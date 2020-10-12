«Ждала скорую 8 часов, безрезультатно»: у сибирячки после приема лекарств от коронавируса отекло лицо

В Новосибирске девушка с отеком Квинке 8 часов ждала скорую помощь
Ситуация с коронавирусом в Новосибирске накаляется — число заболевших и умерших постепенно растет, а в понедельник, 12 октября, стало известно о смерти 25-летней девушки с коронавирусом. Власти пока не видят причин для возвращения ограничений, а медучреждения едва справляются с увеличившейся нагрузкой. Председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев рассказал сегодня утром, что некоторым новосибирцам приходится ждать скорую по 40 часов. В подобной ситуации оказалась и наша читательница Наталья Зайцева. Девушка заболела коронавирусом, и на фоне лечения у неё возник отек Квинке, она вызвала скорую, но врачей так и не дождалась. Как это было — публикуем авторскую колонку-мнение сибирячки. Далее от первого лица.
У нас с мужем ковид диагностировали ещё в первых числах октября. И так как степень болезни лёгкая, то мы уже почти на этапе выздоровления. Сперва симптомы коронавируса появились у мужа: температура и сдавленное тяжелое дыхание, пропали чувство вкуса и обоняние. На следующий день после этих симптомов температура спала, и он самостоятельно сдал тест на ковид в «Инвитро» и сделал КТ (компьютерную томографию), чтобы подготовиться к приходу врачей и не терять время. Через пару дней вкус исчез и у меня, хотя температура лишь однажды поднялась до 37,1 градуса. Я поняла, что вирус, скорее всего, настиг и меня — не дозвонившись в поликлинику, я сдала тест самостоятельно.
После прихода положительных результатов нам всё же удалось вызвать врача на дом. Причём сделать это можно только до 16:00. Однажды дозвонилась в 15:55, и мне сразу же сказали, что, пока будут заполнять данные, пройдёт уже 5 минут, и вызов принят не будет, звоните завтра. Мне непонятно, почему вызовы регистрируют только до 16:00, по-крайней мере, такие правила в поликлинике № 27 Заельцовского района. По номеру 124, кстати, тоже не дозвониться: либо занято, либо звонок срывается, либо после 10–15 минут ожидания на линии берут и кладут трубку.
На этих выходных я проснулась с отеком Квинке (остро возникающий отек тканей) на половину лица. Как потом оказалось, это была аллергическая реакция на один из выписанных антибиотиков. Выпив супрастин и ещё какие-то таблетки от аллергии, я снова легла спать. Проснувшись, поняла, что отёк проходить и не думал. Начала вызывать скорую, больше 10 минут я висела на линии в ожидании ответа от скорой помощи. За это время можно двинуть кони. И от этого становится совсем грустно. От вопроса оператора: «Вы ещё можете нормально дышать?» стало как-то совсем не по себе. Вызов приняли в 16:57, минут через 10 я уже сидела на диване, приготовив паспорт и полис, и ждала звонка в дверь.
Спустя три часа я снова позвонила в скорую. «Ждите, вызов принят». Спустя пять часов тот же ответ. Спустя семь часов то же самое.
«Но ведь за это время уже можно и умереть! "Да, можно", — ответил мне уставший голос оператора, который, видимо, повторяет это по сто раз в день»
Муж пошёл в аптеку, купил лекарство и шприцы. Потренировавшись на апельсине и стерев со лба испарину, он поставил мне укол. В итоге скорую помощь мы прождали 8 часов. В час ночи я отменила вызов.
Я не аллергик. Аллергии у меня до этого не было, тем более на лекарственные препараты, поэтому врач тоже не мог знать о таких последствиях. Сейчас отёк стал немного меньше, но все же он достаточно сильный. Пытаюсь дозвониться в регистратуру с 8 утра, безрезультатно. Постоянно занято на всех номерах. Приняла решение, что если не дозвонюсь в ближайший час, то пойду в поликлинику пешком. Несмотря на то, что на руках постановление о самоизоляции до 23 октября.
Выхода другого не вижу. С одной стороны, мне нужно пить лекарства, чтобы вылечить пневмонию (она у меня в самой легкой форме, но всё же есть), с другой стороны — не могу пить эти антибиотики из-за аллергии. Да и отёк нужно, конечно же, купировать. Везде пишут, что он может спуститься на горло, и тогда начнётся удушье. А помощи не будет, как я уже выяснила. И нужно сдать плановый мазок. Это тоже важно. Пойду пешком, знакомые говорят, что очередь в поликлинику начинается на улице. Буду пытаться сторониться людей: маска, перчатки.
От этого всего становится страшно. Естественный отбор в действии, выживает сильнейший и помощи ждать не от кого. Частные скорые и врачи не выезжают к ковидным больным. Весь город брошен на несчастные муниципальные больницы и поликлиники.
Вызывали ли вы скорую помощь в это коронавирусное время?
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