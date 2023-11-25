«Не уйдет, пока не проиграет все»: как подпольные клубы зарабатывают на игроманах — корреспондент НГС устроил рейд по заведениям

В 2023 году в Новосибирске возбудили рекордное количество уголовных дел о незаконной организации азартных игр: за истекшие десять месяцев их втрое больше, чем по итогам всего 2022 года. Борьбу с нелегальными казино прокуратура объявила своим приоритетом, но при этом по линии новосибирской подземки годами без видимых проблем работают точки с игровыми автоматами. После череды арестов и громких уголовных дел об организации и крышевании подпольных казино журналист НГС решил лично проверить — изменилась ли ситуация. Виктор Бобровников с тысячей рублей в кармане прошёлся по местам, где раньше располагались безымянные заведения на левом и правом берегу города. Что из этого вышло — в репортаже НГС.
Мнимая борьба
Азартные игры я люблю, но игровые автоматы не приемлю: их неспроста прозвали однорукими бандитами. Всякий раз в автоматах ты вкладываешь деньги с отрицательным математическим ожиданием: программа устройства настроена так, что отдает лишь часть уже проигранных тобой или кем-то денег. Иначе не бывает. В прочих азартных играх хоть что-то зависит от участника, здесь же — почти ничего. К сожалению, это понимают не все — люди проигрывают состояния, рушатся семьи. Такие примеры сплошь и рядом.
Я работаю журналистом в новосибирских СМИ больше десяти лет. Все эти годы мой путь до той или иной редакции пролегал мимо одного из безымянных заведений по линии метро — я прекрасно знал, что за дверьми находятся обычные игровые автоматы.
Эту информацию я не держал в тайне: время от времени заходил в ничем не примечательную дверь и убеждался в том, что имею дело с подпольным казино. Полученные доказательства я приводил в сюжетах на ТВ: они выходили и пять, и восемь лет назад. После каждого такого материала я ждал реакции надзорных органов или МВД. Но время шло, а нелегальные точки с игровыми автоматами по-прежнему работали на привычных местах.
Все это наталкивало на два простых вывода: во-первых, у безымянных казино по линии метро есть высокопоставленные покровители. Во-вторых, реально с ними бороться не собираются, пока не будет воли кого-то с очень высоким уровнем полномочий.
Узнав, что прокуратура Новосибирской области в 2013 году объявила борьбу с серыми казино приоритетным направлениям работы, я решил проверить уже знакомые мне заведения по линии метро в районе Студенческой, Маркса, Крылова, Покрышкина и вблизи Новосибирска-Главного.
Маскировка под букмекеров
К моему немалому удивлению, большинство безымянных контор с игровыми автоматами по линии новосибирской подземки исчезли. Такая тенденция наблюдается у станций Студенческая, Красный проспект, Покрышкина, площадь Маркса. Закрылся и ООО «Фактор» на Вокзальной магистрали, 10/1, еще год назад там работали игровые автоматы, как выяснил я при подготовке одного из материалов. Сейчас эти помещения арендуют нотариусы, SPA-салоны, магазины.
Игровые автоматы — это всегда сверхприбыль, поэтому сложно поверить, что они испарились из Новосибирска. Предыдущий опыт работы в этом направлении подсказал, что поискать слоты стоит в букмекерских конторах: владельцы этого бизнеса годами выдумывали всякие трюки, типа назвать игру в автоматы торговлей на бирже, инвестированием, опционами и прочим. По факту люди крутили те же самые рулетки с мартышками, бананами, ягодами, индейцами и бандитами. Как вскоре выяснилось, с направлением поисков я не прогадал.
В нескольких заведениях букмекерской конторы «Фонбет», что попались мне по пути, было закрыто, хотя на них написано о круглосуточном режиме работы. В «Спортбете» на улице Крылова в 11:00 не было посетителей, сотрудники сказали, что в автоматы у них не играют.
В другом филиале «Спортбета» на Вокзальной магистрали,1, я заметил играющих в слоты посетителей. Присоединиться к ним сразу не получилось: оказалось, что для участия нужен паспорт. Вернувшись через полчаса с документом, я прошёл регистрацию и попросил зачислить мне 200 рублей.
Безналичного расчета здесь не оказалось, но какой-то лудоман лет сорока согласился дать мне пару сотен, эквивалент я перевёл ему на карту.
— Ты что, в автоматы не играл раньше? — поинтересовалась пожилая женщина, рядом с которой я сел поиграть. — Выбираешь игру и размер ставки и запускаешь барабан. Главное — уйти вовремя: я вчера неплохо выиграла, но тут же все проиграла.
Моя собеседница вздыхает: дома ее ждёт муж, но она не уйдет, пока не поднимет приличную сумму или не проиграет остаток.
Сотрудники «Спортбета» не смогли внятно объяснить основания для организации азартных игр.
— Я человек подневольный, ничего вам сказать не могу, — заявила девушка-администратор. Она записала мой телефон, пообещав, что начальство перезвонит.
