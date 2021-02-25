Теперь еще и «КовиВак»: что известно о третьей российской вакцине от коронавируса

В России зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса. Эта разработка принадлежит Федеральному научному центру исследований и разработки иммунобиологических препаратов
Как работает вакцина?
Как сообщили в Минздраве, новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый.
— Для того чтобы создать вакцину «классическим» методом, надо выделить сам вирус, против которого она создается. А для этого требуется умение получить этот вирус, его размножить, чтобы он жил в условиях лаборатории, — объяснял генеральный директор центра
Ишмухаметов также рассказал, что за основу был взят вирус, полученный от одного из пациентов. Для этого ученые просмотрели около 400 разных проб вируса от разных больных, но именно эта разновидность оказалась одновременно и живучей, и хорошо размножающейся в определенной среде.
Хотя технология известна давно, это первая вакцина от коронавируса в России, которая была создана именно таким способом. Первая из зарегистрированных, «Спутник V», — векторная, она содержит безопасный для человека вирус, в который встроены антигенные структуры вируса-возбудителя. Подробнее о том, как «Спутник V» работает, мы писали в этом материале.
— «ЭпиВакКорона» (вторая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса. — Прим. ред.) содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса, — объясняют в Минздраве. — В вакцине использованы три вида пептидов, а также белки-носители и вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов в организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека, и к ним вырабатываются антитела.
Клинические исследования вакцины «КовиВак» прошли в 2020 году в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове, в них приняло участие четыреста человек. Как сообщает Министерство образования и науки РФ, третья фаза клинических испытаний запланирована на март 2021 года. В ней примут участие уже три тысячи человек.
Кому и как будут делать прививку?
Как следует из инструкции к препарату, которая опубликована на сайте Госреестра по регистрации лекарственных средств, вакцина стимулирует выработку иммунитета к коронавирусной инфекции, однако ни титр антител, ни продолжительность выработанного иммунитета пока неизвестны.
Вводят «КовиВак» внутримышечно, в плечо. Прививок нужно две, с интервалом в две недели. После вакцинации пациент должен как минимум полчаса находиться под наблюдением врачей. Побочные реакции могут проявляться в первые три дня после вакцинации. Среди них боль и уплотнение в месте инъекции, головная боль, повышение температуры.
Запуск масштабной вакцинации «КовиВаком» планируется уже весной этого года. Пока прививку вакциной «КовиВак» предлагают делать людям от 18 до 60 лет. Среди противопоказаний к вакцинации — серьезная реакция или осложнение после любой из прежних прививок от других болезней, отягощенный аллергологический анамнез (например, анафилактический шок или отек Квинке в прошлом), беременность и период грудного вскармливания. Также прививку не будут делать при острых лихорадочных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях, вакцинироваться можно только через 2–4 недели после выздоровления. При хронических заболеваниях прививаться нельзя, пока они в стадии обострения, в ремиссии — можно. Правда, при многих хронических заболеваниях (например, при инсультах, бронхиальной астме, миокардитах и ряде других болезней) применять вакцину нужно с осторожностью. Окончательное решение в таких ситуациях должен принимать лечащий врач.
В Министерстве образования и науки РФ уточняют, что позднее будет возможным расширение показаний к применению, но только после завершения второй фазы клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниями. Когда они будут завершены — не уточняется.
Тем временем «Спутник V», который был зарегистрирован в России первым, уже разрешили к использованию для людей старшего возраста. О том, какие противопоказания остаются у этой вакцины, можно прочитать здесь.
Какие сейчас есть вакцины от коронавируса в России и чем они различаются
«Спутник V». Векторная вакцина, разработчик — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Промежуточные результаты исследования третьей фазы были опубликованы в журнале The Lancet.
«ЭпиВакКорона». Пептидная вакцина, разработчик — ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора». Третья фаза исследований завершится не раньше мая 2021 года.
«КовиВак». Инактивированная вакцина, разработчик — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Третья фаза исследований запланирована на март 2021 года.