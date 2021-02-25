Теперь еще и «КовиВак»: что известно о третьей российской вакцине от коронавируса

Как работает вакцина?

Как сообщили в Минздраве, новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый.



— Для того чтобы создать вакцину «классическим» методом, надо выделить сам вирус, против которого она создается. А для этого требуется умение получить этот вирус, его размножить, чтобы он жил в условиях лаборатории, — объяснял генеральный директор центра им. М.П. Чумакова , член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете». — Потом уже есть два варианта. В ряде вакцин используют живой ослабленный вирус — так была, например, создана вакцина от полиомиелита. Второй вариант — использование убитого или инактивированного вируса, но сохраняющего антигенные свойства. Организм при введении такой вакцины распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем при контакте с ним уже будет готов ко всем его проявлениям.

Ишмухаметов также рассказал, что за основу был взят вирус, полученный от одного из пациентов. Для этого ученые просмотрели около 400 разных проб вируса от разных больных, но именно эта разновидность оказалась одновременно и живучей, и хорошо размножающейся в определенной среде.

