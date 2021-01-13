Путин поручил перейти к еще более массовой вакцинации от коронавируса

Владимир Путин поручил переходить от масштабной вакцинации к массовой. Об этом он сказал сегодня на совещании с членами правительства.
— На прошлой неделе мне Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановый объем выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, я прошу иметь это в виду и подготовить соответствующую инфраструктуру, — заявил Путин.
Приступать к массовой вакцинации всего населения президент поручил со следующей недели. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова ответила, что это возможно.
— Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения в январе, феврале и так дальше, — заявила вице-премьер.
Она отметила, что объемы поставок вакцин в регионы будут кратно расти по сравнению с декабрем.