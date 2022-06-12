А сколько вам на самом деле? Сложите цифры и узнайте свой биологический возраст
Оказывается, реальный возраст человека может отличаться от календарного. Для кого-то расчет станет хорошей новостью, а для кого-то не очень
Календарный возраст не всегда в полной мере отражает критерии состояния здоровья человека. По мнению врачей, истинный возраст — биологический. Посмотрим, что за формулы скажут вам, молоды вы душой и телом или уже не совсем. Наши коллеги из Wday.ru вооружились калькуляторами и учились определять свой биологический возраст (пришлось вспомнить школьную программу).
В процессе развития человека происходит становление функций всех систем организма. Наступает возраст оптимальной физической формы. У женщин это происходит к 18 годам, у мужчин — к 21 году. Далее наступает неизбежный процесс старения организма. Биологический (анатомо-физиологический) возраст характеризует биологическое состояние организма на данный момент и может значительно отличаться от хронологического в сторону как опережения, так и отставания.
Существуют самые разные способы определения биологического возраста. В них используют показатели, закономерно меняющиеся в течение жизни. Предложено более ста маркеров возрастных изменений. Большинство из них трудоемки, требуют измерения большого числа параметров, порой с использованием специальных устройств, а также длительного анкетирования. Но более простые методики недостаточно объективны. Российские ученые Александр Горелкин и Борис Пинхасов предложили метод, позволяющий определить не только биологический возраст, но и скорость старения. О нем подробно написано в книге Инессы Трубецковой и Наталии Найденской «Код внешности».
Чтобы узнать, каков ваш биологический возраст, попробуйте посчитать его по этой формуле. Сначала вычисляется коэффициент скорости старения, а затем на его основе — биологический возраст.
Для этого нужно определить и записать следующие величины:
- календарный возраст (КВ) человека в годах (точность не менее 0,1 года,
т. е.месяцы после дня рождения тоже прибавляете);
- рост (Р) в метрах, измеряется ростомером (точностью не менее 0,005 м);
- окружность талии (ОТ) в см, измеряется мягкой сантиметровой лентой (точность не менее
0,5 см);
- окружность бедер (ОБ) в см, изменяется также лентой (точность не менее 0,5 см);
- вес (В) в кг.
Коэффициент скорости старения
На основании полученных данных сначала определяется коэффициент скорости старения (КСС) для женщин и мужчин отдельно по следующим формулам.
Для женщин: КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).
Для мужчин: КССм = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (17,2 + 0,31 × РЛ + 0,0012 + РЛ)).
Где РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год).
Как расшифровать полученные данные КСС (коэффициента скорости старения):
- от 0,95 до 1,05 включительно — скорость старения соответствует норме;
- менее 0,95 — замедленное старение;
- более 1,05 — ускоренное старение.
Конкретный пример расчета приводим далее в материале.
Формула расчета биологического возраста
Биологический возраст человека (БВ) определяют по формулам:
для женщин: БВж = КСС × РЛ + 18;
для мужчин: БВм = КСС × РЛ + 21,
где КСС — реальный коэффициент скорости старения (формулу мы приводили выше), РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год), вычисляется по формуле:
для женщин: РЛж = КВ — 18;
для мужчин: РЛм = КВ — 21.
Пример: считаем биологический возраст
Давайте для примера рассчитаем биологический возраст 20-летней девушки с заданными параметрами. Сначала считаем коэффициент скорости старения. Вспомним формулу коэффициента скорости старения для женщин: КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).
Шаг 1. Считаем то, что до деления.
60 (обхват талии) * 48 (вес) = 2880
Шаг 2. Считаем то, что в малых скобках.
Сначала вычисляем РЛ — разницу лет между календарным возрастом и возрастом онтогенетической (физиологической) нормы для женщин. 20 (реальный возраст) — 18 (постоянное число для женщин)= 2 (РЛ).
0,26 * 2 (РЛ)=0,52,
затем 0,01 * 2 (РЛ) = 0,02,
итого: 14,7 + 0,52 + 0,02 = 15,24.
Шаг 3. Считаем то, что в больших скобках.
92 (обхват бедер) * 2,96 (рост в метрах в квадрате. У нашей девушки — 1,72 м и возводим это число в квадрат)* 15,24 (сумма из шага 2) = 4150
Шаг 4. Почти всё! Считаем коэффициент скорости старения (КСС).
2888 (результат 1 шага): 4150 (результат 3 шага) = 0,69
Шаг 5. Считаем свой биологический возраст.
0, 69 (КСС) * 2 (РЛ) + 18 = 19,38
По биологическому возрасту наша девушка моложе, чем есть на самом деле. Вооружаемся калькуляторами и вычисляем свои реальные цифры.
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