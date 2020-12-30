«До 90% инфицированных не учитываются». Прогноз вирусолога — что нас ждет после каникул и весной

О волнах и пиках



Одно и то же явление можно называть разными словам, но если у вас сначала идет подъем, а потом спад, то как угодно это называй — волна или пик, но это всегда будет сначала подъем, потом спад. В Новосибирской области осенью был большой подъем заболеваемости, в последней декаде октября она достигла своеобразного плато на весьма высоком уровне, что весьма необычно для процессов биологического происхождения, и пока не видно, когда заболеваемость начнет снижаться.



В разных странах ситуация разная: где-то уже началась третья волна, причем очень четкая, где-то третья волна уже заканчивается. Например, во Франции идет спад второй волны, в Великобритании началась третья волна, о которой и говорят, что она вызвана новым штаммом, хотя это пока не до конца ясно.