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Сколько дней человек с коронавирусом остается заразным? Когда пропадут антитела? 4 вопроса инфекционисту

Расшифровка разговора с главным врачом «ИНВИТРО-Сибирь» Андреем Поздняковым

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Андрей Поздняков говорит, что чаще всего новосибирцы сдают тест на коронавирус, а не проверяют наличие антител в крови

Андрей Поздняков говорит, что чаще всего новосибирцы сдают тест на коронавирус, а не проверяют наличие антител в крови

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Главврач «ИНВИТРО-Сибирь» рассказал о повторном заражении коронавирусом

Каждую неделю мы проводим в Instagram прямые эфиры с врачами из Новосибирска. Медики отвечают на вопросы читателей НГС про коронавирус и рассказывают, какая сейчас обстановка в регионе. В этот понедельник врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал об антителах, тестах на коронавирусную инфекцию и о возможности повторного заражения. Публикуем его ответы.

1. Сколько дней человек остается заразным?

— Согласно регламентирующим документам, человек с подтвержденным COVID-19 считается заразным или незаразным по результатам контрольного анализа. До ноября у пациентов брали два контрольных мазка, сейчас достаточно одного.

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Для легких форм, как правило, достаточно 14 дней изоляции, чтобы вирус элиминировался (вывелся) из организма. Есть американские данные, подтвержденные вирусологическими исследованиями, что пациенты с легкими формами коронавирусной инфекции без поражения легких перестают быть заразными уже к 11-му дню от появления первых клинических симптомов, пациенты с поражением легких — через три недели становятся незаразными. Это мы говорим об амбулаторных пациентах, которые лечатся на дому. Со стационарными всё по-другому: тяжесть зашкаливает, возникают другие проблемы. На амбулаторном этапе на эти цифры можно ориентироваться с оговорками, хотя как развивается ситуация с пандемией в США — это далеко не образец для подражания.

2. Сколько времени сохраняются антитела у переболевших людей?

— Мы не можем сказать, что антитела будут держаться два года, потому что знаем инфекцию всего год. Масштабные исследования проводились в разных странах. По данным одного исследования, у большей части пациентов антитела сохраняются больше четырех месяцев, по другим данным — более пяти месяцев. Некоторые исследования на ограниченном количестве пациентов дают нам данные о том, что у кого-то антитела уходят уже через три месяца. Думаю, что в исследованиях пока нет всеобъемлющей истины. Это как кирпичики в стене.

Другой вопрос — в том, что исчезновение антител далеко не всегда означает то, что человек опять становится столь же уязвимым, сколь и до первой встречи с инфекцией. Потому что базовый уровень антител — повышенный, который может определяться лабораторными исследованиями, в нашем организме нужен далеко не всегда.

Если микроорганизм существует в жизни индивида эпизодически, а все-таки COVID-19 — это тот вирус, с которым мы встречаемся часто, но непостоянно, то наш организм не дурак. Он не держит базовый уровень антител годами. Антитела снижаются ниже порогового определения, того уровня, который мы можем определить лабораторными методами, но есть клетки памяти.

Антитела возникают в организме не просто так, они вырабатываются определенными клетками иммунной системы — В-лимфоцитами: они мало того что их синтезируют, но еще и запоминают, какой конкретно микроб их синтезировал. Эти клетки памяти держатся в организме десятилетиями.

То есть если вирус снова появляется в организме через год, то В-лимфоциты его распознают и вырабатывают антитела в большом количестве, предупреждают развитие тяжелого заболевания. Но пока для конкретных выводов прошло мало времени.

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3. Возможно ли повторное заражение коронавирусной инфекцией?

Андрей Поздняков считает, что повторно можно заразиться и ветрянкой, несмотря на то что это не распространено. И пока случай повторного заражения — это скорее исключение.

— В нашей жизни возможно всё. Заболеть повторно можно и теми инфекциями, которыми, как считается, люди болеют только один раз. Заболеть можно инфекциями, от которых человек привит. Я думаю, что COVID-19 тоже можно повторно заболеть. Но сегодня к возможности верификации повторных заражений во всём мире относятся очень осторожно: все эти случаи изучаются буквально под микроскопом. Насколько я знаю (изучал масштабные статьи недельной давности), в мире задокументировано шесть подтвержденных повторных заражений COVID-19. Но из этих случаев трое онкологических пациентов с тяжелой иммуносупрессией (угнетение иммунитета).

Один случай совершенно бессимптомного носительства. Кстати, первый такой описанный пациент — гонконгский. Весной он перенес коронавирусную инфекцию в нетяжелой форме в Гонконге, выздоровел, летом поехал в США и по прилете в Гонконг прошел вирусологический скрининг методом ПЦР. У него обнаружили вирус. Подтвердили, что это другой вирус, методом секвенирования, но у человека не было ни одного ни клинического, ни лабораторного симптома заболевания. То есть, если бы в аэропорту не было тотального скрининга, у него ничего бы не нашли и не факт, что он являлся бы распространителем этого вируса. Вполне возможно, что вирус попал на его слизистые оболочки, иммунная система начала с ним прекрасно справляться, не давать ему реплицироваться, но тут он попал на скрининг. Сложно говорить, что это действительно повторное заражение.

4. Гипотетический вопрос: если человек легко переболел коронавирусом первый раз и снова заразился, то какова вероятность того, что во второй раз он перенесет также легко?

— В научном мире генерируется немало гипотез: есть мнения, что повторные заражения будут протекать легко, но есть случаи из жизни вирусов, когда повторные заражения протекают гораздо тяжелее. Например, при лихорадке денге. Поэтому предпосылок как будто бы нет, но прецеденты в мире есть. Еще имеет значение состояние иммунной системы и доза инфицирования — вот почему врачи болеют тяжелее, чем среднестатистические пациенты. Причем болеют инфекционисты, у которых иммунитет достаточно устойчивый.

От редакции. Ранее мы писали, какие трудности с анализами на ковид существуют в частных клиниках Новосибирска. А на прошлой неделе поговорили в прямом эфире с главврачом ГКБ № 2 Любовью Шпагиной. Она рассказала, почему в Сибири так много умерших и можно ли дважды заразиться ковидом — читайте расшифровку разговора.

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