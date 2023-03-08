Мэрия Новосибирска отдала бизнесменам берег Оби у Димитровского моста — там уже построены бани

Руководит компанией «Олимп» Кирилл Билевич. Среди других предприятий бизнес-партнеров есть строительный и торговый бизнес. Роман Трифонов также занимает должность президента клуба спортивных единоборств «Рекорд» в Верх-Туле, а прежде руководил организацией поддержки и развития спорта «Славянский Круг». Константин Данов в числе прочего в прошлом торговал моторным топливом.

Территорию назвали «Академией сибирского отдыха "Ривьера"», в соцсетях компания ведет активность с ноября прошлого года, предлагая «приготовить вкусный шашлык, согреться у костра и прогуляться по берегу Оби». В ноябре «Ривьера» начала предлагать банный отдых, определив расценки: час аренды гриль-домика или бани обойдется в 2,5 тысячи рублей.

