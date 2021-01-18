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В Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса. Рассказываем, где и как это сделать

В регионе в ближайшее время развернут 59 пунктов вакцинации

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В основном в Новосибирской области всем ставят вакцину «Спутник V»

В основном в Новосибирской области всем ставят вакцину «Спутник V»

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В Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса

В Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса — поручение о таком переходе к более широкой вакцинации на прошлой неделе дал президент России Владимир Путин.

Как было ранее

Изначально вакцины против коронавирусной инфекции в Новосибирской области делали только медицинским работникам, потом к приоритетным категориям добавились и специалисты других сфер — учителя, соцработники, сотрудники транспорта. Хотя журналист НГС выяснял, что некоторые поликлиники города уже ставили вакцину желающим или собирали списки в конце 2020 года.

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14 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказывал, как в регионе будет исполняться поручение президента о переходе от масштабной вакцинации к массовой (то есть для всех желающих ее сделать, у кого нет противопоказаний):

— Мы сейчас учитываем, что сейчас поставлена задача о массовой вакцинации, и будем увеличивать количество тех прививочных точек на территории города Новосибирска и области. Сегодня у нас таких организовано 23. В ближайшую неделю прибавим еще 10 пунктов. И планируем еще формировать мобильные медицинские бригады, которые будут организовывать вакцинацию.

Какая ситуация в регионе сейчас

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что всего в регионе в ближайшее время развернут 59 пунктов. Сегодня по сравнению с прошлой неделей количество пунктом вакцинации увеличилось с 23 до 33. Вакцину продолжают развозить по поликлиникам и районным больницам, к вечеру таких пунктов будет уже 41.

— В минувшие выходные в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Всего регион получил уже 14 642 дозы вакцины «Спутник V». Необходимым для хранения вакцины оборудованием сегодня оснащены 57 поликлиник региона из 59, в том числе поликлиники во всех районных больницах. Две медорганизации ожидают поставку морозильников в ближайшее время. Пока пациентов этих поликлиник направляют на вакцинацию в другие медучреждения.

Вакцина «Спутник V» распределяется по пунктам вакцинации по мере поступления в регион.

— Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории будут расширяться,отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Как записаться на вакцинацию

В Минздраве пояснили, что вакцинация проводится по предварительной записи:

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— Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал госуслуг. Пока в Новосибирскую область поставляют только вакцину «Гам-КОВИД-Вак». 1000 флаконов препарата «ЭпиВакКорона» регион получил в декабре 2020 года, вакцину передали в Сузунский, Тогучинский и Болотнинский районы, где на тот момент не было условий для низкотемпературного хранения препарата «Спутник V». «ЭпиВакКорона» вводится дважды, для иммунизации одного человека необходимо два флакона.

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Ранее мы показывали в 16 кадрах, как именно происходит вакцинация новосибирских врачей от коронавирусной инфекции.

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Минздраввакцинаполиклиникикоронавирускоронавирус в Новосибирске
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