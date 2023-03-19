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В спальном жилмассиве Новосибирска хотят построить часовню на месте магазина — это нравится не всем

Жители сообщают о некорректной работе сайта, где проходит обсуждение проекта

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Так выглядит магазин, на его месте хотят построить деревянную часовню

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На Станиславском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска вместо небольшого магазина планируют построить деревянную часовню с воскресной школой. Жителям предлагают проголосовать о смене вида разрешенного строительства.

Жителям Станиславского жилмассива в почтовые ящики пришло уведомление от мэрии (документ имеется в распоряжении редакции) о проведении общественного обсуждения. По документу планируется отдать землю, где находится продуктовый магазин «Улыбка», местной религиозной организации православного Прихода храма святого праведного Симеона Верхотурского.

Администрация хочет изменить вид разрешенного строительства с зоны отдыха и оздоровления на зону для осуществления религиозных обрядов: объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни и иные объекты).

Некоторые жители не согласны с тем, чтобы на жилмассиве была часовня

Некоторые жители не согласны с тем, чтобы на жилмассиве была часовня

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По проекту религиозный объект построят на улице Немировича-Данченко, 14а. Общая площадь участка — 2595 кв. м. Также в документе указано, что планируется строительство здания храма. При этом обсуждение проводится на сайте «Электронная демократия», но жители жалуются, что не могут принять участие в голосовании, из-за того что сайт работает некорректно.

Новосибирцы провели встречу с депутатом Николаем Тяминым и решили, что лучше поехать на Красный проспект, 50 в рабочие часы мэрии до 19 марта, чтобы проголосовать. По их словам, здесь хотят построить деревянную часовню с воскресной школой для детей, а рядом разбить парк.

На территории около магазина находится детская площадка и старая трансформаторная будка. Они останутся на месте

На территории около магазина находится детская площадка и старая трансформаторная будка. Они останутся на месте

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Депутат Николай Тямин подтвердил НГС, что с жителями прошла встреча. По его словам, на земельном участке много коммуникаций, раньше здесь хотели построить спортивную площадку, но получали отказ из-за охранной зоны сетей.

— Участок, где много лет стоит временный объект, всего 20 соток. Здесь не может появиться храм в полном его понимании, приняли решение, что это будет деревянная часовня с воскресной школой для детей и парковой зоной. Часовня будет для тех, кто живет на жилмассиве, — сообщил депутат.

Социальных объектов на жилмассиве немного, поэтому сам Николай Тямин выступает за то, чтобы здесь появилась часовня.

Вокруг будущей часовни стоят старые пятиэтажные и девятиэтажные дома

Вокруг будущей часовни стоят старые пятиэтажные и девятиэтажные дома

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Жители, как это обычно и бывает, разделились на два лагеря: одни не против строительства часовни, другие уверены, что место совсем неподходящее. При этом от небольшого парка они бы не отказались.

— Ощущение, что, прежде чем решить построить на этом месте часовню, мэрия не изучила контингент жителей жилмассива. Странно, что спрашивают мнение только тех, чьи окна выходят на территорию, а не всех жильцов. Часовня здесь точно не нужна, а от парка мы бы не отказались, — отметила жительница.

Есть и новый дом, который построили рядом со школой и стадионом

Есть и новый дом, который построили рядом со школой и стадионом

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Журналист НГС связался с владельцем магазина, на момент публикации комментарии не поступил. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска и в епархию, чтобы узнать зачем на этой территории нужна часовня.

Недавно мы писали о том, что мэрия отдала бизнесменам берег Оби у Димитровского моста — там построили бани.

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