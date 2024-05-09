«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против

На небольшом клочке земли построят то ли храм, то ли часовню. Через дорогу появится благоустроенный парк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На комиссии по правилам землепользования и застройки 7 мая разрешили построить в микрорайоне «Весенний» религиозный объект. Теперь под окнами жилых домов на улице Заречной за детским садом появится то ли храм, то ли часовня. Объект построят на небольшом клочке земли в 2 тысячи кв. м у реки, а в будущем через дорогу должен появиться парк «Иня». Общественные обсуждения прошли электронно, большинство жителей микрорайона оказались против, но комиссия встала на сторону церкви. Что думают о возможной стройке в микрорайоне — читайте в колонке одного из его жителей Алексея Гриценко. Далее — от первого лица.

В 2018 году я переехал в «Весенний», живу тут до сих пор: сначала ближе к Бердскому шоссе, а теперь переехали к тому месту, где хотят построить религиозный объект. Микрорайон комфортный и удобный, здесь есть вся инфраструктура: магазины, детские сады, школы, площадки. Рядом река с естественным парком, а недавно застройщик благоустроил променад, отсыпал дорожки, поэтому есть место, где можно погулять или отправиться на пробежку.

Правда, к воде подойти проблематично из-за крутого берега, но несколько лет назад появились планы по благоустройству парка «Иня» — это главное событие, которое ждет весь микрорайон. И когда появились новости по поводу религиозного объекта, все задались вопросом: «А когда набережная будет?»

Для строительства не то храма, не то просто часовни выбрали совсем небольшой участок между детским садом и дорогой Источник: google.com/maps











О планах по строительству мы узнали, когда кто-то из соседей отправил в домовой чат информацию, что начались общественные обсуждения. Жители достаточно активно делились впечатлениями о будущем строительстве. Большинство, конечно, не хочет стройку под окнами и возведения религиозного объекта непосредственно у детского сада. Мы помним, что такое стройка, потому что дома в микрорайоне возводили друг за другом: часто проезжали грузовые машины, вокруг была грязь.



Пока непонятно что именно появится на небольшом участке, но говорят, что должны построить часовню. Полноценный храм, вероятно, не поместится, потому что для него недостаточно места: площадь земли — всего 2 тысячи кв. м. Тем более в Первомайском районе уже есть новый большой храм в микрорайоне КСМ, а также храм на Большевистской. Если же строить часовню, как в жилом комплексе «Благодатный» на улице Марии Ульяновой, то это часовня ради часовни: несколько раз проезжал рядом, она всегда закрыта на замок.

Небольшую часовню в Первомайском районе построили в ЖК «Благодатный», но она, отмечает Алексей, всегда закрыта Источник: Иван F / 2ГИС











Сейчас на территории стоит только трансформаторная будка, растут кусты — это, скажем так, ухоженный пустырь. Несколько лет назад там располагалась одна из двух больших деревянных горок микрорайона, зимой возле нее собирались очереди из детей с плюшками, но горки по закону признали аттракционами и демонтировали. Предположений, что на участке может появиться стройка, не было, потому что территория небольшая, а нестационарных объектов вроде магазинов у нас хватает.



Для капитального строительства участок действительно небольшой, поэтому наиболее оптимальный вариант — создать маленький сквер с возможностью проведения каких-либо общественных мероприятий, как на площадке между домами №4 и №6 по улице Заречной. Дети бы обрадовались восстановлению горки, потому что кататься со склона — не самое безопасное занятие.

Для религиозного объекта подошел бы участок у сквера «Надежды», возле магазина «Быстроном»: там бы он находился в непосредственной близости к микрорайону, но при этом не мешал жителям ближайших домов. Кроме того, подобное решение может стать толчком к развитию зеленой зоны. Сейчас никаких дорожек или подходов к скверу нет, но можно было бы полностью благоустроить территорию и сделать еще одно место отдыха.

Нужен ли религиозный объект в жилом микрорайоне под окнами домов? Да, объект жителями не будет мешать Нет, лучше выбрать место подальше Напишу ответ в комментарии

Также комиссия разрешила возвести храм на улице Адриена Лежена. Жители боролись против строительства под окнами многоквартирного дома № 15 и не хотели отдавать РПЦ участок земли почти в 2 га, собрав 300 подписей против проекта. Ранее стало известно, что в Станиславском жилмассиве вместо небольшого магазина планируют построить деревянную часовню с воскресной школой.