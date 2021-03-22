Путин объявил, что сделает прививку от коронавируса завтра

— Я всех призываю внимательно относиться к рекомендации специалистов, — заявил Владимир Путин на пресс-конференции. — Они говорят о том, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. По поводу необходимости всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. Не только отечественные вирусологи, но и коллеги во всём мире считают, что один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация. И повторю еще раз: наша вакцина эффективная и безопасная.