«Не просто всплеск, а рабочая агония»: сотрудники частных клиник — о пациентах с симптомами ковида

Не все клиники, которые в той или иной форме работают с коронавирусными пациентами, согласились дать комментарии — официально они не могут лечить такую категорию пациентов. Представители некоторых клиник и вовсе утверждали, что весной-летом не принимали ковид-больных, хотя пациенты утверждают обратное. Но всё же есть те, кто придумал, как без нарушений организовать работу с такими пациентами, и готов об этом говорить.



— Количество обращений от пациентов с симптомами ОРВИ стало значительно больше по сравнению с летом или, к примеру, по сравнению с осенью прошлого года, — отмечает терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.