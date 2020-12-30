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«До 90% инфицированных не учитываются». Прогноз вирусолога — что нас ждет после каникул и весной

Когда до России дойдут новые штаммы коронавируса, где уже идет третья волна и что нужно, чтобы пандемия закончилась

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Ситуация в Новосибирске, если верить цифрам оперштаба, достигла своеобразного плато. Но количество заболевших и умерших всё равно остается слишком высоким

Ситуация в Новосибирске, если верить цифрам оперштаба, достигла своеобразного плато. Но количество заболевших и умерших всё равно остается слишком высоким

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Новосибирский вирусолог назвал условия окончания пандемии

С новой коронавирусной инфекцией мир живет уже целый год. Мы пережили две волны — весной и осенью (но число заболевших всё еще слишком велико). Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с вирусологом Сергеем Нетёсовым и узнала, когда новые «британские» штаммы коронавируса дойдут до России, как они вообще появились, где уже идет третья волна, сильно ли мутирует вирус и что нужно для окончания пандемии.

Сергей Нетёсов — вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор.

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О волнах и пиках

Одно и то же явление можно называть разными словам, но если у вас сначала идет подъем, а потом спад, то как угодно это называй — волна или пик, но это всегда будет сначала подъем, потом спад. В Новосибирской области осенью был большой подъем заболеваемости, в последней декаде октября она достигла своеобразного плато на весьма высоком уровне, что весьма необычно для процессов биологического происхождения, и пока не видно, когда заболеваемость начнет снижаться.

В разных странах ситуация разная: где-то уже началась третья волна, причем очень четкая, где-то третья волна уже заканчивается. Например, во Франции идет спад второй волны, в Великобритании началась третья волна, о которой и говорят, что она вызвана новым штаммом, хотя это пока не до конца ясно.

Есть страны, в которых уже заканчивается третья волна, говорит вирусолог

Есть страны, в которых уже заканчивается третья волна, говорит вирусолог

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О ситуации в Великобритании

Я бы назвал это не просто новым штаммом: это целая ветвь штаммов новой разновидности вируса. Но сейчас уже британскими учеными построены таблицы и графики на основе эпидемиологических и больничных данных, стало понятно, что от новой разновидности или нового штамма нет повышенной смертности. Почему он вытесняет старый? Судя по всему, на это есть две причины: его заражающая доза меньше, чем у старого, или он размножается быстрее, чем старый. Я считаю, что существенно он обстановку не усложнит.

Эту разновидность уже выявили во многих других европейских странах, Австралии и Южной Африке. Одно непонятно, почему его до сих пор не обнаружили у нас, но, думаю, это вопрос времени, потому что у нас рейсов в Лондон было достаточно: и в сентябре, и в октябре, и в ноябре-декабре. За один день такой штамм не найти, нужна неделя или две скрининга и секвенирования проб, взятых от людей, прилетевших из Великобритании две-три недели назад.

На основе данных по сравнению геномных последовательностей штаммов из новой разновидности и старых штаммов все разработанные вакцины должны от новой разновидности защищать.

В стационарах сейчас видят много тяжелых пациентов, потому что те, кто болеют легко, находятся дома

В стационарах сейчас видят много тяжелых пациентов, потому что те, кто болеют легко, находятся дома

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О мутации коронавируса

Мутации или, говоря шире, эволюцию генома вируса выявляют путем секвенирования геномов изолятов вируса, взятых от разных людей в разное время в разных местах, на специальных весьма сложных устройствах — секвенаторах, не очень дешевых. С помощью такого метода в течение всего 2020 года выявлено, что скорость эволюции генома коронавируса по-прежнему небольшая, в десятки раз меньше, чем у генома вируса гриппа.

