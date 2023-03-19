В спальном жилмассиве Новосибирска хотят построить часовню на месте магазина — это нравится не всем

— Ощущение, что, прежде чем решить построить на этом месте часовню, мэрия не изучила контингент жителей жилмассива. Странно, что спрашивают мнение только тех, чьи окна выходят на территорию, а не всех жильцов. Часовня здесь точно не нужна, а от парка мы бы не отказались, — отметила жительница.