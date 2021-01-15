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Нужно ли носить маску привитым от коронавируса? Отвечает глава Минздрава

Михаил Мурашко поставил точку в споре

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Массовую вакцинацию планируют начать уже 18 января

Массовую вакцинацию планируют начать уже 18 января

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В России со следующей недели должна начаться массовая вакцинация от коронавируса, однако уже сейчас привившихся становится всё больше. А чем их больше, тем активней спор: нужно ли вакцинированным носить маски, ведь у них уже есть защита от вируса — антитела? Точку в этом вопросе сегодня поставил глава Минздрава.

— Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования, — заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

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На днях Владимир Путин поручил приступать к массовой вакцинации от коронавируса в России. Ранее Минздрав сообщал, что она будет добровольной и бесплатной.

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Михаил Мурашковакцина от коронавирусакоронавирус
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