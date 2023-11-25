«Не уйдет, пока не проиграет все»: как подпольные клубы зарабатывают на игроманах — корреспондент НГС устроил рейд по заведениям

Мнимая борьба

Азартные игры я люблю, но игровые автоматы не приемлю: их неспроста прозвали однорукими бандитами. Всякий раз в автоматах ты вкладываешь деньги с отрицательным математическим ожиданием: программа устройства настроена так, что отдает лишь часть уже проигранных тобой или кем-то денег. Иначе не бывает. В прочих азартных играх хоть что-то зависит от участника, здесь же — почти ничего. К сожалению, это понимают не все — люди проигрывают состояния, рушатся семьи. Такие примеры сплошь и рядом.



Я работаю журналистом в новосибирских СМИ больше десяти лет. Все эти годы мой путь до той или иной редакции пролегал мимо одного из безымянных заведений по линии метро — я прекрасно знал, что за дверьми находятся обычные игровые автоматы.

