Почему так много умерших в Сибири? Можно ли дважды заразиться ковидом? И еще 10 вопросов врачу

— Мы не очень надеемся на противовирусные препараты, когда речь идет о вирусном поражении, особенно системном. Вирус — это полиморфное поражение. Он поражает и центральную нервную систему, и вегетативную, и сосуды, и сердце, и легкие... Так протекает любая вирусная инфекция. Противовирусные препараты ведь почему рекомендуют? Потому что очень трудно определить степень иммунитета и защищенности у каждого из пациентов. У нас сейчас нет ни одного противовирусного препарата именно против COVID-19. Зато противовирусные в целом повышают сопротивление организма болезни. Но сказать, что они остановят коронавирусную инфекцию, я не могу. Просто она будет легче протекать, и будет меньше осложнений.

Что делать, если все симптомы прошли, но остаётся слабость?

Такое явление, объясняет Любовь Шпагина, встречается у многих пациентов и называет постковидный синдром. Восстановить силы помогут специальные препараты — для их назначения нужно обратиться к врачу:

— Даже при легком течении болезни может быть длительный период астении. При постковидной астении может измениться регуляция температуры. При болезни было 39, а потом и 36 градусов нет. Это нарушение центральной терморегуляции. Это поствирусный синдром. Есть определенные препараты, которые помогут поднять силы. У многих проявляются психотические симптомы, вплоть до панических атак, — рассказывает врач.