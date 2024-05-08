В Новосибирске запретили продавать алкоголь 9 мая — карта мест, где будут действовать ограничения

В городе обозначили 16 зон, где нельзя продавать спиртное Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 9 мая не будут продавать алкоголь в некоторых участках города. Как сообщили в мэрии, решение о запрете торговать спиртными напитками приняли для поддержания общественного порядка во время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Также в местах проведения массовых мероприятий магазинам и индивидуальным предпринимателям запретили продавать напитки в стекле. 9 мая летние кафе просят закончить работу не позднее 23:00.

Источник: yandex.ru

Под запрет попали зоны в центре Новосибирска: вокруг площади Ленина, несколько кварталов в Октябрьском районе и Михайловская набережная, часть Заельцовского района, улица Богдана Хмельницкого, территория вокруг ТРЦ «Аура» и «Березовой рощи», часть ОбьГЭСа, Цветной проезд и улица Ильича в Академгородке, часть Первомайского района, зона вокруг монумента Славы в Ленинском районе и территория у Бугринского моста.

