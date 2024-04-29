Как по дате рождения определить количество разводов: простая формула расскажет о перспективах вашей пары

Рассчитываем будущее вашей пары Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Сюцай имеет официальный статус науки, подтвержденный документально. Воздействие знаний сюцай на мозг человека доказано: сознание меняется, соответственно, взгляд на жизнь тоже. Оказывается, что у всего есть простые причины, а чтобы получить лучшее настоящее и будущее, нужно лишь немного поработать со своими «дано». Мы, как водится, не будем уповать только на цифры, но ради интереса коллеги из Wday.ru узнали, как рассчитать перспективу удачного союза и возможного повала.

В качестве науки сюцай была зарегистрирована академиком Оксфорда, профессором психологии Жанатом Кожамжаровым, который сейчас преподает и обучает своих преемников. Наука появилась как ответвление королевской йоги (или раджа-йоги), которая основывается на работе с сознанием. Она опирается на данные цифр, поэтому иногда ее называют цифрологией или цифровой психологией.

Определяем миссию

Согласно учению сюцай, у каждого человека есть свои черты личности и миссия, которые заложены в дате рождения. Именно она определяет, что у вас получится лучше всего: любовь, карьера, зарабатывание денег или получение знаний. Важно, чтобы у супругов эти векторы совпадали (или хотя бы не противоречили друг другу).

Чтобы понять, какая у вас миссия, достаточно сложить вместе цифры полной даты рождения, затем еще раз — и так до тех пор, пока не останется число от 1 до 9.

Пример: вы родились 27.10.1990 года. Считаем: 2+7+1+0+1+9+9+0=29=2+9=11=1+1=2. Теперь смотрим, что означает каждое число:

1 — власть;

2 — творчество и психология;

3 — анализ;

4 — тайные знания;

5 — борьба;

6 — творчество;

7 — йога;

8 — упорный труд;

9 — служение людям.

Сюцай-эксперт и психолог Алекс Ройтблат объясняет: миссии условно разделены на женские и мужские. Миссии 2, 3, 6, 7 и 9 считаются женскими, а 1, 4, 5 и 8 — мужскими. Девушкам, относящимся к первой группе, будет проще построить крепкую семью. А у остальных не так всё радужно: цифра «1» склонна подавлять мужчину, вытравливать его из отношений, «4» будет говорить нелицеприятную правду, искать изъяны, «5» слишком любит борьбу, «8» — призывает к дисциплине и тем самым создает кризисные ситуации. У второй группы при прочих равных риск развестись будет больше.

Определяем число сознания

Также мастера сюцай анализируют число сознания (первая цифра даты рождения). У каждого числа есть свои положительные и отрицательные стороны, которые могут с одинаковой вероятностью проявляться в человеке в зависимости от среды, семьи, обстоятельств. И в наших силах сделать так, чтобы доминировали плюсы, а не минусы. Вот популярная таблица числа сознания в сюцай.

А вы какая планета? Источник: Алекс Ройтблат











К примеру, люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа, — это «единицы». Число их сознания — 1. Его можно получить путем сложения цифр внутри даты рождения (28 = 2+8 = 10, ноль не считается). Это люди, заточенные быть первыми, достигаторами и победителями, они всегда стремятся покровительствовать и доводить начатое до идеала. При этом они довольно жесткие эгоисты, которые не терпят неповиновения, могут проявлять агрессию и настаивают на своем до победного.



Помните, что с отрицательными проявлениями чисел тоже можно работать.

Секрет счастливого брака

А теперь самой интересное! Эксперт говорит, важно, чтобы числа сознания и миссии в паре не противоречили друг другу. Ведь сложно построить отношения с человеком, который прежде всего ценит свою свободу, путешествия, бизнес и светские рауты, когда вы грезите о крепкой семье, детях и уютных вечерах дома. И даже если вы во многом похожи, пара может столкнуться с рядом кризисных ситуаций из-за того, что ваши цели стали расходиться или один из вас перерос старую версию себя. Помним, что цифры — это только информация. А уж как ею распорядиться, зависит от вашего опыта и мудрости.

А сколько вам на самом деле? Сложите цифры и узнайте свой биологический возраст

Календарный возраст не всегда в полной мере отражает критерии состояния здоровья человека. По мнению врачей, истинный возраст — биологический. Посмотрим, что за формулы скажут вам, молоды вы душой и телом или уже не совсем. Мы вооружились калькуляторами и учились определять свой биологический возраст (пришлось вспомнить школьную программу).



