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А сколько вам на самом деле? Сложите цифры и узнайте свой биологический возраст

Оказывается, реальный возраст человека может отличаться от календарного. Для кого-то расчет станет хорошей новостью, а для кого-то не очень

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Считаем, на какой возраст вы себя чувствуете

Считаем, на какой возраст вы себя чувствуете

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Календарный возраст не всегда в полной мере отражает критерии состояния здоровья человека. По мнению врачей, истинный возраст — биологический. Посмотрим, что за формулы скажут вам, молоды вы душой и телом или уже не совсем. Наши коллеги из Wday.ru вооружились калькуляторами и учились определять свой биологический возраст (пришлось вспомнить школьную программу).

В процессе развития человека происходит становление функций всех систем организма. Наступает возраст оптимальной физической формы. У женщин это происходит к 18 годам, у мужчин — к 21 году. Далее наступает неизбежный процесс старения организма. Биологический (анатомо-физиологический) возраст характеризует биологическое состояние организма на данный момент и может значительно отличаться от хронологического в сторону как опережения, так и отставания.

Существуют самые разные способы определения биологического возраста. В них используют показатели, закономерно меняющиеся в течение жизни. Предложено более ста маркеров возрастных изменений. Большинство из них трудоемки, требуют измерения большого числа параметров, порой с использованием специальных устройств, а также длительного анкетирования. Но более простые методики недостаточно объективны. Российские ученые Александр Горелкин и Борис Пинхасов предложили метод, позволяющий определить не только биологический возраст, но и скорость старения. О нем подробно написано в книге Инессы Трубецковой и Наталии Найденской «Код внешности».

Чтобы узнать, каков ваш биологический возраст, попробуйте посчитать его по этой формуле. Сначала вычисляется коэффициент скорости старения, а затем на его основе — биологический возраст.

Для этого нужно определить и записать следующие величины:

  • календарный возраст (КВ) человека в годах (точность не менее 0,1 года, т. е. месяцы после дня рождения тоже прибавляете);
  • рост (Р) в метрах, измеряется ростомером (точностью не менее 0,005 м);
  • окружность талии (ОТ) в см, измеряется мягкой сантиметровой лентой (точность не менее 0,5 см);
  • окружность бедер (ОБ) в см, изменяется также лентой (точность не менее 0,5 см);
  • вес (В) в кг.

Коэффициент скорости старения

На основании полученных данных сначала определяется коэффициент скорости старения (КСС) для женщин и мужчин отдельно по следующим формулам.

Для женщин: КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).

Для мужчин: КССм = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (17,2 + 0,31 × РЛ + 0,0012 + РЛ)).

Где РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год).

Как расшифровать полученные данные КСС (коэффициента скорости старения):

  • от 0,95 до 1,05 включительно — скорость старения соответствует норме;
  • менее 0,95 — замедленное старение;
  • более 1,05 — ускоренное старение.

Конкретный пример расчета приводим далее в материале.

Формула расчета биологического возраста

Биологический возраст человека (БВ) определяют по формулам:

для женщин: БВж = КСС × РЛ + 18;

для мужчин: БВм = КСС × РЛ + 21,

где КСС — реальный коэффициент скорости старения (формулу мы приводили выше), РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год), вычисляется по формуле:

для женщин: РЛж = КВ — 18;

для мужчин: РЛм = КВ — 21.

Пример: считаем биологический возраст

Давайте для примера рассчитаем биологический возраст 20-летней девушки с заданными параметрами. Сначала считаем коэффициент скорости старения. Вспомним формулу коэффициента скорости старения для женщин: КССж = (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).

Шаг 1. Считаем то, что до деления.

60 (обхват талии) * 48 (вес) = 2880

Шаг 2. Считаем то, что в малых скобках.

Сначала вычисляем РЛ — разницу лет между календарным возрастом и возрастом онтогенетической (физиологической) нормы для женщин. 20 (реальный возраст) — 18 (постоянное число для женщин)= 2 (РЛ).

0,26 * 2 (РЛ)=0,52,

затем 0,01 * 2 (РЛ) = 0,02,

итого: 14,7 + 0,52 + 0,02 = 15,24.

Шаг 3. Считаем то, что в больших скобках.

92 (обхват бедер) * 2,96 (рост в метрах в квадрате. У нашей девушки — 1,72 м и возводим это число в квадрат)* 15,24 (сумма из шага 2) = 4150

Шаг 4. Почти всё! Считаем коэффициент скорости старения (КСС).

2888 (результат 1 шага): 4150 (результат 3 шага) = 0,69

Шаг 5. Считаем свой биологический возраст.

0, 69 (КСС) * 2 (РЛ) + 18 = 19,38

По биологическому возрасту наша девушка моложе, чем есть на самом деле. Вооружаемся калькуляторами и вычисляем свои реальные цифры.

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