В Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса. Рассказываем, где и как это сделать

В Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса
В Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса — поручение о таком переходе к более широкой вакцинации на прошлой неделе дал президент России Владимир Путин.
Как было ранее
Изначально вакцины против коронавирусной инфекции в Новосибирской области делали только медицинским работникам, потом к приоритетным категориям добавились и специалисты других сфер — учителя, соцработники, сотрудники транспорта. Хотя журналист НГС выяснял, что некоторые поликлиники города уже ставили вакцину желающим или собирали списки в конце 2020 года.
14 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказывал, как в регионе будет исполняться поручение президента о переходе от масштабной вакцинации к массовой (то есть для всех желающих ее сделать, у кого нет противопоказаний):
— Мы сейчас учитываем, что сейчас поставлена задача о массовой вакцинации, и будем увеличивать количество тех прививочных точек на территории города Новосибирска и области. Сегодня у нас таких организовано 23. В ближайшую неделю прибавим еще 10 пунктов. И планируем еще формировать мобильные медицинские бригады, которые будут организовывать вакцинацию.
Какая ситуация в регионе сейчас
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что всего в регионе в ближайшее время развернут 59 пунктов. Сегодня по сравнению с прошлой неделей количество пунктом вакцинации увеличилось с 23 до 33. Вакцину продолжают развозить по поликлиникам и районным больницам, к вечеру таких пунктов будет уже 41.
— В минувшие выходные в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Всего регион получил уже
Вакцина «Спутник V» распределяется по пунктам вакцинации по мере поступления в регион.
— Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории будут расширяться, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Как записаться на вакцинацию
В Минздраве пояснили, что вакцинация проводится по предварительной записи:
— Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал госуслуг. Пока в Новосибирскую область поставляют только вакцину «
Ранее мы показывали в 16 кадрах, как именно происходит вакцинация новосибирских врачей от коронавирусной инфекции.