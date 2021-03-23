Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо в Минздрав. Они провели свое исследование

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после « Спутника V ». Авторы представляют ее как «простое, изящное и универсальное решение» для формирования иммунитета против COVID-19 . Уже на первых этапах разработку вакцины засекретили — любое общение с «Вектором» осуществлялось только через федеральный Роспотребнадзор. Со временем вопросы к вакцине появились у добровольцев, которые приняли участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата. Мы пробовали разобраться, почему новый препарат вызывает сомнения у специалистов и кто поставляет материалы для вакцины.