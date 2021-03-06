Сравниваем четыре вакцины от COVID-19. Кто их разработал и сколько раз нужно ставить прививку?

Что известно о вакцине «ЭпиВакКорона»

Первая фаза испытаний вакцины от центра «Вектор» началась 27 июля прошлого года. А в октябре препарат «ЭпиВакКорона» был зарегистрирован. Для пострегистрационных испытаний, которые должны длиться полгода, искали 43 тысячи добровольцев. Вакцинация в Новосибирской области началась 16 декабря . В первую очередь препарат получили врачи и учителя.

Что известно о вакцине «КовиВак»

Третью вакцину от коронавируса в России, под названием «КовиВак», зарегистрировали в конце февраля. Ее разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, который находится в Москве. Первые 120 тысяч доз планируют направить в гражданский оборот в марте этого года.



Ранее у добровольцев, которые прививались вакциной от «Вектора», и у ученых появились вопросы к этому препарату. НГС попробовал разобраться, почему «ЭпиВакКорона» вызывает сомнения.

Что известно о вакцине от ФМБА

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, вакцина от ФМБА прошла первый этап скрининговых доклинических исследований. Специалисты проверили ее иммуногенность, первичную безопасность и другие показатели. Клинические испытания планируют начать в июле, на них потребуется несколько месяцев.