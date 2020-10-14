«Лечение назначили по телефону»: история заболевшей коронавирусом семьи

Уже на следующий день у сына начался сильный насморк, но так как осень, дома прохладно, я списала это на сезонную простуду. Вечером того же дня у мужа поднялась небольшая температура, но уже утром всё было в порядке, поэтому он пошел на работу — оснований вызывать врача и брать больничный не было.



Ещё через три дня у сына пропало обоняние. А на следующий день оно пропало у всех членов семьи. Просто проснулись утром в субботу и ничего не чувствуем. Первая реакция — паника. Что делать? Что будет с детьми, куда обращаться?



Я стала звонить в поликлинику, к которой мы прикреплены по прописке. Дозванивалась до регистратуры больше часа. Когда наконец-то взяли трубку — описала симптомы и вызвала врача.



Пока ждали доктора, все спали, даже младший сын. Такая невероятная слабость и головокружение, как будто алкогольное отравление.



Врач пришел после обеда. Мне показалось, что ему чуть больше 20 лет. Никаких бахил, индивидуального халата, ничего, кроме обычной маски, у него не было. Спросил про симптомы и сказал, что в понедельник, то есть через день, мужу нужно прийти в 43-й кабинет и сдать мазок на ПЦР. Я сказала, что сдам кровь на антитела в частной клинике. После этого, не сделав никаких назначений, врач ушел. Подчеркну ещё раз: у нас был характерный симптом — потеря обоняния, а медик мало того, что пришел без защиты, так ещё и вынудил моего больного мужа идти в поликлинику.

