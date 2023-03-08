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Мэрия Новосибирска отдала бизнесменам берег Оби у Димитровского моста — там уже построены бани

По договору это территория общего пользования, которую должны благоустроить

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На территории построили небольшие бани и каркасные домики с грилем, при этом территория по договору должна быть открыта и свободна для прогулок горожан

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Жители Новосибирска заметили строительство в переулке Фабричном за «Леруа Мерлен» на берегу Оби. Выяснилось, что городские власти отдали землю в пользование бизнесменам.

Как рассказали в ответ на запрос НГС в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии, в начале декабря 2022 года муниципалитет заключил два договора: для размещения элементов благоустройства и для размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения. Право пользования получила компания «Олимп».

Компания «Олимп» основана в августе 2021 года, по итогам года компания получила убыток в 8 тысяч рублей. Согласно описанию в базе данных «Контур.Фокус», она ведет деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Половина компании принадлежит Константину Данову, вторая в равных долях разделена между Кириллом Билевичем и Романом Трифоновым.

Руководит компанией «Олимп» Кирилл Билевич. Среди других предприятий бизнес-партнеров есть строительный и торговый бизнес. Роман Трифонов также занимает должность президента клуба спортивных единоборств «Рекорд» в Верх-Туле, а прежде руководил организацией поддержки и развития спорта «Славянский Круг». Константин Данов в числе прочего в прошлом торговал моторным топливом.

Территорию назвали «Академией сибирского отдыха "Ривьера"», в соцсетях компания ведет активность с ноября прошлого года, предлагая «приготовить вкусный шашлык, согреться у костра и прогуляться по берегу Оби». В ноябре «Ривьера» начала предлагать банный отдых, определив расценки: час аренды гриль-домика или бани обойдется в 2,5 тысячи рублей.

Комплекс расположен между территорией «Леруа Мерен» и Обью

Комплекс расположен между территорией «Леруа Мерен» и Обью

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Как объяснил совладелец «Олимпа» Константин Данов, открытие запланировано только на конец марта. Территория, которую компания получила в пользование, — общегородская, а построенные на ней беседки, гриль-домики и бани — нестационарные.

— Это зона для прогулок. На этой площадке будут размещены прежде всего места для отдыха — это всё в рамках договора, — заверил Константин Данов. — Вход будет бесплатный, а если хочешь беседку, можешь взять ее в аренду, пожарить шашлык, посидеть.

Он также отметил, что комплекс не будет сливать стоки в реку и для его обслуживания установлены септики. Границы срока пользования городской землей установлены, по его словам, оплатой, а в случае если земля понадобится городу, договор пользования расторгнут.

Согласно генплану Новосибирска, вдоль Оби в месте строительства должна быть рекреационная зона с защитными сооружениями. При этом в мэрии обсуждают возможность формирования продолжения набережной до района Заельцовского парка.

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