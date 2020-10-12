«Ждала скорую 8 часов, безрезультатно»: у сибирячки после приема лекарств от коронавируса отекло лицо

У нас с мужем ковид диагностировали ещё в первых числах октября. И так как степень болезни лёгкая, то мы уже почти на этапе выздоровления. Сперва симптомы коронавируса появились у мужа: температура и сдавленное тяжелое дыхание, пропали чувство вкуса и обоняние. На следующий день после этих симптомов температура спала, и он самостоятельно сдал тест на ковид в «Инвитро» и сделал КТ (компьютерную томографию), чтобы подготовиться к приходу врачей и не терять время. Через пару дней вкус исчез и у меня, хотя температура лишь однажды поднялась до 37,1 градуса. Я поняла, что вирус, скорее всего, настиг и меня — не дозвонившись в поликлинику, я сдала тест самостоятельно.



После прихода положительных результатов нам всё же удалось вызвать врача на дом. Причём сделать это можно только до 16:00. Однажды дозвонилась в 15:55, и мне сразу же сказали, что, пока будут заполнять данные, пройдёт уже 5 минут, и вызов принят не будет, звоните завтра. Мне непонятно, почему вызовы регистрируют только до 16:00, по-крайней мере, такие правила в поликлинике № 27 Заельцовского района. По номеру 124, кстати, тоже не дозвониться: либо занято, либо звонок срывается, либо после 10–15 минут ожидания на линии берут и кладут трубку.