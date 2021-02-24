Что происходит с организмом, когда вы ставите прививку от коронавируса: простое объяснение

Вакцинация от коронавируса — едва ли не самое популярное событие в стране. Сколько человек уже привилось, официально не озвучивается, однако в центре имени Гамалеи, где разработали первую отечественную вакцину «
— Любая вакцина содержит специфический антиген — белок, который провоцирует выработку антител — иммунный ответ, — объясняет вирусолог Людмила Алимбарова. — В организме антиген встречают специально приспособленные для этого клетки — макрофаги. Они знакомятся с антигеном и считывают с него информацию. Полученную информацию они передают
Людмила Алимбарова — ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
А сейчас все эти этапы представим для наглядности одной картинкой.
Вакцина может быть живой (ослабленный вирус), инактивированной (мертвый вирус) или векторной. «
Между тем аденовирусный белок, который содержится в вакцине, довольно токсичный и может неприятно действовать на организм в первые дни после вакцинации. Из-за этого некоторые жалуются на озноб, температуру и слабость.
— Человек как бы заражен и как будто у него идет какой-то небольшой инфекционный процесс. Но это не так, потому что инфекционного процесса практически нет, — описывает процесс вирусолог Анатолий Альштейн. — Аденовирус, который содержится в этой вакцине, в организме человека не размножается, он распадается за сутки, двое, трое. Это такая небольшая имитация инфекционного процесса.
Анатолий Альштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
При высокой температуре допускается прием жаропонижающих, обращения к врачу не требуется. Другой момент — аллергическая реакция. По словам разработчиков вакцины, такие случаи возникают редко, но полностью не исключены. Кстати, из-за этого после вакцинации человека просят задержаться в поликлинике еще на полчаса.
— В первые полчаса, возможно, боятся такой резко появляющейся сильной аллергической реакции, при которой может падать кровяное давление, человек может сознание потерять, поэтому его просят посидеть, — говорит Альштейн. — Позже если развивается какое-то аллергическое состояние, то оно, как правило, легкое.
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