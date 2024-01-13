«Власти останавливают вообще всё»: в Новосибирске перестали разрешать новые стройки — почему это на самом деле плохо

По информации УАСИ, в декабре мэрия не выдала разрешений на строительство 200 тысяч кв. м нового жилья. И ещё порядка 400–600 тысяч кв. м жилья не получат разрешений в ближайшие месяцы. Это парализовало работу всего строительного сектора, который лишился перспективных проектов.



Останавливая это движение, власти останавливают вообще всё. Мы сейчас не работаем над новыми объектами, а у нас тысячи сотрудников, у многих семьи и ипотека. Мне не выдают разрешение на строительство, я не могу работать — что мне с этими людьми делать, сокращать, увольнять?

