Вакцина «Вектора» от коронавируса вызывает вопросы у врачей и ученых. Разбираемся, в чем дело

Ученые рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона» от «Вектора»
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России вакциной после «
На прошлой неделе директор частной клиники «Санитас», врач-хирург Михаил Андрушкевич в интервью «Прецеденту» высказался об «ЭпиВакКороне»:
— Вакцина «Вектора» — «ЭпиВакКорона» — скорее всего не работает. В основе разработки этой вакцины была красивая гипотеза, но антител мы, к сожалению, не видим, — сообщил изданию врач.
Заявление Андрушкевича вызвало бурную реакцию — его перепечатали несколько новосибирских СМИ. В разговоре с НГС Михаил Андрушкевич уточнил, что сделал такой вывод, основываясь на анализах их клиники. Он рассказал, что у пациентов, привившихся «ЭпиВакКороной», не выявляются антитела.
Об отсутствии антител после вакцинации «ЭпиВакКороной» заявили и участники клинических испытаний вакцины. Добровольцы, прошедшие вакцинирование, объединились в чате в Телеграме, где опубликовали открытое письмо к Минздраву, Роспотребнадзору и «Вектору». На момент написания письма 80 участников группы подтвердили документами участие в испытаниях. Письмо подписали 59 участников исследования.
— Мы самостоятельно и за свой счет проверяем у себя уровень антител, однако все полученные результаты ниже референсного значения. «Вектор» утверждает, что определить нужные антитела можно только их тест-системой, но держит ее в тайне. Заказать такой тест самостоятельно в лаборатории нельзя. В такой ситуации возникают сомнения в эффективности вакцины у многих участников исследования и у тех, кто уже успел получить вакцину в рамках гражданской вакцинации. 33% от числа документально подтвердивших свое участие в исследовании сдали такие тесты, и у всех получены отрицательные анализы на антитела (против коронавируса), — говорится в письме.
При этом плацебо должно быть всего у 25% добровольцев. По данным, опубликованным в неофициальном телеграм-канале «ЭпиВакКорона новости», на 5 февраля из 77 участников клинических испытаний у 39 (50,6%) не обнаружили антитела, у 36 (46,8%) обнаружили, еще у 2 человек результат был пограничным.
В январе Роспотребнадзор заявлял о 100% иммунологической эффективности вакцины:
— Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний, иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%, — цитировал ТАСС пресс-службу Роспотребнадзора.
В «Векторе» признали, что антитела после «ЭпиВакКороны» не фиксируются обычными тест-системами, и заявили, что для этого разработали собственные — «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».
— Используемая для создания вакцины «ЭпиВакКорона» новая технологическая платформа пептидных вакцин требует выработки новых подходов к определению поствакцинального иммунитета. <...> Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Что всё это значит
Вакцина «ЭпиВакКорона» относится к пептидным — это достаточно новый тип конструирования вакцины, у которого есть ряд особенностей.
Как объясняет доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Чепурнов, существует несколько способов конструирования вакцины — их также называют платформами для вакцин.
Первый вариант: инактивированная вакцина. В этом случае вирус размножают на культуре клеток и очищают от примесей — в результате получается чистая суспензия вируса. Затем ее лишают возможности размножаться:
— Получается полный портрет вируса, только он не в состоянии вызвать заболевание, — поясняет Александр Чепурнов. К таким вакцинам относится «КовиВак», которую разработали в Федеральном научном центре имени Чумакова.
Еще один вариант — рекомбинантная вакцина, когда в геноме вируса убирают какую-то часть, чтобы он не мог постоянно размножаться.
— Затем добавляют в геном фрагменты коронавируса — в нашем случае. Причем той части, которая актуальна для какой-нибудь функции. В нашем случае для коронавируса использованы «шипы», с помощью которых этот вирус прицепляется к клеткам. Это белок S. После введения в организм этот вирус один раз попадет в клетки и, размножаясь, создаст белки, которые являются точной копией этого поверхностного белка («шипа»). Иммунная система, увидев всё это, распознает это как чужеродный антиген и начнет создавать против него иммунную защиту, — рассказал Александр Чепурнов. Такую платформу использовали при создании вакцины «
«Шипы» — выросты на поверхности коронавируса, из-за которых он получил свое название.
Третий вариант — пептидные вакцины, к которым как раз относится «ЭпиВакКорона». Особенность пептидных вакцин в том, что при их создании специалисты нарабатывают мельчайшие фрагменты белков — пептиды. Александр Чепурнов объясняет, что пептиды должны создать что-то вроде «портрета» вируса, против которого должна активизироваться иммунная система.
— Проблема здесь заключается в том, что надо очень точно рассчитать и попасть в тот фрагмент генома, который окажется актуален для иммунного ответа. То есть при котором иммунные тела смогут нейтрализовать вирус. Наличие нейтрализующих антител как раз делает нормальную вакцину эффективной. Второй момент — эти пептиды очень маленькие. Мелкие биологические объекты не распознаются иммунной системой, она их не видит. Поэтому, чтобы иммунная система начала это видеть, надо эти пептиды как-то точно пришить к другому белку. Вместе они становятся более распознаваемыми для иммунной системы, и тогда она может их увидеть и что-то предпринимать. В случае «Вектора» они взяли в качестве такого белка центральный белок коронавируса — N-белок, — рассказал ученый.
По словам Чепурнова, изначально «Вектор» заявлял, что будет разрабатывать вакцину на 6 разных платформах, в том числе и рекомбинантную, но в итоге все конструкции, кроме «ЭпиВакКороны» отпали на этапе исследований.
