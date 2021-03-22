22 марта понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 74.14
eur 88.43
Тема дняДом с дырой среди элитных высоток тихого центра

Все новости

Все новости

Путин объявил, что сделает прививку от коронавируса завтра

Вакцинация президента не будет публичной

330
12Обсудить

Поделиться

Владимир Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин

Владимир Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин

Поделиться

Владимир Путин сообщил, что поставит прививку от коронавируса. На совещании по вопросам вакцинации он заявил, что намерен вакцинироваться во вторник, 23 марта.

— Вакцинация — дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра, — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. По словам представителя Кремля, все вакцины хорошие и надежные. Он отметил, что вакцинация президента от коронавируса не будет публичным мероприятием.

В середине декабря прошлого года Владимира Путина спросили, планирует ли он вакцинироваться от коронавируса, но тогда президент отшутился, что до таких, как он, «вакцины пока не добрались».

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Я всех призываю внимательно относиться к рекомендации специалистов, — заявил Владимир Путин на пресс-конференции. — Они говорят о том, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. По поводу необходимости всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. Не только отечественные вирусологи, но и коллеги во всём мире считают, что один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация. И повторю еще раз: наша вакцина эффективная и безопасная.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19Владимир Путинвакцинациякоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...