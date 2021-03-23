В Роспотребнадзоре заявили, что «Спутником V» нельзя прививаться повторно

Прививаться повторно вакциной «
— Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она, [защита], будет достаточно длительной, — объяснила Пшеничная в эфире «Соловьев LIVE». — Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме.
Она уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса. Из российских разработок это может быть «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».
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