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Что происходит с организмом, когда вы ставите прививку от коронавируса: простое объяснение

Макрофаги, фагоциты и антитела — согласны, всё это звучит сложно

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Массовая вакцинация в России началась с середины января

Массовая вакцинация в России началась с середины января

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Вакцинация от коронавируса — едва ли не самое популярное событие в стране. Сколько человек уже привилось, официально не озвучивается, однако в центре имени Гамалеи, где разработали первую отечественную вакцину «Спутник V», полагают, что привившихся больше двух миллионов, не считая тех, кто участвовал в клинических испытаниях. Меж тем мало кто представляет, как вакцина воздействует на организм человека. Почему после укола заставляют посидеть в больнице еще какое-то время и отчего у некоторых появляется температура. Обо всём этом мы спросили вирусологов. Они объяснили нам проще, чем на школьном уроке биологии.

— Любая вакцина содержит специфический антиген — белок, который провоцирует выработку антител — иммунный ответ, — объясняет вирусолог Людмила Алимбарова. — В организме антиген встречают специально приспособленные для этого клетки — макрофаги. Они знакомятся с антигеном и считывают с него информацию. Полученную информацию они передают Т-лимфоцитам, те в свою очередь начинают изменяться, и среди них появляются клетки, которые также будут участвовать в иммунном процессе. Т-клетки передают информацию В-лимфоцитам, которые превращаются в плазматические клетки, способные продуцировать антитела. Часть В-лимфоцитов превращается в клетки памяти. Они хранят информацию об антигене и при повторной встрече с аналогичным антигеном запускают иммунный ответ (образование антител) в более короткие сроки.

Людмила Алимбарова — ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Первую зарегистрированную вакцину от коронавируса — «Спутник V» — разработали именно в этом центре.

А сейчас все эти этапы представим для наглядности одной картинкой.

Организм вырабатывает иммунитет в несколько этапов

Организм вырабатывает иммунитет в несколько этапов

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Вакцина может быть живой (ослабленный вирус), инактивированной (мертвый вирус) или векторной. «Спутник V» как раз создан на векторе, он содержит безвредный для человека аденовирус, в ДНК которого находится ген коронавируса. Аденовирус в этом случае используется как контейнер для доставки.

Между тем аденовирусный белок, который содержится в вакцине, довольно токсичный и может неприятно действовать на организм в первые дни после вакцинации. Из-за этого некоторые жалуются на озноб, температуру и слабость.

— Человек как бы заражен и как будто у него идет какой-то небольшой инфекционный процесс. Но это не так, потому что инфекционного процесса практически нет, — описывает процесс вирусолог Анатолий Альштейн. — Аденовирус, который содержится в этой вакцине, в организме человека не размножается, он распадается за сутки, двое, трое. Это такая небольшая имитация инфекционного процесса.

Анатолий Альштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

При высокой температуре допускается прием жаропонижающих, обращения к врачу не требуется. Другой момент — аллергическая реакция. По словам разработчиков вакцины, такие случаи возникают редко, но полностью не исключены. Кстати, из-за этого после вакцинации человека просят задержаться в поликлинике еще на полчаса.

— В первые полчаса, возможно, боятся такой резко появляющейся сильной аллергической реакции, при которой может падать кровяное давление, человек может сознание потерять, поэтому его просят посидеть, — говорит Альштейн. — Позже если развивается какое-то аллергическое состояние, то оно, как правило, легкое.

Что еще почитать о вакцинации

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вакцина от коронавирусакоронавирусАнатолий Альштейн«Спутник V»Людмила Алимбарова
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