Что происходит с организмом, когда вы ставите прививку от коронавируса: простое объяснение

— Любая вакцина содержит специфический антиген — белок, который провоцирует выработку антител — иммунный ответ, — объясняет вирусолог Людмила Алимбарова. — В организме антиген встречают специально приспособленные для этого клетки — макрофаги. Они знакомятся с антигеном и считывают с него информацию. Полученную информацию они передают Т-лимфоцитам , те в свою очередь начинают изменяться, и среди них появляются клетки, которые также будут участвовать в иммунном процессе. Т-клетки передают информацию В-лимфоцитам , которые превращаются в плазматические клетки, способные продуцировать антитела. Часть В-лимфоцитов превращается в клетки памяти. Они хранят информацию об антигене и при повторной встрече с аналогичным антигеном запускают иммунный ответ (образование антител) в более короткие сроки.



Людмила Алимбарова — ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Первую зарегистрированную вакцину от коронавируса — «Спутник V» — разработали именно в этом центре.

