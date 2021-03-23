Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо в Минздрав. Они провели свое исследование

Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо
Участники
Письмо опубликовано на сайте неофициальной гражданской группы «ЭпиВакКорона», его подписали участники исследования и вакцинированные «ЭпиВакКороной» в гражданской вакцинации.
— В связи с отсутствием научных публикаций
Авторы письма утверждают, что минимум у трети вакцинированных препаратом не были обнаружены антитела к коронавирусу.
— 120 участников
Ранее «Вектор» заявлял, что антитела у привитых «ЭпиВакКороной» не выявляются на стандартных тест-системах, поэтому центр разработал собственные. В письме говорится, что эти специализированные тесты для привитых доступны только в Москве, поэтому «граждане в регионах не могут узнать, выработались ли у них антитела после вакцинации».
Еще один момент, на который обращают внимание авторы письма, — отсутствие вирус-нейтрализующих антител. К такому результату инициативная группа пришла после собственного исследования.
— В нашем эксперименте ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных «ЭпиВакКороной», не смог нейтрализовать
Кроме того, авторы письма заявляют о случаях заражения коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной», в том числе у пациентов, у которых ранее были выявлены антитела спецтестом Роспотребнадзора и у вакцинированных в рамках гражданской вакцинации.
— Нас также беспокоит прямая связь между разработчиком вакцины и контролирующим вакцинацию органом, так как «Вектор» является организацией, подконтрольной Роспотребнадзору. С учетом вышеизложенного, очень важна независимая проверка эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», — подытоживают авторы.
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «