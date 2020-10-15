«Накрывает мертвецким состоянием»: коронавирусный дневник семьи, где заразились трое взрослых и двое детей

В семье Ольги Лавровой заболели практически все — она, её сын с супругой, а также двое маленьких детей. Им пришлось не просто с боем вызывать врачей на дом, но ещё и услышать в ответ слова, что они — люди-истерики. Сибирячка рассказала НГС о симптомах, которые наблюдались у членов её семьи, реакции врачей (и о том, что вызвать медиков нереально), а также поделилась полезными советами, которые она вынесла из этой ситуации. Публикуем коронавирусный дневник из жизни одной новосибирской семьи.

У нас большая семья, трое работающих взрослых и двое детей — одному год, другому пять лет. Я — бабушка, мне 54 года. Заболевание началось у сына с подъёма температуры под вечер 37,5 и ломоты в суставах. Решили вызвать утром врача. Дозвониться не смогли, сноха пошла в 27-ю поликлинику, час простояла в очереди к регистратуре, а потом всё же дозвонилась по номеру 124 и оформила вызов на дом. Температура у сына стала повышаться, парацетамол не помогал. К часу дня температура подскочила до 41,3, резкие боли в груди, одышка. Скорая помощь приехала, кардиограмма нормальная, температуру сбили. Появился кашель. Врач в тот день так и не пришёл.

