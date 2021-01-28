Кому нельзя делать прививку от коронавируса и можно ли от нее отказаться. Отвечают Минздрав и юристы

В России на прошлой неделе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку может каждый, а некоторых к этому активно мотивируют на работе — вплоть до угрозы увольнением. Мы изучили документы и поговорили с юристами, чтобы разобраться, кому нужно делать прививку и можно ли от нее отказаться.
Кому нельзя делать прививку?
Начнем с того, что сделать прививку вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V») могут только тем, кто не имеет противопоказаний к такой вакцинации. Все противопоказания официально зарегистрированы и перечислены в специальном документе Минздрава, регламентирующем проведение стандартной операционной процедуры.
Согласно документу, противопоказаниями к применению являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания и возраст до
Среди противопоказаний также острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таких случаях прививку делают через
Также существуют ограничения для введения второго компонента вакцины (она вводится в два этапа). Вторую прививку не будут делать, если после первой были тяжелые осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше
При некоторых заболеваниях вакцину применяют с осторожностью. Сюда относятся хронические заболевания печени и почек, эндокринные заболевания, тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия и другие заболевания ЦНС, острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, миокардиты, эндокардиты, перикардиты. Вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.
— Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации, — говорится в документе.
Необходимости проводить тест на антитела перед вакцинацией в Минздраве не нашли. Исследование методом ПЦР перед прививкой проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом или наличии одного из симптомов
Кому делать прививку обязательно?
Поскольку прививка от коронавируса вошла в национальный Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, некоторым специалистам сделать ее надо будет обязательно. Среди них, например, те, кто работает в образовательных организациях или сталкивается в работе с кровью или с больными инфекционными заболеваниями. Полный список тех, кому обязательно полагаются прививки, установлен специальным постановлением правительства.
А если я откажусь?
Любой человек может отказаться от медицинского вмешательства, в том числе и от прививки. В мае и июне
Но если ваша работа входит в установленный правительством перечень, о котором говорилось выше, то заниматься ей вы не сможете.
— Работники, которые подпадают под этот перечень, могут отказаться от прививки — это их право. Но при этом, согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, они будут отстранены от выполнения работы, — говорит член Ассоциации юристов России, партнер ООО «Легес Бюро» Артём Коростелев. — Если они только устраиваются — их могут не брать, если уже работают — их отстраняют без выплаты заработной платы.
— Если сотрудник из группы риска продолжает работать без прививки, работодателя могут привлечь к административной ответственности по статье
До вынесения приказа об отстранении работодатель запрашивает у работника письменный отказ от вакцинации.
— Работник вправе указать в отказе от вакцинации свои доводы о том, почему его отстранение незаконно, — говорит Артём Страшнов. — Как вариант можно указать на неотносимость должности сотрудника к группе риска (на текущий момент группы риска прописаны достаточно неконкретно), а также указать на медицинские противопоказания.
Его коллега Артём Коростелев уточняет, что противопоказания должны быть подтверждены документами от врача — тогда работника могут освободить от обязательной вакцинации.
Если вы считаете, что отстранение от работы было незаконным, можно обратиться в Госинспекцию труда или с иском в суд.
А если я уже переболел?
— Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не нужно, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».
На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с