В процессе развития человека происходит становление функций всех систем организма. Наступает возраст оптимальной физической формы. У женщин это происходит к 18 годам, у мужчин — к 21 году. Далее наступает неизбежный процесс старения организма. Биологический (анатомо-физиологический) возраст характеризует биологическое состояние организма на данный момент и может значительно отличаться от хронологического в сторону как опережения, так и отставания.



Существуют самые разные способы определения биологического возраста. В них используют показатели, закономерно меняющиеся в течение жизни. Предложено более ста маркеров возрастных изменений. Большинство из них трудоемки, требуют измерения большого числа параметров, порой с использованием специальных устройств, а также длительного анкетирования. Но более простые методики недостаточно объективны. Российские ученые Александр Горелкин и Борис Пинхасов предложили метод, позволяющий определить не только биологический возраст, но и скорость старения. О нём подробно написано в книге Инессы Трубецковой и Наталии Найденской «Код внешности».



Чтобы узнать, каков ваш биологический возраст, попробуйте посчитать его по этой формуле. Сначала вычисляется коэффициент скорости старения, а затем на его основе — биологический возраст.



Для этого нужно определить и записать следующие величины:



календарный возраст (КВ) человека в годах (точность не менее 0,1 года, т. е. месяцы после дня рождения тоже прибавляете);

рост (Р) в метрах, измеряется ростомером (точностью не менее 0,005 м);



окружность талии (ОТ) в см, измеряется мягкой сантиметровой лентой (точность не менее 0,5 см);



окружность бедер (ОБ) в см, изменяется также лентой (точность не менее 0,5 см);

вес (В) в кг.

Коэффициент скорости старения

На основании полученных данных сначала определяется коэффициент скорости старения (КСС) для женщин и мужчин отдельно по следующим формулам.



Для женщин: КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).



Для мужчин: КССм = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (17,2 + 0,31 × РЛ + 0,0012 + РЛ)).



Здесь РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год).



Как расшифровать полученные данные КСС (коэффициента скорости старения):



от 0,95 до 1,05 включительно — скорость старения соответствует норме;

менее 0,95 — замедленное старение;



более 1,05 — ускоренное старение.

Конкретный пример расчета приводим далее в материале.



Формула расчета биологического возраста

Биологический возраст человека (БВ) определяют по формулам:



для женщин: БВж = КСС × РЛ + 18;

для мужчин: БВм = КСС × РЛ + 21,

где КСС, реальный коэффициент скорости старения (формулу мы приводили выше), РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год), вычисляется по формуле:



для женщин: РЛж = КВ — 18;

для мужчин: РЛм = КВ — 21.

Пример: считаем биологический возраст

Давайте для примера рассчитаем биологический возраст 20-летней девушки с заданными параметрами. Сначала считаем коэффициент скорости старения. Вспомним формулу коэффициента скорости старения для женщин: КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).



Шаг 1. Считаем то, что до деления.



60 (обхват талии) * 48 (вес) = 2880



Шаг 2. Считаем то, что в малых скобках.



Сначала вычисляем РЛ — разницу лет между календарным возрастом и возрастом онтогенетической (физиологической) нормы для женщин. 20 (реальный возраст) — 18 (постоянное число для женщин)= 2 (РЛ).



0,26 * 2 (РЛ)=0,52,



затем 0,01 * 2 (РЛ) = 0,02,



итого: 14,7 + 0,52 + 0,02 = 15,24.



Шаг 3. Считаем то, что в больших скобках.



92 (обхват бедер) * 2,96 (рост в метрах в квадрате. У нашей девушки — 1,72 м, возводим это число в квадрат)* 15,24 (сумма из шага 2) = 4150



Шаг 4. Почти всё! Считаем коэффициент скорости старения (КСС).



2888 (результат 1-го шага): 4150 (результат 3-го шага) = 0,69



Шаг 5. Считаем свой биологический возраст.



0, 69 (КСС) * 2 (РЛ) + 18 = 19,38



По биологическому возрасту наша девушка моложе, чем есть на самом деле. Вооружаемся калькуляторами и вычисляем свои реальные цифры.



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