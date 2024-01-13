У новосибирцев в 40 раз чаще отбирают автомобили — в прокуратуре объяснили, за что

В Новосибирской области в разы сократилось количество долгостроев и возбудили рекордное число уголовных дел о незаконной организации азартных игр. Количество изъятых автомобилей у пьяных водителей выросло в 40 раз. Об итогах 2023 года НГС рассказали в пресс-службе ведомства.
— За год работы в регионе снизилось количество проблемных объектов, включенных в реестр долгостроев с 62 до 22. Удалось восстановить права более девяти тысяч граждан, обманутых застройщиками. Прекращена практика выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов в отсутствии социальной инфраструктуры, — заявили в прокуратуре Новосибирской области.
Приоритетным направлением работы прокуратуры стала борьба с нелегальными казино и игровыми автоматами: в регионе возбудили втрое больше уголовных дел, чем в 2022 году.
— В суд направлено 37 уголовных дел в отношении 53 лиц, девять из которых — в составе ОПГ. Проведено 243 проверочных мероприятия по факту незаконной организации азартных игр, изъято почти 3 тысячи единиц игрового оборудования, — добавили в прокуратуре.
Осенью журналист НГС обошёл точки с игровыми автоматами, которые работали по линии метро годами. Большинство из них действительно прекратили работу, но есть нюансы: игровые автоматы появились в некоторых букмекерских конторах. Тем не менее, в целом количество подпольных казино разительно сократилось. Этому предшествовало задержания и уголовные дела на высокопоставленных полицейских. Новосибирска.
Очередь на квартиры детям сиротам в 2023 году удалось сократить на 356 человек, это рекорд последних нескольких лет. Ранее мы подробно разбирали ситуацию с обеспечением жильем льготников в наглядной инфографике.
За минувший год в Новосибирской изъяты и обращены в доход государства более 200 автомобилей за повторное вождение в пьяном виде. В 2022 году области таких фактов было на порядок меньше: всего пять.