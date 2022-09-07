«Ставки на спорт», апартаменты в «Москва-Сити» и «Роллс-Ройс» за 18 миллионов — кому принадлежит новосибирский ТРЦ «Европейский»
Самый большой торговый долгострой в Новосибирске несколько лет ждет открытия — его владельцы в это время теряют деньги на ставках
«Европейский» — последний масштабный ТРЦ, возведенный в Новосибирске. Но хотя внешне здание выглядит практически готовым, открытие уже который год переносится. Удивительно и другое: несмотря на значительные размеры и скандальную историю этого долгостроя, до сих пор было непонятно, кому же принадлежит этот несостоявшийся торговый гигант. Журналисты НГС нашли этих людей — у них есть другие торговые объекты, бизнес на ставках, апартаменты в «Москва-Сити» и автомобиль за 18 миллионов.
Строительство торгового центра в овраге на Танковой началось еще в 2000-х, когда бум ТРЦ в Новосибирске был в самом разгаре. Место, выбранное для «Европейского», выглядело вполне перспективным: перекресток оживленных трасс, много жилья вокруг при практически полном отсутствии других ТЦ. А вот застройщик вызывал вопросы — им стала никому не известная на тот момент компания ООО «МИГ-1», не связанная с какими-то крупными финансово-промышленными группами.
Учредителем «МИГ-1» был предприниматель и депутат Дмитрий Гордеев, который, судя по всему, пытался провернуть рискованную, но в целом распространенную схему: получив землю и согласования в перспективной точке города, ввязаться в строительство, а уже по ходу дела найти инвесторов.
Строительство закипело, в 2010 году были частично построены два нижних уровня. Но тогда у «МИГа» уже возникли первые финансовые сложности, а в отношении самого Гордеева и вовсе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Хоть он сам до сих пор не признаёт обвинений, но всё же решил эмигрировать — с 2012 года живет в Грузии и, как рассказал НГС, к проекту отношения не имеет.
В 2014 году на стройплощадке возобновились работы, у проекта появился новый инвестор — столичная группа Atrium Development. Именно тогда он получил свое нынешнее имя. К концу 2017 года здание уже приобретало почти оконченный вид, и компания «Магазин Магазинов», которая занималась подбором арендаторов для «Европейского», даже назвала в первый раз возможный срок открытия: конец 2018 года. Общий размер инвестиций в проект тогда оценивали в 1,5 миллиарда рублей.
Всё это время владелец объекта никак не заявлял о себе публично. Недостроенный ТРЦ был по-прежнему записан на ООО «МИГ-1», единственным учредителем которого значился некто Юрий Ларин — причем, если верить данным «Контур.Фокуса», это был его единственный бизнес.
Настоящие владельцы торгового центра были обнаружены почти случайно журналистом Иваном Голуновым, который готовил расследование о владельцах помещений в московском Сити. Среди них, в частности, оказалась некая Наталья Махалова, которой принадлежит квартира на 61-м этаже одной из башен «Города столиц» (комплекса их двух небоскребов).
Махалова владеет также 99% в компании «Атриум», зарегистрированной в Москве. Муж Натальи Вячеслав Махалов — бывший владелец сети залов игровых автоматов «Фул Хаус» (прекратила деятельность в 2011 году) и целого ряда компаний, управлявших до 2014 года ТЦ «Магистраль» на Вокзальной магистрали, 10/1, который многие могут помнить как «Бонанзу». Сегодня предприниматель зарабатывает на сети букмекерских клубов «Спорт Бет». Как следует из данных государственной регистрации, у Махалова приличный автопарк, жемчужиной которого можно считать Rolls Royce Phantom Coupe стоимостью порядка 18 миллионов рублей.
Этот же человек значился в качестве единственного учредителя «МИГ-1» до того, как в 2012 году 100% долей перешли к Юрию Ларину. Махалову при этом с апреля 2019 года принадлежат 82% долей в компании «Фактор», созданной изначально в Москве, но с ноября 2020 года зарегистрированной в Новосибирске на площади Карла Маркса, 5 — по адресу ТЦ «Гранит».
По данным НГС, именно эта компания принимает ставки в 14 точках в Новосибирске. В качестве основной деятельности у предприятий указано общественное питание. Там действительно можно купить напитки и снеки, но кухни, где бы готовили еду, там, как правило, нет. Как убедился корреспондент НГС, посетив одно из таких заведений на проспекте Карла Маркса, помещение внутри заставлено оборудованием, внешне неотличимым от игровых автоматов. То есть фактически ставки можно делать нажатием кнопок под крутящимися барабанами с картинками, определенное сочетание которых дает выигрыш.
Судя по данным «Контур.Фокуса», бизнес этот не приносит доходов. Выручка предприятия в прошлом году составила 28,4 миллиона рублей, а чистый убыток — 2,5 миллиона рублей.
Среди прочих документов, которые попали в руки редакции MSK1.RU, оказалось, в частности, пояснение к бухгалтерскому балансу компании «Атриум». Там указано, что компания зарегистрирована в Москве, но имеет обособленное подразделение в Новосибирске. Но главное, что в пояснении есть прямое указание на то, что именно этот «Атриум» финансировал строительство ТРЦ «Европейский»:
«В целях реализации деятельности в области отдыха и развлечений в будущем ООО "Атриум" инвестирует средства в строительство собственного торгово-развлекательного комплекса <…> по улице Танковая в Калининском и Заельцовском районах
Из пояснения также следует, что компания Вячеслава Махалова «Фул Хауз» с самого начала имела отношение к финансированию строительства, и «Атриум» стал его правопреемником. «МИГ-1» при этом являлся основным контрагентом, который нанимал подрядчиков. Это не означает, что «Атриум» — единственный инвестор ТРЦ (теоретически речь могла идти о части помещений). Но никакой информации о каких-то иных источниках финансирования строительства «Европейского» не существует.
Смелый по тем временам проект «Европейского» с нависающей над фасадом «волной» разработал новосибирский архитектор Артур Лоторев, сегодня — руководитель архитектурного бюро Kanura. На вопрос о судьбе объекта он сообщил, что его компания «полностью вышла из проекта» и не имела за последние полтора года никаких коммуникаций с заказчиком.
Будущее ТРЦ сегодня туманно. Некоторую надежду вселяет разве что создание, точнее, выделение из ООО «Атриум» компании «ТЭД», которая должна заняться управлением недвижимым имуществом. Единственным учредителем и руководителем предприятия указана всё та же Наталья Махалова. Но в любом случае «Европейский» потребует еще многомиллионных инвестиций, чтобы просто быть готовым принять арендаторов.
Даже если владельцам удастся завершить строительство, этого будет явно недостаточно для того, чтобы объект начал приносить прибыль. После массового ухода западных брендов проблемы с привлечением арендаторов испытывают даже давно работающие торговые центры. Тем более что массовое потребление в последние годы всё больше смещается в сторону низкомаржинальной торговли, которой большие современные ТРЦ просто не по карману. Яркий пример такого рода — крупный дискаунтер «Китай-город», открывшийся в здании бывшего гипермаркета «Гигант» на Бердском шоссе.
Несмотря на уход многих западных брендов и опасения падения реальных доходов, в Новосибирске продолжают строиться торговые центры. Так, на площади Маркса сейчас достраивается ТЦ «Грани», где в августе уже начали остекление.