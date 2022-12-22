В Управлении МВД по Новосибирску и в районных ОБЭП идут обыски — работает ФСБ

Сегодня НГС рассказал о задержании 20 декабря начальника Центрального ОЭБиПК Александра Умерова — детали операции держали в строгом секрете. Начальника Центрального ОБЭП подозревают в получении крупной взятки и крышевании игорного бизнеса. И сегодня же, 22 декабря, вечером на суде Центрального района Умерова арестовали на два месяца.