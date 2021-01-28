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Кому нельзя делать прививку от коронавируса и можно ли от нее отказаться. Отвечают Минздрав и юристы

Изучаем документы

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От некоторых работ могут отстранить за отказ от прививки

От некоторых работ могут отстранить за отказ от прививки

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В России на прошлой неделе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку может каждый, а некоторых к этому активно мотивируют на работе — вплоть до угрозы увольнением. Мы изучили документы и поговорили с юристами, чтобы разобраться, кому нужно делать прививку и можно ли от нее отказаться.

Кому нельзя делать прививку?

Начнем с того, что сделать прививку вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V») могут только тем, кто не имеет противопоказаний к такой вакцинации. Все противопоказания официально зарегистрированы и перечислены в специальном документе Минздрава, регламентирующем проведение стандартной операционной процедуры.

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Согласно документу, противопоказаниями к применению являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания и возраст до 18 лет. Верхний порог возраста вакцинируемых в документе не указан.

Среди противопоказаний также острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таких случаях прививку делают через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Также существуют ограничения для введения второго компонента вакцины (она вводится в два этапа). Вторую прививку не будут делать, если после первой были тяжелые осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °С и так далее.

При некоторых заболеваниях вакцину применяют с осторожностью. Сюда относятся хронические заболевания печени и почек, эндокринные заболевания, тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия и другие заболевания ЦНС, острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, миокардиты, эндокардиты, перикардиты. Вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

— Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации, — говорится в документе.

Необходимости проводить тест на антитела перед вакцинацией в Минздраве не нашли. Исследование методом ПЦР перед прививкой проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом или наличии одного из симптомов COVID-19 за последние 2 недели.

Кому делать прививку обязательно?

Поскольку прививка от коронавируса вошла в национальный Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, некоторым специалистам сделать ее надо будет обязательно. Среди них, например, те, кто работает в образовательных организациях или сталкивается в работе с кровью или с больными инфекционными заболеваниями. Полный список тех, кому обязательно полагаются прививки, установлен специальным постановлением правительства.

А если я откажусь?

Любой человек может отказаться от медицинского вмешательства, в том числе и от прививки. В мае и июне 2020 года активно обсуждался вопрос о введении штрафов за отказ от вакцинации, но в октябре от этой инициативы всё же отказались. Вы вправе не ставить прививку, даже если входите в группу риска, вас не будут принуждать к этому через суд и не будут прибегать к помощи приставов для насильной вакцинации.

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Но если ваша работа входит в установленный правительством перечень, о котором говорилось выше, то заниматься ей вы не сможете.

— Работники, которые подпадают под этот перечень, могут отказаться от прививки — это их право. Но при этом, согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, они будут отстранены от выполнения работы, — говорит член Ассоциации юристов России, партнер ООО «Легес Бюро» Артём Коростелев. — Если они только устраиваются — их могут не брать, если уже работают — их отстраняют без выплаты заработной платы.

— Если сотрудник из группы риска продолжает работать без прививки, работодателя могут привлечь к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ и обязать устранить нарушение, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артём Страшнов.

До вынесения приказа об отстранении работодатель запрашивает у работника письменный отказ от вакцинации.

— Работник вправе указать в отказе от вакцинации свои доводы о том, почему его отстранение незаконно, — говорит Артём Страшнов. — Как вариант можно указать на неотносимость должности сотрудника к группе риска (на текущий момент группы риска прописаны достаточно неконкретно), а также указать на медицинские противопоказания.

Его коллега Артём Коростелев уточняет, что противопоказания должны быть подтверждены документами от врача — тогда работника могут освободить от обязательной вакцинации.

Если вы считаете, что отстранение от работы было незаконным, можно обратиться в Госинспекцию труда или с иском в суд.

А если я уже переболел?

— Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не нужно, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

СЮЖЕТ

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На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 26 января он также сообщил, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, сохраняют стойкий иммунитет на протяжении где-то 7–8 месяцев. Дальнейшие наблюдения ведутся.

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