Ученые спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области

Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и рассчитали период окончания пандемии.



Ранее новосибирские ученые уже высчитывали математическую модель, которая показывала, как может увеличиться число заболевших коронавирусом, если в НСО начнется массовая вакцинация и если она не начнется.

Теперь они проанализировали новые данные мультимодальной системой эпидемиологического прогнозирования. Эту систему центр разработал вместе с компанией «Биософт».