательно учитывать процент населения тех, кто уже имеет иммунитет (бессимптомные инфицированные люди), и их половозрастной состав. Я не знаю, есть ли эти данные вообще у кого-то в Новосибирской области, а они нужны для корректировки моделей. Нужно массово тестировать население на антитела, иначе у нас не хватает информации для оценки реального репродуктивного числа для коронавируса.

Ранее новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов называл условия окончания пандемии.

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«Вектор»вирусологСергей Нетёсовкоронавирус в Новосибирске
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