Постоять за сына: новосибирцы провели ночь перед школой, чтобы занять места в первый класс, — новые школы только обещают

Приемные комисиии в школе №217 работают в авральном режиме, начав на 45 минут раньше заявленного из-за родительского ажиотажа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Родители будущих первоклассников Южно-Чемского жилмассива ночь на 1 апреля провели в машинах у входа в школу №217. Люди дежурили по очереди, сменяя друг друга каждые несколько часов: они боятся, что их детям не хватит места в первом классе. Людей в очереди уже больше, чем школа может принять. Она переполнена уже не первый год, а строительство новой школы неподалеку заморожено. На 200 свободных мест претендует как минимум 280 человек. Журналист НГС выслушал аргументы родителей и директора учебного заведения.



«Дежурили ночью в машинах»

В холле школы №217 в 10 утра сидят или стоят две дюжины человек, ждут своей очереди. За ее соблюдением следит бойкая женщина, в руках у нее тетрадь: размашистым, но аккуратным почерком выведены фамилии родителей первоклассников.



— В списке 219 человек, сейчас заходит 88-й. Списки мы ведем со вчерашнего дня, во избежание дубляжа очереди родители дежурили ночью в машинах, сменялись каждые несколько часов, — говорит женщина с тетрадкой. — Оглянитесь вокруг: школа у нас одна на кучу новостроек. На сайте школы висит объявление, что набирают всего 200 человек. Соответственно, каждому хочется отдать своего ребенка именно сюда.

Не каждый из очереди горит желанием рассказать о сложившейся ситуации: многие считают, что это может им навредить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сидящий в очереди мужчина — один из тех, кто дежурил в машине. Он не хочет разговаривать с журналистом — думает, что репортаж может нанести вред директору школы, которая, по его мнению, ни в чем не виновата.



— Мы понимаем, что будь возможность, взяли бы всех сюда. Но это физически невозможно, и так из-за переполненности часть предметов преподается в дистанционном режиме: например, технология и музыка, — вступает в разговор женщина из очереди.

За место для своего сына она не переживает: ее старший учится здесь, и вместе с льготой семье участника СВО это гарантирует младшему зачисление именно в эту школу. Как бы на всякий случай она еще раз уточняет: проблема не в 217-й школе, а в том, что строительство новой неподалеку стоит колом.

Обстановка в очереди, надо отметить, спокойная. Родителям вынесли скамейки, по одному они из холла поднимаются в зал, где их заявления принимают сотрудники школы — сами они считают, что ночное бдение у стен заведения было излишним.

«Документы принимаем у всех»

Школа №217 входит в список из почти двух десятков переполненных новосибирских школ. Директора некоторых из них даже понесли за это ответственность: Надежду Равлюк из школы №76, к примеру, оштрафовали на 30 тысяч рублей за превышение численности учеников в классах.



На 200 мест в первом классе претендует не менее 280 человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Удивительно, но журналистов приглашают подняться в кабинет директора для записи интервью, а не отправляют в пресс-службу мэрии или департамента образования, как это обычно бывает.



— К 11:00 заявления на прием в первый класс подали 280 человек, до 1 июля документы принимаем у всех. Приказ о приеме в образовательное учреждение будет издаваться в период с 1 июля по 3 июля. Всех братьев и сестер наших учеников, а также иных льготников, в соответствии с правилами приема, мы обязательно примем. Мы планируем набрать 8 классов по 25 человек, — объясняет директор школы №217 Елена Третьякова.

В школе на момент нашего визита работали десять приеных комиссий, за счет чего утренний ажиотаж удалось свести на нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В законе «Об образовании» сказано, что при отсутствии свободных мест в приеме в школу могут отказать — в этом случае родителям должны выдать официальный мотивированный отказ. Затем учредитель школы (в Новосибирске это департамент образования мэрии) определяет, в какой школе ребенку будет предоставлено место.

— Возможно, учредитель откроет здесь дополнительные классы, возможно, в соседних образовательных организациях. На сегодняшний день никакой проблемы не вижу, документы у всех принимаются. В наших стенах работает десять комиссий, а приём документов мы начали за 45 минут до объявленного ранее срока. На самом деле заявления на Госуслугах уже достаточно, но раз люди все равно после его отправки приходят лично, мы их принимаем, — добавила Елена Третьякова.



Школы будут, денег нет

Одна из стройплощадок, где концессионер возводит школу. Местные жители говорят, что эта картина статична, на площадке почти ничего не происходит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале этой весны жители Южно-Чемского жилмассива обратились в мэрию с жалобой на дефицит мест в школах в будущем учебном году. Обеспокоенным родителям ответили, что для решения этой проблемы заключены концессионные соглашения на строительство двух новых школ: на улице Виктора Шевелева, 27 и на Николая Сотникова, 30, общая вместимость — 2,2 тысячи мест.

— Помимо этого, до 2030 года предусмотрены мероприятия по строительству еще пяти школ на территории жилмассива общей вместимостью 4000 мест. На сегодняшний день в бюджете Новосибирска на 2024 год и на плановый период 2025–2026 год бюджетные ассигнования на строительство вышеуказанных объектов не предусмотрены, — говорится в ответе мэрии жителям Южно-Чемского.

Всего на территории жилмассива планируется возвести 7 школ, но конкретных сроков их сдачи на данный момент не называют Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии отметили, что 3 марта в адрес правительства Новосибирской области направлен запрос о финансировании одной из пяти школ на 1100 мест в 18-м Бронном переулке.

— Сроки строительства школы на 1100 мест на 18-м Бронном переулке будут определены исходя из возможности выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов, — уточнили в мэрии.



Стройплощадка одной из строящихся по договору концессии школ неподалеку огорожена, на ее территории стоит техника. Но рабочих не видно, только охрану. По словам родителей будущих первоклашек, работы на ней либо не ведутся вовсе, либо «в час по чайной ложке».

Ночные очереди перед школами в последние годы — явление не редкое: родители осознают, что детей в микрорайонах больше, чем школ. В этом году к строительству новых школ решили привлечь застройщиков — без участия в развитии инфраструктуры строить дома им не разрешают.

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