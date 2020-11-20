Почему так много умерших в Сибири? Можно ли дважды заразиться ковидом? И еще 10 вопросов врачу

Главврач ГКБ № 2 ответила на 10 вопросов про коронавирус
В прямом эфире Instagram главный врач ГКБ № 2 Любовь Шпагина ответила на вопросы читателей НГС и рассказала о ситуации с коронавирусом в Новосибирске. В том числе, мы обсудили особенности лечения и реабилитации после ковида, а также сложности в получении больничного. Публикуем расшифровку основных тезисов разговора.
Стоит ли пить противовирусные, если ковид проходит в легкой форме?
По словам Любови Шпагиной, противовирусные лекарства облегчают течение коронавирусной инфекции, но вылечить человека не могут:
— Мы не очень надеемся на противовирусные препараты, когда речь идет о вирусном поражении, особенно системном. Вирус — это полиморфное поражение. Он поражает и центральную нервную систему, и вегетативную, и сосуды, и сердце, и легкие... Так протекает любая вирусная инфекция. Противовирусные препараты ведь почему рекомендуют? Потому что очень трудно определить степень иммунитета и защищенности у каждого из пациентов. У нас сейчас нет ни одного противовирусного препарата именно против COVID-19. Зато противовирусные в целом повышают сопротивление организма болезни. Но сказать, что они остановят коронавирусную инфекцию, я не могу. Просто она будет легче протекать, и будет меньше осложнений.
Что делать, если все симптомы прошли, но остаётся слабость?
Такое явление, объясняет Любовь Шпагина, встречается у многих пациентов и называет постковидный синдром. Восстановить силы помогут специальные препараты — для их назначения нужно обратиться к врачу:
— Даже при легком течении болезни может быть длительный период астении. При постковидной астении может измениться регуляция температуры. При болезни было 39, а потом и 36 градусов нет. Это нарушение центральной терморегуляции. Это поствирусный синдром. Есть определенные препараты, которые помогут поднять силы. У многих проявляются психотические симптомы, вплоть до панических атак, — рассказывает врач.
Как открыть больничный, если врач не приходит?
— В Новосибирской области действует медицинская информационная система. Это очень важно. Выделены дополнительные телефоны. Тот же 124, 112, горячая линия (363-95-12 и 363-93-20 — только по будням с 08:00 до 19:00). Если в этой системе зарегистрировать обращение, то больничный лист будет открыт с момента вызова (даже если врач пришел и осмотрел вас спустя сутки, а то и двое), — уверяет Любовь Шпагина.
Какие ещё анализы могут показать коронавирус, кроме ПЦР-теста?
Диагноз «коронавирусная инфекция», по словам эксперта, могут поставить и при отрицательном результате ПЦР-теста:
— Бывают случаи, когда сам диагноз ставится на основе определения иммуноглобулинов. Иммуноферментная диагностика с первого дня эпидемии находится на потоке. Мы смотрим иммуноглобулины М, G, и если находим иммуноглобулин М, то можем ставить диагноз. Если мы рентгенологически видим особенности поражения легких, которые характерны вирусу, то говорим о вирусной инфекции. Но для подтверждения ковида нужно еще иммуноглобулин. Если иммуноглобулины тоже не сформировались, есть общий анализ крови, который покажет, привел ли вирус к воспалениям, изменениям. Есть биохимический анализ крови. В конце концов, есть рентгенологическое исследование, КТ, но для их проведения нужны показания, — объясняет врач.
Полная версия прямого эфира
Автор: Антон Дигаев
Нужно ли всем поголовно делать КТ?
— Это абсолютно неоправданный ажиотаж. Нужно советоваться с врачом. 78% наших пациентов не нужно было делать КТ. Только у 22% были изменения. Если поражение более 25%, то мы начинаем мероприятия. Но нужно понимать, что это особые вирусные изменения, которые не требуют назначения антибиотиков, — рассказывает Любовь Шпагина.
