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Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо в Минздрав. Они провели свое исследование

И теперь просят организовать открытую проверку эффективности вакцины

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Письмо подписали участники исследования и привитые «ЭпиВакКороной» в рамках гражданской вакцинации&nbsp;

Письмо подписали участники исследования и привитые «ЭпиВакКороной» в рамках гражданской вакцинации 

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Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо

Участники III фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо в Министерство здравоохранения России. Они просят об открытой проверке эффективности вакцины.

Письмо опубликовано на сайте неофициальной гражданской группы «ЭпиВакКорона», его подписали участники исследования и вакцинированные «ЭпиВакКороной» в гражданской вакцинации.

— В связи с отсутствием научных публикаций I, II и III фаз испытания вакцины «ЭпиВакКорона» и закрытостью данных клинических исследований со стороны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, мы были вынуждены по мере своих сил провести собственные исследования эффективности вакцины. Результаты наших проверок расходятся с высказываниями официальных лиц Роспотребнадзора и ГНЦ «Вектор» в СМИ, в связи с чем мы обеспокоены возможными отрицательными последствиями массовой вакцинации «ЭпиВакКороной», — говорится в тексте письма.

Авторы письма утверждают, что минимум у трети вакцинированных препаратом не были обнаружены антитела к коронавирусу.

— 120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на плацебо), — указано в письме.

Ранее «Вектор» заявлял, что антитела у привитых «ЭпиВакКороной» не выявляются на стандартных тест-системах, поэтому центр разработал собственные. В письме говорится, что эти специализированные тесты для привитых доступны только в Москве, поэтому «граждане в регионах не могут узнать, выработались ли у них антитела после вакцинации».

Еще один момент, на который обращают внимание авторы письма, — отсутствие вирус-нейтрализующих антител. К такому результату инициативная группа пришла после собственного исследования.

— В нашем эксперименте ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных «ЭпиВакКороной», не смог нейтрализовать SARS-CoV-2. О таких же результатах нам сообщили другие анонимные лаборатории, — говорится в письме.

Кроме того, авторы письма заявляют о случаях заражения коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной», в том числе у пациентов, у которых ранее были выявлены антитела спецтестом Роспотребнадзора и у вакцинированных в рамках гражданской вакцинации.

— Нас также беспокоит прямая связь между разработчиком вакцины и контролирующим вакцинацию органом, так как «Вектор» является организацией, подконтрольной Роспотребнадзору. С учетом вышеизложенного, очень важна независимая проверка эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», — подытоживают авторы.

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