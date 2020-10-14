«Лечение назначили по телефону»: история заболевшей коронавирусом семьи

Семье из Новосибирска назначили лечение от коронавируса по телефону
Если в начале пандемии случаи заболевания коронавирусом были единичные, то сейчас болеют массово и семьями. Сибирячка Александра рассказала, как в конце сентября разболелась почти вся её семья — она, муж и ребенок-школьник. Им, как и многим этой осенью, пришлось самостоятельно бороться за своё здоровье. Далее от первого лица.
Всё началось в понедельник, 28 сентября. В этот день старший сын сказал, что классный руководитель заболела пневмонией. Это стало первым тревожным звоночком: у меня недавно была операция на почках, и врач предупредил, что ковид может мне дорого обойтись.
Уже на следующий день у сына начался сильный насморк, но так как осень, дома прохладно, я списала это на сезонную простуду. Вечером того же дня у мужа поднялась небольшая температура, но уже утром всё было в порядке, поэтому он пошел на работу — оснований вызывать врача и брать больничный не было.
Ещё через три дня у сына пропало обоняние. А на следующий день оно пропало у всех членов семьи. Просто проснулись утром в субботу и ничего не чувствуем. Первая реакция — паника. Что делать? Что будет с детьми, куда обращаться?
Я стала звонить в поликлинику, к которой мы прикреплены по прописке. Дозванивалась до регистратуры больше часа. Когда наконец-то взяли трубку — описала симптомы и вызвала врача.
Пока ждали доктора, все спали, даже младший сын. Такая невероятная слабость и головокружение, как будто алкогольное отравление.
Врач пришел после обеда. Мне показалось, что ему чуть больше 20 лет. Никаких бахил, индивидуального халата, ничего, кроме обычной маски, у него не было. Спросил про симптомы и сказал, что в понедельник, то есть через день, мужу нужно прийти в 43-й кабинет и сдать мазок на ПЦР. Я сказала, что сдам кровь на антитела в частной клинике. После этого, не сделав никаких назначений, врач ушел. Подчеркну ещё раз: у нас был характерный симптом — потеря обоняния, а медик мало того, что пришел без защиты, так ещё и вынудил моего больного мужа идти в поликлинику.
Так как врач ничего не назначил, а мы себя очень плохо чувствовали, то я написала знакомому пульмонологу, описала ситуацию, и она дала рекомендации, что и как принимать.
В понедельник утром муж, еле-еле оторвав себя от дивана, пошел в поликлинику сдавать мазок. Потом рассказывал, что по дороге несколько раз останавливался и садился, так ему было плохо.
В 43-м кабинете его в итоге не приняли. Сказали, что он вообще не прописан по нашему адресу и непонятно зачем пришел в эту поликлинику. Все разговоры о том, что он давно здесь живет, что врач сказал ему прийти именно сюда, ни к чему не привели. К слову, в его квартире живут пожилые родители, и отправлять больного человека туда только ради того, чтобы вызвать врача, мягко говоря, странно.
При этом одна из докторов авторитетно заявила, что у него вообще не ковид — мол, она в ковидных больных разбирается. И что обоняние могло пропасть от чего угодно, и это не повод ходить в поликлинику и беспокоить людей.
При этом другой врач также авторитетно заявила, что это 100% ковид и нечего ходить сюда, нужно сидеть дома и вызывать врача на дом. Муж объяснил, что врача мы уже вызывали, и пришел он сюда именно по рекомендации доктора. На что получил ответ, что этот врач молодой, некомпетентный, ни в чём не разбирается, и вообще его планируют увольнять. Идите домой и снова вызывайте врача.
Муж тут же в регистратуре опять вызывает врача, и кто, вы думаете, к нам должен прийти? Конечно же, тот самый «некомпетентный недоуволенный» врач. «А что вы хотели? Других врачей у нас нет».
Несолоно хлебавши муж вернулся домой, больной, уставший и с ужасной одышкой. Я стала звонить в поликлинику, дозвонилась до заведующей, она пообещала разобраться и отправить к нам врача. Но прошел понедельник, вторник — врач так и не пришел. Тогда я написала жалобу в Минздрав НСО. С момента появления симптомов шли пятые сутки, но никто и не думал оказывать нам помощь. Всё, что мы делали, так это следовали рекомендациям моего знакомого пульмонолога.
В среду мне позвонила заведующая терапевтическим отделением. Извинилась за такую ситуацию и по телефону сказала, что и как принимать, включая антибиотик. Я из-за почки принимаю антибиотик, и у меня есть рецепт от врача. Иначе купить его не было бы никакой возможности.
Прошла всего неделя, но мне кажется, я теперь понимаю, почему так много людей переносят ковид в тяжелой форме. Всё дело в том, что в самом начале болезни они просто никому не нужны. Непонятно, почему я работаю с 17 лет, всю жизнь плачу налоги и не могу получить квалифицированную медицинскую помощь в должном объеме. Мы могли бы обратиться в частную клинику, но по распоряжению того же Минздрава частники не имеют права обслуживать ковидных пациентов. Поэтому всё получилось как обычно: помоги себе сам, а если не поможешь, то значит, похороним и забудем. Какой-то естественный отбор, не находите?
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