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Но есть скачки эволюции, которые обусловлены некоторыми весьма нерядовыми, я бы сказал, чрезвычайными причинами. В частности, в Великобритании предполагают, что этот штамм сформировался из-за того, что пришлось долго лечить больного ковидом человека в иммунодефицитном состоянии, которого не удавалось поставить на ноги. Его лечили в течение месяца, и вирус в нем никак не удавалось элиминировать, он в нем продолжал и продолжал размножаться. А в процессе длительного размножения в одном организме в вирусном геноме произошло накопление мутаций и передача такого мутировавшего вируса другим пациентам больницы.

Но и эволюция этой разновидности вируса также идет медленно, и пока что не обнаружено ни одного штамма, который бы теоретически мог преодолевать иммунитет к разрабатываемым вакцинам.

Скорость эволюции генома коронавируса по-прежнему небольшая, замечает Сергей Нетёсов

Скорость эволюции генома коронавируса по-прежнему небольшая, замечает Сергей Нетёсов

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О двухволновом течении болезни

Двухволновое течение заболевания в случае COVID-19, когда сначала у пациента проходит первая волна инфекции и он вроде начинает выздоравливать, а потом снова повышается температура, наблюдалось у некоторых больных еще в феврале, в начале эпидемии. У пациентов с легкой формой такого не было, а у тяжелобольных и больных средней тяжести не всегда, но было. Вторая волна обусловлена уже в значительной степени не действием вируса, а разладом в иммунной системе организма.

Имейте в виду, что сейчас большая часть людей, у которых обнаруживается инфекция, в больницу не ложатся, дома болеют. Поэтому в стационарах врачи видят только случаи средней тяжести или тяжелые. А раньше, в марте, клали пациентов практически с любой степенью тяжести заболевания. Поэтому врачи сейчас и наблюдают гораздо чаще другие варианты заболевания.

О повторных заражениях

О подозрительных якобы повторных случаях заболевания COVID-19 приходит немало сообщений, но достоверно подтвержденных лабораторной диагностикой до сих пор немного: всего несколько десятков из более чем 80 миллионов. Причем половина этих случаев — это люди с иммунодефицитом или, например, когда первый штамм у них был обычного коронавируса, которых известно четыре разновидности и которые циркулируют среди людей уже столетия.

Сейчас в Новосибирске выпускается большое количество тест-систем, в том числе экспресс, но нужно, чтобы они были сертифицированы

Сейчас в Новосибирске выпускается большое количество тест-систем, в том числе экспресс, но нужно, чтобы они были сертифицированы

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А тест-системы на антитела к нынешнему коронавирусу в начале эпидемии были не очень специфичными. Так вот, если человек весной переболел обычным бета-коронавирусом, то он может заболеть нынешним, более опасным, но будет, как правило, болеть легко. Если сделать детальный иммунологический анализ на антитела его сывороток после первого и после второго заболевания типа иммуноблоттинга (высокочувствительный метод выявления белков. — Прим. ред.), то такую последовательность событий можно выявить. Но невысокоспецифичными тест-системами вы эти заболевания можете и не различить.

Так что вопрос в том, как именно человек подтверждает свое повторное заражение: ведь без результатов лабораторных анализов это невозможно. Вирусология сейчас наука точная. Респираторных вирусных инфекций известно в мире десятка полтора, симптомы большинства весьма сходные, и поэтому точный диагноз можно поставить не глазом врача, а только с помощью методов лабораторной диагностики: ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрипцией) по изучению смывов с мазка и иммуноферментный анализ сыворотки крови.

К тому же если весной делали одной тест-системой анализ, а летом другой, то я бы сначала посмотрел, что это за тест-системы. Весной они были во всем мире не очень совершенные. А для объективного сравнения надо, чтобы пробы крови с обоих случаев сохранились, чтобы их можно было сравнить одной тест-системой. В России сейчас зарегистрировано более 100 тест-систем на выявление антител классов IgG и M.

К сожалению, среди этих тест-систем есть такие, особенно экспресс-тесты, чувствительность и специфичность которых весьма сомнительны, потому что они никак не проверены на специальных контрольных панелях сывороток и сделаны на основе разных вирусных антигенов.

