В спальном жилмассиве Новосибирска хотят построить часовню на месте магазина — это нравится не всем

На Станиславском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска вместо небольшого магазина планируют построить деревянную часовню с воскресной школой. Жителям предлагают проголосовать о смене вида разрешенного строительства.
Жителям Станиславского жилмассива в почтовые ящики пришло уведомление от мэрии (документ имеется в распоряжении редакции) о проведении общественного обсуждения. По документу планируется отдать землю, где находится продуктовый магазин «Улыбка», местной религиозной организации православного Прихода храма святого праведного Симеона Верхотурского.
Администрация хочет изменить вид разрешенного строительства с зоны отдыха и оздоровления на зону для осуществления религиозных обрядов: объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни и иные объекты).
По проекту религиозный объект построят на улице Немировича-Данченко, 14а. Общая площадь участка —
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Депутат Николай Тямин подтвердил НГС, что с жителями прошла встреча. По его словам, на земельном участке много коммуникаций, раньше здесь хотели построить спортивную площадку, но получали отказ из-за охранной зоны сетей.
— Участок, где много лет стоит временный объект, всего 20 соток. Здесь не может появиться храм в полном его понимании, приняли решение, что это будет деревянная часовня с воскресной школой для детей и парковой зоной. Часовня будет для тех, кто живет на жилмассиве, — сообщил депутат.
Социальных объектов на жилмассиве немного, поэтому сам Николай Тямин выступает за то, чтобы здесь появилась часовня.
Жители, как это обычно и бывает, разделились на два лагеря: одни не против строительства часовни, другие уверены, что место совсем неподходящее. При этом от небольшого парка они бы не отказались.
— Ощущение, что, прежде чем решить построить на этом месте часовню, мэрия не изучила контингент жителей жилмассива. Странно, что спрашивают мнение только тех, чьи окна выходят на территорию, а не всех жильцов. Часовня здесь точно не нужна, а от парка мы бы не отказались, — отметила жительница.
Журналист НГС связался с владельцем магазина, на момент публикации комментарии не поступил. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска и в епархию, чтобы узнать зачем на этой территории нужна часовня.
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