«Решение родилось в муках»: в Новосибирске придумали, где взять деньги на новые школы, — застройщики готовят кошельки

Пора включаться

Проблема школ и детских садов в Новосибирске стоит давно, но с конца прошлого года — остро как никогда. Всё дело в том, что мэрия по настоянию прокуратуры перестала выдавать разрешения на строительство новых домов там, где не хватает мест в школах и детских садах. То есть почти везде. Как в середине января рассказал гендиректор ГК «Химметалл» и зампредседателя Экспертсовета Евгений Гаврилов, на этапе получения документов «зависли» порядка 400 тысяч квадратных метров нового жилья.



— Вопрос очень важный на сегодняшний день. Некоторые разрешения на строительство блокируются при недостаточной социальной инфраструктуре, — подтвердил на заседании Экспертного общественного совета по градостроительству врио мэра Олег Клемешов.

