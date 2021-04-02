«Открытые медиа»: вакцина «Вектора» не станет массовой в России

Кроме того, «Открытые медиа» обратили внимание на то, что крупнейший поставщик «Вектора» в части производства вакцины — небольшая фирма «Эпивак». НГС ранее писал об этой фирме: её владельцы — Александр Рыжиков — заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» — и Евгений Александрович Рыжиков — одни из авторов «ЭпиВакКороны». Евгению Рыжикову принадлежит также ООО «Эпивак», зарегистрированное по тому же адресу, что и общая компания Рыжиковых. Фирмы зарегистрированы в небольшой квартире в Кольцово.

Ранее «Эпивак» фигурировало в СМИ как разработчик онковакцины для животных.



В 2021 году ООО «Эпивак» стало поставщиком пептидных антигенов и тест-систем для «Вектора». По данным сайта госзакупок, 3 февраля директор ООО «Эпивак» Евгений Рыжиков заключил с «Вектором» контракт на поставку пептидных антигенов и тест-систем для производства «ЭпиВакКороны», а также услуги по очистке и активации белка-носителя. Цена контракта составила 707 350 000 рублей, 30% уже заплатили авансом. Источником финансирования стал федеральный бюджет. С июня 2020 года по сегодня это единственная закупка «Вектора» дороже 50 миллионов рублей, связанная с препаратами.