Что не так с «ЭпиВакКороной»
Александр Чепурнов предполагает, что при разработке препарата авторы просчитались и выбрали не те пептиды — они оказались слабо иммуногенными и неактуальными для нейтрализации вируса. То есть два основных минуса вакцины, которые выделяет ученый: то, что она пептидная и иммунная система ее плохо узнает, и то, что в разработке выбрали неправильные пептиды.
— Получается, сами разработали вакцину и тест, чтобы проверить ее эффективность. Сами контролируют всё это дело, поскольку это Роспотребнадзор, и никого к этому не подпускают. Сами берут эти белки, и где их производят — непонятно. Естественно, всё это начинает обрастать сплетнями. Это всегда происходит, если нет достаточной прозрачности, — рассказал Александр Чепурнов.
В «Векторе» же сообщили, что три пептида, входящие в состав вакцины «ЭпиВакКорона», представляют собой определенные с помощью компьютерного моделирования и химически синтезированные фрагменты белка S нового коронавируса, которые объединили с белком-носителем (белок N нового коронавируса).
По словам Чепурнова, единственным плюсом «ЭпиВакКороны» является то, что она не вызывает побочных эффектов. Для примера, после «Спутника» у 50% пациентов наблюдаются температура и неприятные симптомы.
— На самом деле, в побочных эффектах нет ничего страшного, но люди по-разному относятся к этому. А вакцина «Вектора» не реактогенная, но что там с ее свойствами на самом деле, никто не знает. И если есть такие сомнения, то это должно быть исследовано кем-то независимым. Иначе мы можем столкнуться с тем, что большой процент провакцинированных людей не будет защищен, — заключил профессор.
О том, что при создании вакцины специалисты «Вектора» ошиблись с набором пептидов, говорит и молекулярный биолог, научный сотрудник Университета Юты Ольга Матвеева.
— Вирус SARS-CoV‑2 устроен так, что нейтрализовать его могут только антитела к шиповидному белку. Антитела к нуклеокапсидному (N-белок) белку этого сделать не могут: этот белок находится внутри вирусной частицы, и антитела не могут с ним провзаимодействовать, а следовательно, он недоступен для антител в интактном вирусе. Тем не менее нуклеокапсидный белок в качестве антигена (чужеродного вещества) может помочь иммунному ответу, — пишет Ольга Матвеева в своей статье для научного журнала «Троицкий вариант».
В беседе с НГС Ольга Матвеева рассказала, что, согласно свежим научным статьям, пептиды, использованные в «ЭпиВакКороне», не видны для иммунной системы. Ольга предполагает, что во время разработки вакцины авторы предположили, что они сработают, но этого не произошло:
— Эти пептиды выбирали в марте, когда кроме представления ничего не было. Тут есть объективные сложности: действительно, как они могли угадать, какие пептиды нужны. Проблема в том, что система абсолютно непрозрачная. Нигде они не демонстрируют, есть ли антитела или клеточный ответ. Но, наверное, самая большая претензия — то, что они, не проведя 1-ю и
Биолог рассказывает, что в ходе 1-й и
— Нет антител, не закончены фазы испытаний, а вакцина вводится в гражданский оборот. Всё настолько непрозрачно, что там может быть всё что угодно, — рассуждает Ольга Матвеева.
Ольга Матвеева подчеркивает, что основные вопросы вызывает именно поспешный ввод «ЭпиВакКороны» в широкое использование. Специалист рассказывает, что создать пептидную вакцину в принципе сложно, а ученые «Вектора», несмотря на все недостатки, «взялись за интересную задачу», и «ЭпиВакКорону» возможно доработать:
— Сейчас все говорят о мутациях коронавируса. Мутации действительно могут менять узнавание иммунной системой вируса, и вакцины могут хуже защищать. По идее, можно найти такие пептиды, которые не меняются, и вирус не может позволить себе их сменить. Если на нее удастся сделать клеточный иммунитет, то, действительно, это может быть долгоиграющая вакцина, так как и пептиды, и N-белок меняются меньше, и эта вакцина может дольше защищать, несмотря на мутации, — говорит Ольга Матвеева.
Патент, контракт и Анна Попова
Несколько экспертов в разговоре с НГС упомянули, что оценивать новую вакцину сложно из-за того, что о ней нет научных публикаций. Единственный доступный документ об «ЭпиВакКороне» — это патент «Вектора» на вакцину. Среди авторов изобретения числятся сотрудники и генеральный директор «Вектора» и его филиалов, а также женщина по имени Анна Юрьевна Попова — полная тезка руководителя Роспотребнадзора.
Двумя первыми строчками в списке авторов идут Александр Рыжиков — заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» — и Евгений Александрович Рыжиков — вместе они являются соучредителями фирмы «Эпитек». Евгению Рыжикову принадлежит также ООО «Эпивак», зарегистрированное по тому же адресу, что и общая компания Рыжиковых. «Эпивак» подавало заявку на регистрацию товарного знака «ЭпиВакКорона», но позже отозвало ее.
В СМИ «Эпивак» фигурировало как разработчик вакцины для животных.
В 2021 году ООО «Эпивак» стало поставщиком пептидных антигенов и тест-систем для «Вектора». По данным сайта госзакупок, 3 февраля директор ООО «Эпивак» Евгений Рыжиков заключил с «Вектором» контракт на поставку пептидных антигенов и тест-систем для производства «ЭпиВакКороны», а также услуги по очистке и активации белка-носителя. Цена контракта составила
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