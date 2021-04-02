«Открытые медиа»: вакцина «Вектора» не станет массовой в России

«Вектор» изготовил 1,1 миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский «Вектор», не станет массовой в России, как например, «Спутник V», пишет издание «Открытые медиа». Вакцины, по их подсчетам, хватит только на полмиллиона человек.
— «Открытым медиа» сообщили, что на сегодняшний день готово 1,1 миллионов доз «ЭпиВакКорона», достаточных для вакцинации 550 000 человек, но в гражданский оборот пока вышло 520 000 доз на 260 000 человек. Для сравнения, вакцины «Спутник V» сейчас произведено более чем на 20 миллионов человек, — сообщает издание.
Кроме того, «Открытые медиа» обратили внимание на то, что крупнейший поставщик «Вектора» в части производства вакцины — небольшая фирма «Эпивак». НГС ранее писал об этой фирме: её владельцы — Александр Рыжиков — заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» — и Евгений Александрович Рыжиков — одни из авторов «ЭпиВакКороны». Евгению Рыжикову принадлежит также ООО «Эпивак», зарегистрированное по тому же адресу, что и общая компания Рыжиковых. Фирмы зарегистрированы в небольшой квартире в Кольцово.
Ранее «Эпивак» фигурировало в СМИ как разработчик онковакцины для животных.
В 2021 году ООО «Эпивак» стало поставщиком пептидных антигенов и тест-систем для «Вектора». По данным сайта госзакупок, 3 февраля директор ООО «Эпивак» Евгений Рыжиков заключил с «Вектором» контракт на поставку пептидных антигенов и тест-систем для производства «ЭпиВакКороны», а также услуги по очистке и активации белка-носителя. Цена контракта составила 707 350 000 рублей, 30% уже заплатили авансом. Источником финансирования стал федеральный бюджет. С июня 2020 года по сегодня это единственная закупка «Вектора» дороже 50 миллионов рублей, связанная с препаратами.
На днях стало известно, что Федеральная антимонопольная служба потребовала снизить стоимость вакцины — с 9541 рубля за упаковку до 4210 рублей.
«Открытые медиа» также пишут, что новосибирской вакциной прививаются депутаты Госдумы в Москве, в частности, её якобы поставил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. В тексте также есть ссылки на «некоторые Telegram-каналы», которые утверждают, что «ЭпиВакКороной» мог привиться Владимир Путин.
С начала марта НГС отправил в Роспотребнадзор 8 запросов, в которых просил прокомментировать информацию о возможной неэффективности вакцины, а также пустить на предприятие, где производят вакцину. Все запросы были проигнорированы.
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В конце марта участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо Минздраву и попросили провести открытое независимое исследование препарата. Они рассказали, что группа добровольцев провела свой эксперимент и результаты оказались странными.
Мы поговорили с теми, кто ставил себе «ЭпиВакКорону» и участвовал в испытаниях, об открытом письме, доверии к «Вектору» и защите от коронавирусной инфекции.
А также сравнили четыре вакцины от COVID-19. Кто их разработал и сколько раз нужно ставить прививку?
Если вы собираетесь привиться от коронавируса, то загляните в инструкцию НГС, как поставить себе прививку от ковида — инструкция в 10 карточках.