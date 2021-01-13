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Путин поручил перейти к еще более массовой вакцинации от коронавируса

Пока она «масштабная»

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Массовую вакцинацию начнут с 18 января

Массовую вакцинацию начнут с 18 января

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Владимир Путин поручил переходить от масштабной вакцинации к массовой. Об этом он сказал сегодня на совещании с членами правительства.

— На прошлой неделе мне Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановый объем выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, я прошу иметь это в виду и подготовить соответствующую инфраструктуру, — заявил Путин.

Приступать к массовой вакцинации всего населения президент поручил со следующей недели. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова ответила, что это возможно.

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— Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения в январе, феврале и так дальше, — заявила вице-премьер.

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Она отметила, что объемы поставок вакцин в регионы будут кратно расти по сравнению с декабрем.

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Владимир ПутинТатьяна Голиковавакцина от коронавирусакоронавирусСпутник V
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