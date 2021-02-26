Вакцина «Вектора» от коронавируса вызывает вопросы у врачей и ученых. Разбираемся, в чем дело

По словам Чепурнова, изначально «Вектор» заявлял, что будет разрабатывать вакцину на 6 разных платформах, в том числе и рекомбинантную, но в итоге все конструкции, кроме «ЭпиВакКороны» отпали на этапе исследований.

Что не так с «ЭпиВакКороной»

Александр Чепурнов предполагает, что при разработке препарата авторы просчитались и выбрали не те пептиды — они оказались слабо иммуногенными и неактуальными для нейтрализации вируса. То есть два основных минуса вакцины, которые выделяет ученый: то, что она пептидная и иммунная система ее плохо узнает, и то, что в разработке выбрали неправильные пептиды.



— Получается, сами разработали вакцину и тест, чтобы проверить ее эффективность. Сами контролируют всё это дело, поскольку это Роспотребнадзор, и никого к этому не подпускают. Сами берут эти белки, и где их производят — непонятно. Естественно, всё это начинает обрастать сплетнями. Это всегда происходит, если нет достаточной прозрачности, — рассказал Александр Чепурнов.



В «Векторе» же сообщили, что три пептида, входящие в состав вакцины «ЭпиВакКорона», представляют собой определенные с помощью компьютерного моделирования и химически синтезированные фрагменты белка S нового коронавируса, которые объединили с белком-носителем (белок N нового коронавируса).



По словам Чепурнова, единственным плюсом «ЭпиВакКороны» является то, что она не вызывает побочных эффектов. Для примера, после «Спутника» у 50% пациентов наблюдаются температура и неприятные симптомы.



— На самом деле, в побочных эффектах нет ничего страшного, но люди по-разному относятся к этому. А вакцина «Вектора» не реактогенная, но что там с ее свойствами на самом деле, никто не знает. И если есть такие сомнения, то это должно быть исследовано кем-то независимым. Иначе мы можем столкнуться с тем, что большой процент провакцинированных людей не будет защищен, — заключил профессор.



О том, что при создании вакцины специалисты «Вектора» ошиблись с набором пептидов, говорит и молекулярный биолог, научный сотрудник Университета Юты Ольга Матвеева.

— Вирус SARS-CoV‑2 устроен так, что нейтрализовать его могут только антитела к шиповидному белку. Антитела к нуклеокапсидному (N-белок) белку этого сделать не могут: этот белок находится внутри вирусной частицы, и антитела не могут с ним провзаимодействовать, а следовательно, он недоступен для антител в интактном вирусе. Тем не менее нуклеокапсидный белок в качестве антигена (чужеродного вещества) может помочь иммунному ответу, — пишет Ольга Матвеева в своей статье для научного журнала «Троицкий вариант».

В беседе с НГС Ольга Матвеева рассказала, что, согласно свежим научным статьям, пептиды, использованные в «ЭпиВакКороне», не видны для иммунной системы. Ольга предполагает, что во время разработки вакцины авторы предположили, что они сработают, но этого не произошло:

— Эти пептиды выбирали в марте, когда кроме представления ничего не было. Тут есть объективные сложности: действительно, как они могли угадать, какие пептиды нужны. Проблема в том, что система абсолютно непрозрачная. Нигде они не демонстрируют, есть ли антитела или клеточный ответ. Но, наверное, самая большая претензия — то, что они, не проведя 1-ю и 2-ю фазы испытаний, это внедрили, — объясняет Ольга Матвеева.

Биолог рассказывает, что в ходе 1-й и 2-й фаз испытания вакцину проверяют на безопасность и способность вызывать антитела. По данным правительства Новосибирской области, гражданская вакцинация «ЭпиВакКороной» началась 16 декабря — тогда препарат начали ставить медицинским работникам и представителям социальной сферы. Вакцину Минздрав направил в районы, где нет условий для низкотемпературного хранения вакцины « Спутник V »: Болотнинский, Сузунский и Тогучинский. При этом в январе этого года РИА Новости со ссылкой на «Вектор» сообщали о том, что 1-я и 2-я фазы испытаний должны завершиться к середине февраля.

— Нет антител, не закончены фазы испытаний, а вакцина вводится в гражданский оборот. Всё настолько непрозрачно, что там может быть всё что угодно, — рассуждает Ольга Матвеева.

Ольга Матвеева подчеркивает, что основные вопросы вызывает именно поспешный ввод «ЭпиВакКороны» в широкое использование. Специалист рассказывает, что создать пептидную вакцину в принципе сложно, а ученые «Вектора», несмотря на все недостатки, «взялись за интересную задачу», и «ЭпиВакКорону» возможно доработать:

— Сейчас все говорят о мутациях коронавируса. Мутации действительно могут менять узнавание иммунной системой вируса, и вакцины могут хуже защищать. По идее, можно найти такие пептиды, которые не меняются, и вирус не может позволить себе их сменить. Если на нее удастся сделать клеточный иммунитет, то, действительно, это может быть долгоиграющая вакцина, так как и пептиды, и N-белок меняются меньше, и эта вакцина может дольше защищать, несмотря на мутации, — говорит Ольга Матвеева.

Патент, контракт и Анна Попова

Несколько экспертов в разговоре с НГС упомянули, что оценивать новую вакцину сложно из-за того, что о ней нет научных публикаций. Единственный доступный документ об «ЭпиВакКороне» — это патент «Вектора» на вакцину. Среди авторов изобретения числятся сотрудники и генеральный директор «Вектора» и его филиалов, а также женщина по имени Анна Юрьевна Попова — полная тезка руководителя Роспотребнадзора.

Двумя первыми строчками в списке авторов идут Александр Рыжиков — заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» — и Евгений Александрович Рыжиков — вместе они являются соучредителями фирмы «Эпитек». Евгению Рыжикову принадлежит также ООО «Эпивак», зарегистрированное по тому же адресу, что и общая компания Рыжиковых. «Эпивак» подавало заявку на регистрацию товарного знака «ЭпиВакКорона», но позже отозвало ее.

В СМИ «Эпивак» фигурировало как разработчик вакцины для животных.

В 2021 году ООО «Эпивак» стало поставщиком пептидных антигенов и тест-систем для «Вектора». По данным сайта госзакупок, 3 февраля директор ООО «Эпивак» Евгений Рыжиков заключил с «Вектором» контракт на поставку пептидных антигенов и тест-систем для производства «ЭпиВакКороны», а также услуги по очистке и активации белка-носителя. Цена контракта составила 707 350 000 рублей , 30% уже заплатили авансом. Источником финансирования стал федеральный бюджет. С июня 2020 года по сегодня это единственная закупка «Вектора» дороже 50 миллионов рублей, связанная с препаратами.

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