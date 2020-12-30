«До 90% инфицированных не учитываются». Прогноз вирусолога — что нас ждет после каникул и весной

Новосибирский вирусолог назвал условия окончания пандемии
С новой коронавирусной инфекцией мир живет уже целый год. Мы пережили две волны — весной и осенью (но число заболевших всё еще слишком велико). Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с вирусологом Сергеем Нетёсовым и узнала, когда новые «британские» штаммы коронавируса дойдут до России, как они вообще появились, где уже идет третья волна, сильно ли мутирует вирус и что нужно для окончания пандемии.
Сергей Нетёсов — вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор.
О волнах и пиках
Одно и то же явление можно называть разными словам, но если у вас сначала идет подъем, а потом спад, то как угодно это называй — волна или пик, но это всегда будет сначала подъем, потом спад. В Новосибирской области осенью был большой подъем заболеваемости, в последней декаде октября она достигла своеобразного плато на весьма высоком уровне, что весьма необычно для процессов биологического происхождения, и пока не видно, когда заболеваемость начнет снижаться.
В разных странах ситуация разная: где-то уже началась третья волна, причем очень четкая, где-то третья волна уже заканчивается. Например, во Франции идет спад второй волны, в Великобритании началась третья волна, о которой и говорят, что она вызвана новым штаммом, хотя это пока не до конца ясно.
О ситуации в Великобритании
Я бы назвал это не просто новым штаммом: это целая ветвь штаммов новой разновидности вируса. Но сейчас уже британскими учеными построены таблицы и графики на основе эпидемиологических и больничных данных, стало понятно, что от новой разновидности или нового штамма нет повышенной смертности. Почему он вытесняет старый? Судя по всему, на это есть две причины: его заражающая доза меньше, чем у старого, или он размножается быстрее, чем старый. Я считаю, что существенно он обстановку не усложнит.
Эту разновидность уже выявили во многих других европейских странах, Австралии и Южной Африке. Одно непонятно, почему его до сих пор не обнаружили у нас, но, думаю, это вопрос времени, потому что у нас рейсов в Лондон было достаточно: и в сентябре, и в октябре, и в ноябре-декабре. За один день такой штамм не найти, нужна неделя или две скрининга и секвенирования проб, взятых от людей, прилетевших из Великобритании две-три недели назад.
На основе данных по сравнению геномных последовательностей штаммов из новой разновидности и старых штаммов все разработанные вакцины должны от новой разновидности защищать.
О мутации коронавируса
Мутации или, говоря шире, эволюцию генома вируса выявляют путем секвенирования геномов изолятов вируса, взятых от разных людей в разное время в разных местах, на специальных весьма сложных устройствах — секвенаторах, не очень дешевых. С помощью такого метода в течение всего 2020 года выявлено, что скорость эволюции генома коронавируса по-прежнему небольшая, в десятки раз меньше, чем у генома вируса гриппа.
Но есть скачки эволюции, которые обусловлены некоторыми весьма нерядовыми, я бы сказал, чрезвычайными причинами. В частности, в Великобритании предполагают, что этот штамм сформировался из-за того, что пришлось долго лечить больного ковидом человека в иммунодефицитном состоянии, которого не удавалось поставить на ноги. Его лечили в течение месяца, и вирус в нем никак не удавалось элиминировать, он в нем продолжал и продолжал размножаться. А в процессе длительного размножения в одном организме в вирусном геноме произошло накопление мутаций и передача такого мутировавшего вируса другим пациентам больницы.
Но и эволюция этой разновидности вируса также идет медленно, и пока что не обнаружено ни одного штамма, который бы теоретически мог преодолевать иммунитет к разрабатываемым вакцинам.
О двухволновом течении болезни
Двухволновое течение заболевания в случае
Имейте в виду, что сейчас большая часть людей, у которых обнаруживается инфекция, в больницу не ложатся, дома болеют. Поэтому в стационарах врачи видят только случаи средней тяжести или тяжелые. А раньше, в марте, клали пациентов практически с любой степенью тяжести заболевания. Поэтому врачи сейчас и наблюдают гораздо чаще другие варианты заболевания.
О повторных заражениях
О подозрительных якобы повторных случаях заболевания
А тест-системы на антитела к нынешнему коронавирусу в начале эпидемии были не очень специфичными. Так вот, если человек весной переболел обычным бета-коронавирусом, то он может заболеть нынешним, более опасным, но будет, как правило, болеть легко. Если сделать детальный иммунологический анализ на антитела его сывороток после первого и после второго заболевания типа иммуноблоттинга (высокочувствительный метод выявления белков. — Прим. ред.), то такую последовательность событий можно выявить. Но невысокоспецифичными тест-системами вы эти заболевания можете и не различить.
