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Город В Новосибирске запретили продавать алкоголь 9 мая — карта мест, где будут действовать ограничения

В Новосибирске запретили продавать алкоголь 9 мая — карта мест, где будут действовать ограничения

Летние кафе также закончат работать не позднее 23:00

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В городе обозначили 16 зон, где нельзя продавать спиртное

В Новосибирске 9 мая не будут продавать алкоголь в некоторых участках города. Как сообщили в мэрии, решение о запрете торговать спиртными напитками приняли для поддержания общественного порядка во время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также в местах проведения массовых мероприятий магазинам и индивидуальным предпринимателям запретили продавать напитки в стекле. 9 мая летние кафе просят закончить работу не позднее 23:00.

Под запрет попали зоны в центре Новосибирска: вокруг площади Ленина, несколько кварталов в Октябрьском районе и Михайловская набережная, часть Заельцовского района, улица Богдана Хмельницкого, территория вокруг ТРЦ «Аура» и «Березовой рощи», часть ОбьГЭСа, Цветной проезд и улица Ильича в Академгородке, часть Первомайского района, зона вокруг монумента Славы в Ленинском районе и территория у Бугринского моста.

9 мая мероприятия в Новосибирске начнутся в 9 утра и продлятся до 22:00, полный список вы можете посмотреть в одной картинке.

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