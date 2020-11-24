Сколько дней человек с коронавирусом остается заразным? Когда пропадут антитела? 4 вопроса инфекционисту

Для легких форм, как правило, достаточно 14 дней изоляции, чтобы вирус элиминировался (вывелся) из организма. Есть американские данные, подтвержденные вирусологическими исследованиями, что пациенты с легкими формами коронавирусной инфекции без поражения легких перестают быть заразными уже к 11-му дню от появления первых клинических симптомов, пациенты с поражением легких — через три недели становятся незаразными. Это мы говорим об амбулаторных пациентах, которые лечатся на дому. Со стационарными всё по-другому: тяжесть зашкаливает, возникают другие проблемы. На амбулаторном этапе на эти цифры можно ориентироваться с оговорками, хотя как развивается ситуация с пандемией в США — это далеко не образец для подражания.



2. Сколько времени сохраняются антитела у переболевших людей?



— Мы не можем сказать, что антитела будут держаться два года, потому что знаем инфекцию всего год. Масштабные исследования проводились в разных странах. По данным одного исследования, у большей части пациентов антитела сохраняются больше четырех месяцев, по другим данным — более пяти месяцев. Некоторые исследования на ограниченном количестве пациентов дают нам данные о том, что у кого-то антитела уходят уже через три месяца. Думаю, что в исследованиях пока нет всеобъемлющей истины. Это как кирпичики в стене.

