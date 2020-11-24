Сколько дней человек с коронавирусом остается заразным? Когда пропадут антитела? 4 вопроса инфекционисту

Главврач «ИНВИТРО-Сибирь» рассказал о повторном заражении коронавирусом
Каждую неделю мы проводим в Instagram прямые эфиры с врачами из Новосибирска. Медики отвечают на вопросы читателей НГС про коронавирус и рассказывают, какая сейчас обстановка в регионе. В этот понедельник врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал об антителах, тестах на коронавирусную инфекцию и о возможности повторного заражения. Публикуем его ответы.
1. Сколько дней человек остается заразным?
— Согласно регламентирующим документам, человек с подтвержденным
Для легких форм, как правило, достаточно 14 дней изоляции, чтобы вирус элиминировался (вывелся) из организма. Есть американские данные, подтвержденные вирусологическими исследованиями, что пациенты с легкими формами коронавирусной инфекции без поражения легких перестают быть заразными уже к
2. Сколько времени сохраняются антитела у переболевших людей?
— Мы не можем сказать, что антитела будут держаться два года, потому что знаем инфекцию всего год. Масштабные исследования проводились в разных странах. По данным одного исследования, у большей части пациентов антитела сохраняются больше четырех месяцев, по другим данным — более пяти месяцев. Некоторые исследования на ограниченном количестве пациентов дают нам данные о том, что у кого-то антитела уходят уже через три месяца. Думаю, что в исследованиях пока нет всеобъемлющей истины. Это как кирпичики в стене.
Другой вопрос — в том, что исчезновение антител далеко не всегда означает то, что человек опять становится столь же уязвимым, сколь и до первой встречи с инфекцией. Потому что базовый уровень антител — повышенный, который может определяться лабораторными исследованиями, в нашем организме нужен далеко не всегда.
Если микроорганизм существует в жизни индивида эпизодически, а все-таки
Антитела возникают в организме не просто так, они вырабатываются определенными клетками иммунной системы —
То есть если вирус снова появляется в организме через год, то
Инфекционист рассказал, сколько держатся антитела и когда их лучше сдавать
Автор: Антон Дигаев
3. Возможно ли повторное заражение коронавирусной инфекцией?
Андрей Поздняков считает, что повторно можно заразиться и ветрянкой, несмотря на то что это не распространено. И пока случай повторного заражения — это скорее исключение.
— В нашей жизни возможно всё. Заболеть повторно можно и теми инфекциями, которыми, как считается, люди болеют только один раз. Заболеть можно инфекциями, от которых человек привит. Я думаю, что
Один случай совершенно бессимптомного носительства. Кстати, первый такой описанный пациент — гонконгский. Весной он перенес коронавирусную инфекцию в нетяжелой форме в Гонконге, выздоровел, летом поехал в США и по прилете в Гонконг прошел вирусологический скрининг методом ПЦР. У него обнаружили вирус. Подтвердили, что это другой вирус, методом секвенирования, но у человека не было ни одного ни клинического, ни лабораторного симптома заболевания. То есть, если бы в аэропорту не было тотального скрининга, у него ничего бы не нашли и не факт, что он являлся бы распространителем этого вируса. Вполне возможно, что вирус попал на его слизистые оболочки, иммунная система начала с ним прекрасно справляться, не давать ему реплицироваться, но тут он попал на скрининг. Сложно говорить, что это действительно повторное заражение.
4. Гипотетический вопрос: если человек легко переболел коронавирусом первый раз и снова заразился, то какова вероятность того, что во второй раз он перенесет также легко?
— В научном мире генерируется немало гипотез: есть мнения, что повторные заражения будут протекать легко, но есть случаи из жизни вирусов, когда повторные заражения протекают гораздо тяжелее. Например, при лихорадке денге. Поэтому предпосылок как будто бы нет, но прецеденты в мире есть. Еще имеет значение состояние иммунной системы и доза инфицирования — вот почему врачи болеют тяжелее, чем среднестатистические пациенты. Причем болеют инфекционисты, у которых иммунитет достаточно устойчивый.
От редакции. Ранее мы писали, какие трудности с анализами на ковид существуют в частных клиниках Новосибирска. А на прошлой неделе поговорили в прямом эфире с главврачом ГКБ