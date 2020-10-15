«Накрывает мертвецким состоянием»: коронавирусный дневник семьи, где заразились трое взрослых и двое детей

Жительница Новосибирска ведёт дневник борьбы с коронавирусом
В семье Ольги Лавровой заболели практически все — она, её сын с супругой, а также двое маленьких детей. Им пришлось не просто с боем вызывать врачей на дом, но ещё и услышать в ответ слова, что они — люди-истерики. Сибирячка рассказала НГС о симптомах, которые наблюдались у членов её семьи, реакции врачей (и о том, что вызвать медиков нереально), а также поделилась полезными советами, которые она вынесла из этой ситуации. Публикуем коронавирусный дневник из жизни одной новосибирской семьи.
У нас большая семья, трое работающих взрослых и двое детей — одному год, другому пять лет. Я — бабушка, мне 54 года. Заболевание началось у сына с подъёма температуры под вечер 37,5 и ломоты в суставах. Решили вызвать утром врача. Дозвониться не смогли, сноха пошла в 27-ю поликлинику, час простояла в очереди к регистратуре, а потом всё же дозвонилась по номеру 124 и оформила вызов на дом. Температура у сына стала повышаться, парацетамол не помогал. К часу дня температура подскочила до 41,3, резкие боли в груди, одышка. Скорая помощь приехала, кардиограмма нормальная, температуру сбили. Появился кашель. Врач в тот день так и не пришёл.
На второй день снова поход в регистратуру и повтор вызова (вызовы не переносятся, нужно каждый раз заново вызывать). Врач пришла около 18:00, велела пить антибиотик 5 дней, затем идти на приём в поликлинику. Больничный лист выписала почему-то со дня прихода, а не со дня вызова. Позже о такой же странности рассказала и моя сотрудница: она не дождалась врача на дом, пошла в поликлинику на приём, а там таких в очереди несколько человек сидело. Как тут не ходить? Больничный лист работодателю нужен, получить его можно только у врача, врач в поликлинике. Все советы про вызов на дом существуют только на бумаге, в реальности никто не приходит.
На третий день у сына пропало обоняние. Температура не снижается, кашель остаётся. Заболела годовалая внучка: подъём температуры, даём противовирусные и снижаем температуру. К понедельнику, 5 октября, улучшений нет. Пропало обоняние у меня. Вроде идти в поликлинику нельзя, так как, скорее всего, мы все инфицированы. Но делать нечего — сноха опять идёт в поликлинику оформлять вызов. Вызов принимают. Никто не приходит. 6 октября всё повторяется, тоже никого.
«В регистратуре нас называют истериками. За то, что спрашиваем, когда приедет врач»
Среда, 7 октября. Оформляем вызов. В регистратуре отвечают, что про нас знают и что к нам приедет специальная ковидная бригада, до 14:00. Никто не приезжает. В регистратуру дозвониться не можем. Поднялась температура у снохи, пропало обоняние.
Что делать — непонятно. Лекарства давно кончились, температура и кашель у сына продолжаются, он жалуется на сильную слабость. Заболел пятилетний внук, температура 38,5. Я пытаюсь позвонить в Минздрав — там сразу берут трубку, дают телефон приёмной главврача.
В приёмной внимательны, спрашивают, в какую поликлинику обращаемся, дают два телефона: заведующей поликлиники № 27 и отдела контроля качества медуслуг (ого, такой есть?). Телефон заведующей долго не отвечает, при повторном наборе сразу уходит в режим коротких гудков (и так до конца рабочего дня и на следующий день). По номеру отдела контроля качества просто никто не отвечает. Опять звоню в приёмную главврача. Там советуют обратиться на горячую линию регистратуры. Звоню туда, трубку никто не берёт. Трачу на эти звонки часа два.
Опять звоню в приёмную главврача. Там пытаются помочь и дают телефон главной медсестры. По нему (чудо!) дозваниваемся. Она заверяет, что про нас знают, и что она лично отнесёт наши данные ковидной бригаде, которая вот-вот приедет, ждите. Никто не приезжает.
Четверг, 8 октября. Понимаем, что никто не приедет и звонить бесполезно. Пытаемся записаться на платные анализы, КТ, приём платного врача. Запись только на следующую неделю. Сноха с детьми едет к своим родителям в другой район, чтобы там вызвать врача и получить хоть какие-то рецепты на лекарства (поликлиника № 29). Там всё получается, назначают лечение. Ну хоть что-то. Неожиданно к нам приходит врач — в полном «замоте», с готовыми отпечатанными рецептами, чтобы не писать лекарства, а только вычеркнуть ненужное. У сына воспаление лёгких, мне советует просто больше пить жидкости, раз нет температуры. Тесты на ковид нам не положены. Детвору привезли домой. Лечимся.
