«Не просто всплеск, а рабочая агония»: сотрудники частных клиник — о пациентах с симптомами ковида

Как частные клиники в Новосибирске работают с пациентами с коронавирусом
Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе набирает обороты. Власти признали вторую волну и колоссальную нагрузку на скорую и поликлиники — врачи вынуждены до поздней ночи ходить по квартирам пациентов, а время ожидания скорой помощи может растянуться на несколько суток. Частные медучреждения, несмотря на это, официально остаются в стороне: власти не подключают их к борьбе с ковидом. Некоторые клиники все равно смогли разделить потоки пациентов, чтобы консультировать больных с ковидными симптомами. Они внедряют онлайн-консультации, продолжают лечить пациентов с ОРВИ и гриппом, некоторые выезжают к пациентам на дом. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у представителей частных клиник, как сильно выросло количество пациентов этой осенью, на что жалуются пациенты с симптомами ОРВИ, и какие органы поражает коронавирус.
Что сейчас происходит в частных клиниках
Не все клиники, которые в той или иной форме работают с коронавирусными пациентами, согласились дать комментарии — официально они не могут лечить такую категорию пациентов. Представители некоторых клиник и вовсе утверждали, что весной-летом не принимали ковид-больных, хотя пациенты утверждают обратное. Но всё же есть те, кто придумал, как без нарушений организовать работу с такими пациентами, и готов об этом говорить.
— Количество обращений от пациентов с симптомами ОРВИ стало значительно больше по сравнению с летом или, к примеру, по сравнению с осенью прошлого года, — отмечает терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.
Генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Пётр Смиренко тоже говорит о резком подъёме обращений людей с симптомами коронавируса. Он полагает, что сейчас будет сложнее отделить COVID-19 от сезонных заболеваний — ОРВИ и гриппа.
— Честно? У меня не просто всплеск, у меня рабочая агония. Если я работаю с обеда, то у меня с утра полдня пациенты в WhatsApp пишут, если работаю с утра, то во вторую половину дня пациенты пишут. Это невероятный прирост за две недели, — делится пульмонолог «Здравицы» Ольга Филоненко.
Как изменили работу в первую волну
Пётр Смиренко рассказывает, что клиника не прекращала работу, поскольку для медицины такого запрета не было:
— Мы не уходили на карантин, но ввели максимальную степень безопасности: усилили обработку, масочный режим. Сконцентрировались на приёме пациентов с неинфекционными заболеваниями. Людям с симптомами ОРВИ предлагали вызывать врача на дом, как и было предписано распоряжениями Минздрава и Роспотребнадзора. Подобная практика была у всех. Если к нам обращались пациенты с симптомами COVID-19, мы объясняли им ситуацию, рассказывали, почему важно обратиться в поликлинику по месту жительства. Максимум запросов был в начале пандемии — апрель, май, июнь, июль, а с середины августа уже шёл спад заболеваемости.
Кроме того, они занимались онлайн-консультациями, которые были и раньше. Но, по мнению Петра Смиренко, не все люди любят такой формат и предпочитают общаться с врачами лично. В клинике провели опрос среди пациентов, который это подтвердил. Сейчас в «Смитре» сделан акцент на реабилитации пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции.
В «Здравице» тоже консультировали пациентов с ковидом онлайн. Варвара Веретюк вспоминает, что впервые за онлайн-консультациями пациенты стали активно обращаться с апреля 2020 года. С течением времени востребованность такой помощи только возрастает.
На что жалуются пациенты
Терапевт «Здравицы» Наталья Смирнова говорит, что в основном пациенты с СОVID-19 жалуются на повышение температуры, причём это могли быть как субфебрильные цифры 37,2–37,5, так и лихорадка до 38,5–39 градусов, кашель, чаще сухой или влажный непродуктивный, дискомфорт и заложенность в груди, ломоту в мышцах, потерю обоняния, выраженную потливость, частое сердцебиение, резкую слабость, утомляемость, дискомфорт в животе, учащенный жидкий стул:
— Конечно, не у всех присутствовали все перечисленные симптомы. Была юная пациентка, у которой лишь пропало обоняние, при этом у родителей была диагностирована пневмония и имелась соответствующая симптоматика. Заболевание протекает очень по-разному и непредсказуемо. Сталкивалась с тем, что молодые пациенты без отягощенного анамнеза болели длительнее и тяжелее своих пожилых родных с сопутствующими заболеваниями.
Ольга Филоненко перечисляет такие же симптомы и поясняет, что они с пациентами в основном обговаривали, какие анализы нужно сдать, когда сделать контрольные снимки МСКТ. Незначительно корректировали список назначенных лекарств и терапии, получаемой по хроническим заболеваниям.
Варвара Веретюк добавляет, что часто пациенты хотят получить второе мнение об уже назначенном лечении:
— К примеру, обосновано ли назначение антибиотиков, нужны ли антикоагулянты, какими препаратами корректировать давление у пациента с гипертонией и подтверждённой коронавирусной инфекцией, какие препараты использовать у пациентов с сахарным диабетом в этом случае и так далее.
И ещё важный блок — восстановительный период после перенесённого ковида с пневмонией. Пациенты спрашивают, какие элементы физиотерапии можно использовать, в чём заключается дыхательная гимнастика, как увеличивать двигательную активность, улучшить сон и психоэмоциональное состояние, какие могут понадобиться прививки, как улучшить контроль над факторами риска (избыточный вес, гипертония, преддиабет и диабет) и так далее.
Что коронавирус поражает, кроме лёгких
Кроме того, врачи рассказали, на что ещё негативно влиял коронавирус, помимо лёгких.
— Вирус SARS-CoV-2 также может поражать органы, в которых есть рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 типа (АПФ 2): пищевод, желудок, кишечник, сердце, почки. По моим наблюдениям, кроме лёгких, чаще всего поражается кишечник — по типу гастроэнтероколита. Поражение центральной нервной системы связано с проникновением вируса через кровоток и проявляется снижением обоняния, нарушением сна, неврастеническим синдромом, — говорит Наталья Смирнова.
Ольга Филоненко добавляет, что чаще повреждается ЖКТ (и на фоне лекарственных препаратов в том числе), почки (обострялись циститы, пиелонефрит), ЛОР-органы. Обострялись хронические сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.
— Помимо лёгких, вирус поражает клетки слизистой носа, задней стенки глотки и слизистой ротовой полости, сердце и сосуды, лимфатические узлы, кишечник, печень, почки. Вот почему клиническая картина новой коронавирусной инфекции может быть разнообразной. В процессе заражения и распространения инфекции вирус прикрепляется к специальным белкам-рецепторам на поверхности клеток в организме человека. Соответственно, это влияет на проявления болезни — чем больше таких рецепторов на клетках органа, тем сильнее он поражается, — также отмечает Варвара Веретюк.
Врачи призывают не игнорировать меры профилактики.
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Если вы заболели коронавирусом второй раз и у вас есть подтверждающие документы, расскажите, об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).
Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Ольга Филоненко — врач превентивной медицины, пульмонолог, терапевт. Стаж работы — с 2013 года. Пётр Смиренко — генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра». Наталья Смирнова — врач высшей категории, терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 23 года. В 2020 году прошла обучение по профилактике и лечению СОVID-19.
Мы каждую неделю публикуем истории новосибирцев, заболевших коронавирусом. О симптомах и о том, как протекает болезнь, о сложностях вызова врачей и реабилитации после лечения.
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