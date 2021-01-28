Кому нельзя делать прививку от коронавируса и можно ли от нее отказаться. Отвечают Минздрав и юристы

— Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации, — говорится в документе.

Необходимости проводить тест на антитела перед вакцинацией в Минздраве не нашли. Исследование методом ПЦР перед прививкой проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом или наличии одного из симптомов COVID-19 за последние 2 недели .

Кому делать прививку обязательно?



Поскольку прививка от коронавируса вошла в национальный Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, некоторым специалистам сделать ее надо будет обязательно. Среди них, например, те, кто работает в образовательных организациях или сталкивается в работе с кровью или с больными инфекционными заболеваниями. Полный список тех, кому обязательно полагаются прививки, установлен специальным постановлением правительства.



А если я откажусь?

