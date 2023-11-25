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Проблема

«Не уйдет, пока не проиграет все»: как подпольные клубы зарабатывают на игроманах — корреспондент НГС устроил рейд по заведениям

Одни заведения сегодня ушли в подполье, покинув проходные места, другие — маскируются под букмекеров

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Игровые автоматы и после запрета азартных игр не уходили из Новосибирска. Ярко оформленные помещения в цоколях зданий по линии метро и в центре годами привлекают случайных прохожих

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В 2023 году в Новосибирске возбудили рекордное количество уголовных дел о незаконной организации азартных игр: за истекшие десять месяцев их втрое больше, чем по итогам всего 2022 года. Борьбу с нелегальными казино прокуратура объявила своим приоритетом, но при этом по линии новосибирской подземки годами без видимых проблем работают точки с игровыми автоматами. После череды арестов и громких уголовных дел об организации и крышевании подпольных казино журналист НГС решил лично проверить — изменилась ли ситуация. Виктор Бобровников с тысячей рублей в кармане прошёлся по местам, где раньше располагались безымянные заведения на левом и правом берегу города. Что из этого вышло — в репортаже НГС.

Мнимая борьба

Азартные игры я люблю, но игровые автоматы не приемлю: их неспроста прозвали однорукими бандитами. Всякий раз в автоматах ты вкладываешь деньги с отрицательным математическим ожиданием: программа устройства настроена так, что отдает лишь часть уже проигранных тобой или кем-то денег. Иначе не бывает. В прочих азартных играх хоть что-то зависит от участника, здесь же — почти ничего. К сожалению, это понимают не все — люди проигрывают состояния, рушатся семьи. Такие примеры сплошь и рядом.

Я работаю журналистом в новосибирских СМИ больше десяти лет. Все эти годы мой путь до той или иной редакции пролегал мимо одного из безымянных заведений по линии метро — я прекрасно знал, что за дверьми находятся обычные игровые автоматы.

Эту информацию я не держал в тайне: время от времени заходил в ничем не примечательную дверь и убеждался в том, что имею дело с подпольным казино. Полученные доказательства я приводил в сюжетах на ТВ: они выходили и пять, и восемь лет назад. После каждого такого материала я ждал реакции надзорных органов или МВД. Но время шло, а нелегальные точки с игровыми автоматами по-прежнему работали на привычных местах.

Все это наталкивало на два простых вывода: во-первых, у безымянных казино по линии метро есть высокопоставленные покровители. Во-вторых, реально с ними бороться не собираются, пока не будет воли кого-то с очень высоким уровнем полномочий.

Узнав, что прокуратура Новосибирской области в 2013 году объявила борьбу с серыми казино приоритетным направлениям работы, я решил проверить уже знакомые мне заведения по линии метро в районе Студенческой, Маркса, Крылова, Покрышкина и вблизи Новосибирска-Главного.

Маскировка под букмекеров

К моему немалому удивлению, большинство безымянных контор с игровыми автоматами по линии новосибирской подземки исчезли. Такая тенденция наблюдается у станций Студенческая, Красный проспект, Покрышкина, площадь Маркса. Закрылся и ООО «Фактор» на Вокзальной магистрали, 10/1, еще год назад там работали игровые автоматы, как выяснил я при подготовке одного из материалов. Сейчас эти помещения арендуют нотариусы, SPA-салоны, магазины.

Большинство точек по линии метро, где раньше стояли автоматы, на момент публикации пустуют, либо их занимают другие предприниматели

Большинство точек по линии метро, где раньше стояли автоматы, на момент публикации пустуют, либо их занимают другие предприниматели

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Игровые автоматы — это всегда сверхприбыль, поэтому сложно поверить, что они испарились из Новосибирска. Предыдущий опыт работы в этом направлении подсказал, что поискать слоты стоит в букмекерских конторах: владельцы этого бизнеса годами выдумывали всякие трюки, типа назвать игру в автоматы торговлей на бирже, инвестированием, опционами и прочим. По факту люди крутили те же самые рулетки с мартышками, бананами, ягодами, индейцами и бандитами. Как вскоре выяснилось, с направлением поисков я не прогадал.

В нескольких заведениях букмекерской конторы «Фонбет», что попались мне по пути, было закрыто, хотя на них написано о круглосуточном режиме работы. В «Спортбете» на улице Крылова в 11:00 не было посетителей, сотрудники сказали, что в автоматы у них не играют.

В другом филиале «Спортбета» на Вокзальной магистрали,1, я заметил играющих в слоты посетителей. Присоединиться к ним сразу не получилось: оказалось, что для участия нужен паспорт. Вернувшись через полчаса с документом, я прошёл регистрацию и попросил зачислить мне 200 рублей.

Безналичного расчета здесь не оказалось, но какой-то лудоман лет сорока согласился дать мне пару сотен, эквивалент я перевёл ему на карту.

— Ты что, в автоматы не играл раньше? — поинтересовалась пожилая женщина, рядом с которой я сел поиграть. — Выбираешь игру и размер ставки и запускаешь барабан. Главное — уйти вовремя: я вчера неплохо выиграла, но тут же все проиграла.

Пожилая лудоманка помогла мне разобраться в правилах игры в слоты. На чеке, что мне выдал «Спортбет», назначением платежа значится «Ставка азартной игры»

Пожилая лудоманка помогла мне разобраться в правилах игры в слоты. На чеке, что мне выдал «Спортбет», назначением платежа значится «Ставка азартной игры»

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Моя собеседница вздыхает: дома ее ждёт муж, но она не уйдет, пока не поднимет приличную сумму или не проиграет остаток.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Контрольная закупка в «Спортбете» снималась на скрытую камеру

Видео: Антон Дигаев / Виктор Бобровников

Сотрудники «Спортбета» не смогли внятно объяснить основания для организации азартных игр.

