Ученые спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области

Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) спрогнозировали ближайший пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и рассчитали период окончания пандемии.
Ранее новосибирские ученые уже высчитывали математическую модель, которая показывала, как может увеличиться число заболевших коронавирусом, если в НСО начнется массовая вакцинация и если она не начнется.
Теперь они проанализировали новые данные мультимодальной системой эпидемиологического прогнозирования. Эту систему центр разработал вместе с компанией «Биософт».
В пресс-службе центра уточнили, что новая модель имеет ряд ограничений: в частности, на данный момент не учитывается потеря иммунитета переболевшим населением и возникновение новых штаммов вируса. И для оценки параметров модели по Новосибирской области использовались данные оперативного штаба НСО, которые существенно отличаются от данных Росстата, опубликованных в начале
На представленных графиках описаны возможные сценарии. Точками разного цвета на них изображены данные оперштаба: красные точки — заболевшие за день, зеленые — умершие. А линиями показаны варианты развития событий: красными — заболевшие в день, зелеными — умершие. Там, где линии и точки совпадают видно, что прогноз ученых, который они делали раньше, подтвердился.
Часть графиков, которая показывает будущее — новая версия модели, использующая параметр Stringency index — индекс для учета применяемых антиэпидемиологических мер.
Индекс описывает взаимосвязь эпидемий и карантинных мер, применяемых на государственном или муниципальном уровне, таких как закрытие школ, перевод значительной части сотрудников крупных компаний на удаленную работу, а школьников и студентов — на дистанционное обучение, ограничение передвижения граждан, запрет на массовые собрания и так далее. Для расчетов по Новосибирской области был использован базовый Stringency index, рассчитанный для России.
— Расчеты показали, что при текущем уровне ограничений и с учетом обеспечения плановой вакцинации в количестве
В случае снятия карантинных мер третья волна в Новосибирской области ожидается выше уровня второй волны, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая
В целом конец эпидемии также прогнозируется в начале
Ранее мы рассказывали версию вирусолога о том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области, связанная с коронавирусом.