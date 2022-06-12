А сколько вам на самом деле? Сложите цифры и узнайте свой биологический возраст

Чтобы узнать, каков ваш биологический возраст, попробуйте посчитать его по этой формуле. Сначала вычисляется коэффициент скорости старения, а затем на его основе — биологический возраст.

Для этого нужно определить и записать следующие величины:

календарный возраст (КВ) человека в годах (точность не менее 0,1 года, т. е. месяцы после дня рождения тоже прибавляете);

рост (Р) в метрах, измеряется ростомером (точностью не менее 0,005 м);



окружность талии (ОТ) в см, измеряется мягкой сантиметровой лентой (точность не менее 0,5 см );



окружность бедер (ОБ) в см, изменяется также лентой (точность не менее 0,5 см);