Похоже ли это на ставки на спорт?

Похоже ли это на ставки на спорт?

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— Я человек подневольный, ничего вам сказать не могу, — заявила девушка-администратор. Она записала мой телефон, пообещав, что начальство перезвонит.

АО «Спортбет» зарегистрировано в 1999 году в Москве, генеральный директор — Владимир Андреев. На конец 2022 года акционерное общество отчиталось о выручке в 2 миллиарда рублей и о чистой прибыли в 143,8 миллиона. Согласно информации «Яндекс.Карт», в Новосибирске работают шесть филиалов «Спортбета», все они находятся в проходных местах: в центре или по линии метро.

Стоит отметить, в конце октября прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела из-за организации азартных игр на Вокзальной 10/1. По данным издания «Деловой квартал», из конторы тогда изъяли 60 единиц игорного оборудования для игры в слоты. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь тогда шла именно о «Спортбет». Получается, через месяц букмекерская контора снова предлагает сыграть в автоматы, и возбуждение уголовного дела по факту ничего не изменило. Об этом я сообщил в прокуратуру, в тот же день была проведена проверка.

— От корреспондента НГС в прокуратуру Новосибирской области поступила информация о возобновлении незаконной игорной деятельности в том же заведении (Вокзальная Магистраль, 1). По поручению заместителя прокурора Новосибирской области Игоря Мищенко правоохранительными органами незамедлительно проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых факты осуществления незаконной игорной деятельности подтвердились. На данный момент правоохранителями изъято уже свыше 30 единиц техники, используемой для незаконной игорной деятельности, расследование уголовного дела продолжается, — сообщили НГС в прокуратуре по результатам проверки.

Представитель АО «Спортбет» в комментарии для НГС заявил, чио знает об уголовном деле, но не считает деятельность незаконной.

— Из текста постановления о возбуждении уголовного дела не следует что деятельность «Филиала-21» АО «СпортБет» носит незаконный характер. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ никому не предъявлено. Экспертами установлено, что оборудование, используемое АО «Спортбет», не является игорным и выигрыш не определяется случайным образом. Ранее в отношении работников АО «Спортбет» уголовные дела возбуждались, но в ходе расследования они прекращались, также имеет место факт вынесения оправдательного приговора в отношении работников этой букмекерской конторы, — завил НГС представитель АО «Спортбет».

Громкие задержания и отставки: как протекла игорная крыша

Настоящая борьба с нелегальными казино Новосибирска началась с громкого задержания начальника ОБЭП Центрального района Александра Умерова 20 декабря 2022 года. Поводом стало обвинение в «крышевании» нелегального игорного бизнеса: якобы силовик прикрывал подпольных бизнесменов, сообщая им о незапланированных проверках. Такса за услуги начальника районного ОБЭП, по материалам дела, — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. В день ареста Умерова сразу в нескольких районных отделах полиции прошли обыски, в том числе в Управлении МВД по городу Новосибирску.

В феврале сотрудники ФСБ нейтрализовали целую группу предпринимателей, которые держали больше 20 заведений в разных районах города. Среди них оказался 40-летний Александр Стаценко — его, как и других, обвинили в незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). При обыске дома у бизнесмена силовики нашли более 100 миллионов рублей наличными. По версии следствия, эти деньги могут иметь отношение к нелегальному казино.

В конце октября по подозрению в незаконной организации азартных игр арестовали заместителя директора Новосибирского юридического института филиала ТГУ. Его заключили под стражу до 18 декабря этого года.

В Новосибирске дела о незаконной организации азартных игр в этом году заводят в семь раз чаще, чем в 2021

В Новосибирске дела о незаконной организации азартных игр в этом году заводят в семь раз чаще, чем в 2021

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За десять месяцев 2023 года в Новосибирске возбудили 66 уголовных дел о незаконной организации азартных игр. В минувшем году их было 22, а по итогам 2021 — десять. Такие данные НГС озвучили в прокуратуре региона.

— Скрытая от общественности работа различного рода казино, интернет-кафе и клубов «двойного» назначения приносит ее организаторам сверхприбыль с одновременным причинением ущерба не только государству, но и потребителям незаконных игорных услуг, собственникам и работникам легальных игорных заведений, а также сотрудникам «подпольных» заведений, — так в прокуратуре ответили на вопрос НГС о том, почему борьба с казино в городе объявлена приоритетной. — Незаконная игорная деятельность ограничивает конституционные права граждан.

В марте внезапно на пенсию в 40 лет ушёл начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Новосибирска Андрей Хомин. В мае свой пост покинул начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) уже регионального главка МВД Владимир Вялков. Главного борца с коррупцией уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». По данным источников НГС, оба высокопоставленных силовика проходили полиграф по делу о нелегальных казино.

В сухом остатке: силовики с конца 2022 года наконец приступили к реальной борьбе с игровыми автоматами: многие точки ликвидировались после череды уголовных дел и арестов высокопоставленных полицейских. Но до сих пор сейчас любой желающий без труда сможет место, где можно покрутить виртуальную рулетку.

— В работе по выявлению точек незаконной организации азартных игр может помочь любой новосибирец. Если вам известно что-то об этом, сообщайте по телефону: 7–913–937–66–37, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.

В сентябре НГС подробно разобрал кейс, прозванный в народе «Сибирским Лас-Вегасом»: по этому делу были задержаны минимум четыре сотрудника МВД.

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