«Ставки на спорт», апартаменты в «Москва-Сити» и «Роллс-Ройс» за 18 миллионов — кому принадлежит новосибирский ТРЦ «Европейский»

Учредителем «МИГ-1» был предприниматель и депутат Дмитрий Гордеев, который, судя по всему, пытался провернуть рискованную, но в целом распространенную схему: получив землю и согласования в перспективной точке города, ввязаться в строительство, а уже по ходу дела найти инвесторов.



Строительство закипело, в 2010 году были частично построены два нижних уровня. Но тогда у «МИГа» уже возникли первые финансовые сложности, а в отношении самого Гордеева и вовсе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Хоть он сам до сих пор не признаёт обвинений, но всё же решил эмигрировать — с 2012 года живет в Грузии и, как рассказал НГС, к проекту отношения не имеет.