В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

Первую вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года. «Спутник V» — разработка Национального исследовательского центра имени Гамалеи, вакцина создана на основе вектора аденовируса человека. В конце 2020 года Роспотребнадзор заявил о регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона», ее разработка проходила в новосибирском центре «Вектор». Вакцина является пептидной — она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается, а в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.