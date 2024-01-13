У новосибирцев в 40 раз чаще отбирают автомобили — в прокуратуре объяснили, за что

Очередь на квартиры детям сиротам в 2023 году удалось сократить на 356 человек, это рекорд последних нескольких лет. Ранее мы подробно разбирали ситуацию с обеспечением жильем льготников в наглядной инфографике.



За минувший год в Новосибирской изъяты и обращены в доход государства более 200 автомобилей за повторное вождение в пьяном виде. В 2022 году области таких фактов было на порядок меньше: всего пять.