Так что вопрос в том, как именно человек подтверждает свое повторное заражение: ведь без результатов лабораторных анализов это невозможно. Вирусология сейчас наука точная. Респираторных вирусных инфекций известно в мире десятка полтора, симптомы большинства весьма сходные, и поэтому точный диагноз можно поставить не глазом врача, а только с помощью методов лабораторной диагностики: ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрипцией) по изучению смывов с мазка и иммуноферментный анализ сыворотки крови.
К тому же если весной делали одной тест-системой анализ, а летом другой, то я бы сначала посмотрел, что это за тест-системы. Весной они были во всем мире не очень совершенные. А для объективного сравнения надо, чтобы пробы крови с обоих случаев сохранились, чтобы их можно было сравнить одной тест-системой. В России сейчас зарегистрировано более 100 тест-систем на выявление антител классов IgG и M.
К сожалению, среди этих тест-систем есть такие, особенно экспресс-тесты, чувствительность и специфичность которых весьма сомнительны, потому что они никак не проверены на специальных контрольных панелях сывороток и сделаны на основе разных вирусных антигенов.
Если в России введут систему сертификации переболевших людей (а, похоже, она будет введена), то такая система должна быть ориентирована на две-три тщательно аттестованные тест-системы из этих более 100. Только анализы на основе аттестованных и тщательно проверенных тест-систем должны официально признаваться. Так уже начинают делать в Европейском союзе и ряде других развитых стран.
По данным на 28 декабря, в мире переболело более 80 миллионов человек, а доказанных случаев повторных заражений — около 30, поэтому для обиходных обсуждений ими можно пренебречь. Людям не нужно бояться супермалых вероятностей. У любого человека есть вероятность запнуться на лестнице, упасть и сломать ногу. Но вы же не думаете об этом каждый день и каждую минуту, а шанс такой реален, и он гораздо больше, чем то, о чем мы говорим.
Когда в Новосибирской области будет спад
Спад будет весной, когда будет больше солнечного ультрафиолета и выше температура окружающей среды. И прошу учесть, что количество больных в день, которое мы видим в сводках, — это далеко не всё их реальное число, потому что те, кто болеет легко, даже в поликлинику не пойдут. Или пойдут, но увидят там очередь из 50 человек и уйдут. Считается, что во всех странах до
В СУНЦ НГУ провели скрининг на антитела к SARS-CoV-2 весьма надежной тест-системой и выяснили, что уже
О коллективном иммунитете
Коллективный иммунитет мы создаем двумя путями — переболевая и вакцинируясь. Согласно репродуктивному числу для нынешнего коронавируса от одного носителя в среднем заражаются четверо-пятеро человек. Поэтому для того, чтобы выработался иммунитет, нужно, чтобы переболело не менее 75% населения планеты, то есть около шесть миллиардов. Для выработки коллективного иммунитета естественным путем, без участия вакцин, потребуется от 8 до 12 лет.
Это считается легко, поскольку в ряде городов России проводится мониторинг антитело-позитивных людей. Выяснено, что их число в России — примерно
Как изменится ситуация из-за вакцин — зависит от того, сколько именно доз будет произведено и введено и за какой период времени. Если за последующие три месяца введут 5 миллиардов доз вакцин, то в следующем году эпидемии не будет. Но этих 5 миллиардов доз в следующие три месяца в мире точно не будет. Так что для прекращения эпидемии важны два параметра, от которых зависит время ее окончания: количество доз вакцин и за какой срок они будут введены.
Если у нас окажется достаточно доз вакцин, то мы можем к осени 2021 года защитить основную массу населения. Но если в России будет за 2021 год произведено 10 миллионов доз, то не будет у нас никакой остановки эпидемии осенью. Если же будет произведено 100 миллионов, то к осени будет очень существенный спад. А на самом деле нам нужно 200 миллионов доз вакцин, потому что сейчас вакцинация требует двух уколов (и векторовская, и Центра имени Гамалеи, и другие ожидаемые вакцины). Это очень большое количество. За какое время их удастся произвести, пока неизвестно. Но будем надеяться на лучшее.
В октябре под Новосибирском эксперты обсудили, как остановить коронавирус. Мы сделали расшифровку самых интересных заявлений.