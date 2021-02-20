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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

Первые дозы появятся в обороте в марте

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Вакцину испытали на трех тысячах добровольцев

Вакцину испытали на трех тысячах добровольцев

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В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса «КовиВак». Ее разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

— Мы сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина, «КовиВак». Ее разработал центр имени Чумакова. И уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданской оборот, — заявил Мишустин.

Клиническое исследование «КовиВак» проводили на базе медицинских учреждений Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В них приняли участие более трех тысяч человек. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Доклинические исследования вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа.

СЮЖЕТ

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Первую вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года. «Спутник V» — разработка Национального исследовательского центра имени Гамалеи, вакцина создана на основе вектора аденовируса человека. В конце 2020 года Роспотребнадзор заявил о регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона», ее разработка проходила в новосибирском центре «Вектор». Вакцина является пептидной — она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается, а в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

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