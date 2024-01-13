«Власти останавливают вообще всё»: в Новосибирске перестали разрешать новые стройки — почему это на самом деле плохо

Обычно новости о начале каких-то новых строек вызывают у горожан негодование: они тут же напоминают, как в округе обстоит дело с социальной инфраструктурой (почти всегда — плохо), дорогами (ещё хуже) и транспортом (тут тоже везёт не всем). Оказалось, что на общественные настроения реагируют и силовики: в конце года выяснилось, что множество разрешений на строительство не были выданы как раз из-за нехватки инфраструктуры. И если ряд общественников ликует, то участники рынка сильно обеспокоены. Почему — объяснил гендиректор ГК «Химметалл» и председатель экспертного общественного совета по градостроительству Евгений Гаврилов. Далее — от первого лица.
По информации УАСИ, в декабре мэрия не выдала разрешений на строительство 200 тысяч кв. м нового жилья. И ещё порядка 400–600 тысяч кв. м жилья не получат разрешений в ближайшие месяцы. Это парализовало работу всего строительного сектора, который лишился перспективных проектов.
Останавливая это движение, власти останавливают вообще всё. Мы сейчас не работаем над новыми объектами, а у нас тысячи сотрудников, у многих семьи и ипотека. Мне не выдают разрешение на строительство, я не могу работать — что мне с этими людьми делать, сокращать, увольнять?
Отказы застройщикам идут по предписанию прокуратуры из-за нехватки социальных объектов — конкретно школ и детских садов. Может, когда-нибудь прокуратура доберётся и до плохой транспортной доступности, но начать решили с детских садов и школ.
Вот только прокуратура зашла не с того конца. Глобально вопрос всё равно никак не решается. Кто должен за эти объекты отвечать, учитывая, что городской и региональный бюджеты у нас — дефицитные, в предписании прокуратуры не сказано.
С другой стороны, строить жилье-то нужно. Мы не можем без строительства нового жилья, и город не может развиваться и быть привлекательным для той же миграции. Сейчас новое строительство фактически парализовано. И речь не о каких-то конкретных районах или микрорайонах — такая ситуация сложилась во всём городе.
У нас есть громадный дефицит социальных объектов, но он образовался не из-за того, что город Новосибирск очень быстро вырос — за последние 10 лет он прирос совсем не намного. На самом деле, дефицит этот был создан давно, мы просто не поспевали за тем ростом города, который случился 20 или 30 лет назад. Сейчас мы наверстываем — и наверстываем достаточно неплохо.
Кроме того, нужно учитывать демографические волны: то большое количество детей и нехватка мест в детских садах, а потом в школах, то снижение их заполняемости. То есть построенные массово детские сады оказываются не востребованы через 5–7 лет, когда дети, которым не хватало мест, идут в школу.
Например, сегодня в Новосибирске ситуация по детским садам уже выровнялась, количество мест в них в профиците, хотя еще 3 года назад их дефицит был громадный. Все эти дети, которым не хватало места в детские садики, пошли в школы — теперь катастрофически не хватает школ. И прокуратура говорит: люди пишут, что не могут попасть в школу, а в школе учатся в две смены. При этом нет ни одного нормативного документа, по которому обучение должно проходить в одну смену — об этом и губернатор говорил на встрече со строителями.
Да, в центральной части до сих пор все в дефиците — и сады, и школы. Но не потому, что здесь особенно много рожают. И дома вокруг почти не строят. Просто принято считать, что в центре лучшие школы — и со всего города, из коттеджных посёлков в пригороде в них везут детей, потому что хотят дать им хорошее образование.
Сейчас неплохо обустраивается район метро «Октябрьская» — такой «Новосибирск Сити». И новые дома там не дают построить, потому что школ нет. Сейчас в этом микрорайоне есть одна школа, она перегружена в два раза. Что будет, если построить ещё одну школу? Власти считают, что первая школа разгрузится, но нет — она тоже будет перегружена в два раза. Потому что люди там работают, они привыкли, чтобы их дети учились рядом.
Тем более, что сейчас новые школы все хорошие, не чета старым: у них там современные спортзалы, читальные залы, робототехника. К слову, эти классы прокуратура вообще не учитывает как учебные, будто они пустуют, и таким образом занижает вместимость школ.
Кроме того, если школы будут работать в одну смену, как того требует прокуратура, мы просто потеряем учителей, которых и так не хватает. Они просто не смогут прожить только на ставку одной учебной смены, им придётся либо искать дополнительный заработок, либо другую стабильную работу. Что они выберут?
Чтобы школы не были перегружены, их надо строить там, где они реально нужны: на окраинах, в местах строительства огромных микрорайонов, чтобы люди не возили детей в центр.
Есть решение, которое уже работает в других регионах — социальный взнос. В Петербурге он составляет 13 тысяч, в Перми — 3,5 тысячи рублей. Эти деньги муниципалитет совместно с региональным правительством и под контролем депутатов вкладывает туда, где реально нужны школы. Не туда, где просто идёт стройка, а где на самом деле есть дефицит мест.
В новосибирском правительстве при минстрое создали рабочую группу с застройщиками, но не для того, чтобы решить вопрос о строительстве новых школ — для того, чтобы наладить диалог с прокуратурой. Но это не решит проблемы. У прокуратуры требование одно: хотите построить 50 тысяч квадратов жилья — к сдаче покажите подписанный бюджет на строительство школы в этом месте. Но бюджет на соцобъекты так не формируют и не подписывают. Значит, пусть застройщик строит. У него гектар, а для школы нужно два? Ну пусть в другом месте строит. Железная логика.
В законодательстве прописано, что строительство социальных объектов — задача муниципальной власти. Но у власти есть гораздо более важные задачи, чем строительство школ, и она хочет переложить ответственность за них на плечи бизнеса. И бизнес вынужден на это идти, потому что иначе строить не дают. Хотя формально это требование — нарушение закона.
Застройщики готовы участвовать в создании инфраструктуры, мы все понимаем, в каком государстве живём. Но это должна быть прозрачная, понятная схема. Она уже реализована во многих городах, её нужно только прописать для Новосибирска. Если мы в ближайшее время этот вопрос не решим, всему строительному комплексу города придёт конец.
Пока власти притормаживают выдачу разрешений на строительство, проекты по комплексному развитию, которые подразумевают всё то же строительство, разворачивают полным ходом. В январе мэрия Новосибирска объявила конкурс на поиск застройщика для 21,5 га на улице Кирова.