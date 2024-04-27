Строительство двух школ по концессии приостановили — срок могут перенести на 2025 год

Готовность школ — не более 22% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске приостановили строительство двух из шести школ, которые возводят по концессии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой министра образования региона Марию Жафярову, уровень готовности объектов колеблется между 14 и 22 процентами. Решение о приостановке работ принято Государственным строительным надзором Новосибирской области после выявления нарушений на объектах на улицах Николая Сотникова и Спортивная.



Ввод в эксплуатацию школ могут отложить с 2024 на 2025 год, уточнила Жафярова.

— В случае невыполнения концессионером обязательств по вводу в эксплуатацию объектов образования в установленные сроки к нему будут применены штрафные санкции в соответствии с концессионными соглашениями, — цитирует министра агентство.

Концессию между Министерством образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"» заключили в декабре 2021 года. Сейчас компания сменила юридическое название на ООО «Школа на Николая Сотникова». Шесть новых школ в Новосибирске строят в районах комплексной застройки — «Дивногорский», Южно-Чемской, «Чистая Слобода», Плющихинский, на улицах Выборной и Шевченко. Уже в процессе реализации проект столкнулся с критикой и сложностями, включая необходимость демонтажа фундаментов трех из шести зданий и отставание в строительных работах, что привело к пересмотру сроков сдачи.

НГС направил запрос концессионеру для получения комментария.