Если в России введут систему сертификации переболевших людей (а, похоже, она будет введена), то такая система должна быть ориентирована на две-три тщательно аттестованные тест-системы из этих более 100. Только анализы на основе аттестованных и тщательно проверенных тест-систем должны официально признаваться. Так уже начинают делать в Европейском союзе и ряде других развитых стран.

Вакцины от коронавируса, которые сейчас существуют или разрабатываются, предполагают введение двух доз

Вакцины от коронавируса, которые сейчас существуют или разрабатываются, предполагают введение двух доз

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По данным на 28 декабря, в мире переболело более 80 миллионов человек, а доказанных случаев повторных заражений — около 30, поэтому для обиходных обсуждений ими можно пренебречь. Людям не нужно бояться супермалых вероятностей. У любого человека есть вероятность запнуться на лестнице, упасть и сломать ногу. Но вы же не думаете об этом каждый день и каждую минуту, а шанс такой реален, и он гораздо больше, чем то, о чем мы говорим.

Когда в Новосибирской области будет спад

Спад будет весной, когда будет больше солнечного ультрафиолета и выше температура окружающей среды. И прошу учесть, что количество больных в день, которое мы видим в сводках, — это далеко не всё их реальное число, потому что те, кто болеет легко, даже в поликлинику не пойдут. Или пойдут, но увидят там очередь из 50 человек и уйдут. Считается, что во всех странах до 90% инфицированных нынешним коронавирусом людей не учитывается, потому что они болеют легко. А учет людей, позитивных по антителам, у нас вроде и не ведется.

В СУНЦ НГУ провели скрининг на антитела к SARS-CoV-2 весьма надежной тест-системой и выяснили, что уже 50% студентов имеют антитела. Конечно, среди обычных людей, которые так компактно не проживают, это процент вдвое-втрое меньше.

Пока учет людей с антителами к коронавирусу строго не ведется

Пока учет людей с антителами к коронавирусу строго не ведется

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О коллективном иммунитете

Коллективный иммунитет мы создаем двумя путями — переболевая и вакцинируясь. Согласно репродуктивному числу для нынешнего коронавируса от одного носителя в среднем заражаются четверо-пятеро человек. Поэтому для того, чтобы выработался иммунитет, нужно, чтобы переболело не менее 75% населения планеты, то есть около шесть миллиардов. Для выработки коллективного иммунитета естественным путем, без участия вакцин, потребуется от 8 до 12 лет.

Это считается легко, поскольку в ряде городов России проводится мониторинг антитело-позитивных людей. Выяснено, что их число в России — примерно 25–30 миллионов, то есть около 20%, и это набралось за 11 месяцев эпидемии. В странах Европы тоже такие же оценки. А для прекращения пандемии надо, чтобы это процент стал 75–80%. Отсюда ясно, что естественным путем эпидемия прекратится только через 3–5 лет.

Если будет выпущено большое количество доз вакцин, то коллективный иммунитет выработается быстрее

Если будет выпущено большое количество доз вакцин, то коллективный иммунитет выработается быстрее

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Как изменится ситуация из-за вакцин — зависит от того, сколько именно доз будет произведено и введено и за какой период времени. Если за последующие три месяца введут 5 миллиардов доз вакцин, то в следующем году эпидемии не будет. Но этих 5 миллиардов доз в следующие три месяца в мире точно не будет. Так что для прекращения эпидемии важны два параметра, от которых зависит время ее окончания: количество доз вакцин и за какой срок они будут введены.

Если у нас окажется достаточно доз вакцин, то мы можем к осени 2021 года защитить основную массу населения. Но если в России будет за 2021 год произведено 10 миллионов доз, то не будет у нас никакой остановки эпидемии осенью. Если же будет произведено 100 миллионов, то к осени будет очень существенный спад. А на самом деле нам нужно 200 миллионов доз вакцин, потому что сейчас вакцинация требует двух уколов (и векторовская, и Центра имени Гамалеи, и другие ожидаемые вакцины). Это очень большое количество. За какое время их удастся произвести, пока неизвестно. Но будем надеяться на лучшее.

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