Как понять, что пора пить антибиотики? Может ли пневмония проходить бессимптомно?
— Вирусные пневмонии могут протекать малосимптомно, но чтобы совсем не чувствовать её — так не бывает. Я более 30 лет работаю в пульмонологии, и вирусных поражений видела много. Все равно будут симптомы. Одышка, чувство тяжести, нехватки воздуха — если речь идет уже о большом объеме вирусного поражения. Это не будет говорить ещё о бактериальном поражении. Антибиотики — это препараты, которые противостоят микробам, бактериям. А когда мы говорим о появлении бактериальной терапии, то картина меняется. Изменяется характер кашля, мокроты, того, что врач слышит ушами, — объясняет Любовь Шпагина.
То есть, принимать антибиотики стоит только при бактериальной пневмонии. Кроме изменения характера кашля и мокроты об этом состоянии может свидетельствовать резкое повышение температуры после спада.
Правда ли, что медики болеют тяжелее?
— К сожалению, да. Врач всегда более резистентен к лечению, потому что он постоянно контактировал с пациентами, у которых вирусные и бактериальные поражения. Формируется резистентность ко всем препаратам и особенно антимикробным. Есть и так называемый арест иммунной системы. Медиков тяжелее лечить, да и болезнь протекает очень тяжело, — рассказывает Любовь Шпагина.
Были ли случаи повторного заражения ковидом?
— Это очень сложный вопрос. Можно сколько угодно демагогически рассуждать, но все клинические исследования на данный момент абсолютно не доказательные. Кто-то говорит, что повторно можно заразиться, но у нас ни один из сотрудников повторно не переболел. Тем не менее, нужно защищаться, несмотря на то, что вы переболели, — говорит врач.
Пациенты чаще переносят болезнь в легкой или тяжелой форме?
— Если говорить об общей статистике, то по России постоянно называют 25% — бессимптомных, в пределах 40% — легкие формы. По нашим пациентам (мы наблюдаем более 2000 пациентов), доля среднетяжелых не превышает 2–3%. Это, в основном, пациенты с несколькими сопутствующими осложнениями, — объясняет Любовь Шпагина.
Почему так много умерших по Сибири?
— В России одна из самых низких смертностей от ковида. Мы должны понимать, что смертность просто от ковида — это одна проблема. Пациенты в любой период болезни умирают от обострений хронических болезней. Если говорить о Сибири, то у нас другой климат, большая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. А это как раз та основа, которую обожает вирус. Ему же надо куда-то встроиться, и он это делает в условиях, когда есть сердечно-сосудистая недостаточность. Поэтому я и не могу сказать, что у нас самая низкая смертность в регионе, — рассуждает доктор.
Можно ли закрыть больничный дистанционно?
Да, можно, но после продолжительной болезни лучше все-таки сходить к врачу, считает Любовь Шпагина.
— Больничный лист — это юридический документ. Его можно закрыть дистанционно, но если больничный длительный и есть сопутствующие заболевания, то необходимо закрытие с врачебной комиссией. Здесь не нужно избегать врачей, потому что этот осмотр — ключевой, — объясняет эксперт.
Реабилитация после ковида. Полезна ли соляная пещера? Нужно ли дышать паром с солью?
— К соляным пещерам в реабилитации я отношусь очень хорошо. Только в них должен четко соблюдаться санитарно-эпидемиологический контроль. Важнее всего в реабилитации — паттерн дыхания. Правильные дыхательные движения. Это стимулирует мышцы, дыхательный центр. Эти простые мероприятия должны быть разъяснены врачом.
Насчет влажных ингаляций: они не очень показаны на разных этапах болезни. Здесь все индивидуально. Кому-то можно, но всем одновременно — нет. У пациента могут быть разные респираторные болезни, плюс ковид на разных этапах может вести себя по-разному. Поэтому таких рекомендаций я не могу дать. В любом случае нужно советоваться с врачом, — говорит Любовь Шпагина.
Полную версию разговора можно посмотреть в нашем Instagram.