Пятница, 9 октября. С утра чувствую слабость и легкое удушье, списываю на интоксикацию: вся семья еле ходит, постоянно тошнит. Пробую выйти на улицу: может, на воздухе станет легче. Резко становится плохо, немеют руки и ноги, не фокусируется зрение, сильная тошнота, сползаю вниз. Успеваю позвонить сыну, чтобы помог подняться домой и вызвал скорую помощь. Бьёт озноб, состояние тяжёлого отравления, речь стала невнятной и сильная заторможенность. Приезжает скорая помощь, после осмотра забирают в первую городскую больницу. Там провожу практически весь день, полулёжа в приёмном коридоре. Меня первично обследуют. Я всё понимаю, но тело словно не моё, и полная апатия, боли от иголок не чувствую, вообще ничего не чувствую. Дико хочется спать. Меня тормошат, делают анализы, нужно исключить инсульт.
Спасибо дежурному врачу, он не ушёл со смены, пока не убедился, что мне оказана помощь. После капельницы мне становится легче, сажусь на кушетке, могу говорить. К счастью, инсульта нет, меня отпускают домой, выдают выписку с рекомендациями. Врач недоумевает, почему у нас в поликлинике не взяли мазок. Про ковид в выписке ни слова, устно врач предупреждает, что это ковидное осложнение на мозг, что ухудшение самочувствия повторится и нужно следить за собой и наблюдаться у терапевта. Сын на машине забирает меня домой, по дороге покупаем рекомендованные мне противотромбозные лекарства. Лечимся.
Суббота, 10 октября. В вызов врача на дом никто уже не верит, просто не вызываем. В выходные мы всей семьёй лежим (ну, насколько можно лежать, когда дети лезут во все места и не хотят играть в сваленные на пол игрушки). У малышей всё хорошо, они ходят на голове. Еду и продукты заказали на дом. Оказывается, вокруг много неравнодушных людей: нас по вотсапу консультируют «знакомые знакомых» — невролог и терапевт, докупили лекарств. Окружающие предлагают помощь: кто продуктами, кто лекарствами, кто пульсоксиметром. В воскресенье меня снова накрывает мертвецким состоянием, но хоть не бьёт озноб и есть чем дышать, поэтому я просто лежу.
Понедельник, 12 октября. Температура у сына не спадает, держится на уровне 37,3–37,5. У снохи так же. Кашель есть у всех, какой-то фоновый, к нему уже привыкли, делаем ингаляции, пьём антибиотики. Пульсоксиметром пользуемся, это успокаивает. У меня состояние заторможенности периодически возвращается, но уже не так остро, несколько часов недвижимости — и становится полегче. Сын стал чувствовать запахи, малыши тоже чувствуют. Мы со снохой живём в беззапаховом мире и почти без вкуса. Тошнит всех постоянно. На еду не хочется даже смотреть. Накатывают приступы слабости, когда пальцем пошевелить нужно через усилие. В целом всё в порядке.
Завтра идти на приём к терапевту в поликлинику, нужно продлевать больничные листы мне и сыну. Вечером дозвонились до регистратуры с вопросом: вызывать врача на дом или идти? Там долго выспрашивали, кто мы такие, какой у нас диагноз (господи, откуда мы знаем, что у нас написано?), какое состояние, после чего велели с утра вызвать врача на дом. Я в это мало верю.
Чему меня научила ситуация
1. В поликлинику за больничным идти самостоятельно при первых признаках недомогания, в маске и перчатках.
2. При боли в груди не пугаться и считать пульс, это, скорее всего, просто реакция сердечной мышцы на перегрузку (учащённое сердцебиение и интоксикация).
3. Для снятия интоксикации пить тёплую подкисленную жидкость (много!) и есть витамины.
4. При ковиде высока вероятность тромбоза всех органов, важно следить за давлением (снижать повышенное) и принимать противотромбозные средства.
5. По возможности не лежать пластом, а почаще двигаться дома — но не по лестнице и не в магазин.
6. Кушать, хоть и не хочется: очень быстро наступает истощение, нужно восполнять энергию дробными порциями — белок, клетчатка.
7. Хорошо, если будет кто-то, кто сможет добиться прихода врача и забора мазка, это надо выбивать, а сил на это нет — заручитесь помощью друзей или родственников.
8. В поликлиниках отсутствует система обработки и передачи информации, не организована доступность медицинской помощи, из-за этого упускается время.
9. Кроме вас самих, никто вам не поможет. Не надейтесь на медицинскую систему, максимально активно помогайте себе сами.
Были ли вам полезны выводы, которые сделала автор колонки?
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