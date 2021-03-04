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Ученые спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области

Кроме того, они рассчитали период окончания пандемии

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Конец эпидемии прогнозируется на начало 2022 года

Конец эпидемии прогнозируется на начало 2022 года

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Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и рассчитали период окончания пандемии.

Ранее новосибирские ученые уже высчитывали математическую модель, которая показывала, как может увеличиться число заболевших коронавирусом, если в НСО начнется массовая вакцинация и если она не начнется.

Теперь они проанализировали новые данные мультимодальной системой эпидемиологического прогнозирования. Эту систему центр разработал вместе с компанией «Биософт».

В пресс-службе центра уточнили, что новая модель имеет ряд ограничений: в частности, на данный момент не учитывается потеря иммунитета переболевшим населением и возникновение новых штаммов вируса. И для оценки параметров модели по Новосибирской области использовались данные оперативного штаба НСО, которые существенно отличаются от данных Росстата, опубликованных в начале 2021 года.

На представленных графиках описаны возможные сценарии. Точками разного цвета на них изображены данные оперштаба: красные точки — заболевшие за день, зеленые — умершие. А линиями показаны варианты развития событий: красными — заболевшие в день, зелеными — умершие. Там, где линии и точки совпадают видно, что прогноз ученых, который они делали раньше, подтвердился.

Сценарий № 1. Текущий уровень ограничений, плановая вакцинация. Симуляция: красная линия — зарегистрировано за день, зеленая линия — умерло за день. Красные и зеленые точки — данные оперштаба

Сценарий № 1. Текущий уровень ограничений, плановая вакцинация. Симуляция: красная линия — зарегистрировано за день, зеленая линия — умерло за день. Красные и зеленые точки — данные оперштаба

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Часть графиков, которая показывает будущее — новая версия модели, использующая параметр Stringency index — индекс для учета применяемых антиэпидемиологических мер.

Сценарий № 2. Снятие ограничений, показатели по вакцинации без изменений (пунктиром нанесены данные первого графика для сравнения прогнозов)

Сценарий № 2. Снятие ограничений, показатели по вакцинации без изменений (пунктиром нанесены данные первого графика для сравнения прогнозов)

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Индекс описывает взаимосвязь эпидемий и карантинных мер, применяемых на государственном или муниципальном уровне, таких как закрытие школ, перевод значительной части сотрудников крупных компаний на удаленную работу, а школьников и студентов — на дистанционное обучение, ограничение передвижения граждан, запрет на массовые собрания и так далее. Для расчетов по Новосибирской области был использован базовый Stringency index, рассчитанный для России.

— Расчеты показали, что при текущем уровне ограничений и с учетом обеспечения плановой вакцинации в количестве 1 тысяча человек в день в Новосибирской области выраженной третьей волны, скорее всего, не будет. Пик заболеваемости в количестве 160 зарегистрированных больных в сутки наступит в марте, а потом пойдет на убыль. Количество умерших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области за время эпидемии может составить 3 тысячи человек, — передает пресс-служба результаты расчетов.

В случае снятия карантинных мер третья волна в Новосибирской области ожидается выше уровня второй волны, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая 2021 года, количество умерших может составить до 3700 человек за период эпидемии.

СЮЖЕТ

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В целом конец эпидемии также прогнозируется в начале 2022 года, а общее количество умерших составит порядка 20 700 человек.

Ранее мы рассказывали версию вирусолога о том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области, связанная с коронавирусом.

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