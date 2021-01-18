В Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса. Рассказываем, где и как это сделать

14 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказывал, как в регионе будет исполняться поручение президента о переходе от масштабной вакцинации к массовой (то есть для всех желающих ее сделать, у кого нет противопоказаний):

— Мы сейчас учитываем, что сейчас поставлена задача о массовой вакцинации, и будем увеличивать количество тех прививочных точек на территории города Новосибирска и области. Сегодня у нас таких организовано 23. В ближайшую неделю прибавим еще 10 пунктов. И планируем еще формировать мобильные медицинские бригады, которые будут организовывать вакцинацию.



Какая ситуация в регионе сейчас

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что всего в регионе в ближайшее время развернут 59 пунктов. Сегодня по сравнению с прошлой неделей количество пунктом вакцинации увеличилось с 23 до 33. Вакцину продолжают развозить по поликлиникам и районным больницам, к вечеру таких пунктов будет уже 41.