АО «Спортбет» зарегистрировано в 1999 году в Москве, генеральный директор — Владимир Андреев. На конец 2022 года акционерное общество отчиталось о выручке в 2 миллиарда рублей и о чистой прибыли в 143,8 миллиона. Согласно информации «Яндекс.Карт», в Новосибирске работают шесть филиалов «Спортбета», все они находятся в проходных местах: в центре или по линии метро.
Стоит отметить, в конце октября прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела из-за организации азартных игр на Вокзальной 10/1. По данным издания «Деловой квартал», из конторы тогда изъяли 60 единиц игорного оборудования для игры в слоты. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь тогда шла именно о «Спортбет». Получается, через месяц букмекерская контора снова предлагает сыграть в автоматы, и возбуждение уголовного дела по факту ничего не изменило. Об этом я сообщил в прокуратуру, в тот же день была проведена проверка.
— От корреспондента НГС в прокуратуру Новосибирской области поступила информация о возобновлении незаконной игорной деятельности в том же заведении (Вокзальная Магистраль, 1). По поручению заместителя прокурора Новосибирской области Игоря Мищенко правоохранительными органами незамедлительно проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых факты осуществления незаконной игорной деятельности подтвердились. На данный момент правоохранителями изъято уже свыше 30 единиц техники, используемой для незаконной игорной деятельности, расследование уголовного дела продолжается, — сообщили НГС в прокуратуре по результатам проверки.
Представитель АО «Спортбет» в комментарии для НГС заявил, чио знает об уголовном деле, но не считает деятельность незаконной.
— Из текста постановления о возбуждении уголовного дела не следует что деятельность «Филиала-21» АО «СпортБет» носит незаконный характер. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ никому не предъявлено. Экспертами установлено, что оборудование, используемое АО «Спортбет», не является игорным и выигрыш не определяется случайным образом. Ранее в отношении работников АО «Спортбет» уголовные дела возбуждались, но в ходе расследования они прекращались, также имеет место факт вынесения оправдательного приговора в отношении работников этой букмекерской конторы, — завил НГС представитель АО «Спортбет».
Громкие задержания и отставки: как протекла игорная крыша
Настоящая борьба с нелегальными казино Новосибирска началась с громкого задержания начальника ОБЭП Центрального района Александра Умерова 20 декабря 2022 года. Поводом стало обвинение в «крышевании» нелегального игорного бизнеса: якобы силовик прикрывал подпольных бизнесменов, сообщая им о незапланированных проверках. Такса за услуги начальника районного ОБЭП, по материалам дела, — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. В день ареста Умерова сразу в нескольких районных отделах полиции прошли обыски, в том числе в Управлении МВД по городу Новосибирску.
В феврале сотрудники ФСБ нейтрализовали целую группу предпринимателей, которые держали больше 20 заведений в разных районах города. Среди них оказался 40-летний Александр Стаценко — его, как и других, обвинили в незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). При обыске дома у бизнесмена силовики нашли более 100 миллионов рублей наличными. По версии следствия, эти деньги могут иметь отношение к нелегальному казино.
В конце октября по подозрению в незаконной организации азартных игр арестовали заместителя директора Новосибирского юридического института филиала ТГУ. Его заключили под стражу до 18 декабря этого года.
За десять месяцев 2023 года в Новосибирске возбудили 66 уголовных дел о незаконной организации азартных игр. В минувшем году их было 22, а по итогам 2021 — десять. Такие данные НГС озвучили в прокуратуре региона.
— Скрытая от общественности работа различного рода казино, интернет-кафе и клубов «двойного» назначения приносит ее организаторам сверхприбыль с одновременным причинением ущерба не только государству, но и потребителям незаконных игорных услуг, собственникам и работникам легальных игорных заведений, а также сотрудникам «подпольных» заведений, — так в прокуратуре ответили на вопрос НГС о том, почему борьба с казино в городе объявлена приоритетной. — Незаконная игорная деятельность ограничивает конституционные права граждан.
В марте внезапно на пенсию в 40 лет ушёл начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Новосибирска Андрей Хомин. В мае свой пост покинул начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) уже регионального главка МВД Владимир Вялков. Главного борца с коррупцией уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». По данным источников НГС, оба высокопоставленных силовика проходили полиграф по делу о нелегальных казино.
В сухом остатке: силовики с конца 2022 года наконец приступили к реальной борьбе с игровыми автоматами: многие точки ликвидировались после череды уголовных дел и арестов высокопоставленных полицейских. Но до сих пор сейчас любой желающий без труда сможет место, где можно покрутить виртуальную рулетку.
— В работе по выявлению точек незаконной организации азартных игр может помочь любой новосибирец. Если вам известно что-то об этом, сообщайте по телефону: 7–913–937–66–37, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
В сентябре НГС подробно разобрал кейс, прозванный в народе «Сибирским Лас-Вегасом»: по этому делу были задержаны минимум четыре сотрудника МВД.