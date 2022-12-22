СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 70.53
eur 75.09
Тема дняЧто известно о ДТП с детьми и автобусом
Все новости
Все новости
Эксклюзив

В Управлении МВД по Новосибирску и в районных ОБЭП идут обыски — работает ФСБ

Обыскивают кабинеты отделов по борьбе с экономическими преступлениями

1 483

В районных и городском ОБЭП сегодня вечером начались обыски

Поделиться

Сегодня, 22 декабря, вечером начались обыски в управлении МВД России по городу Новосибирску и в ОЭБиПК как минимум двух районов — Ленинского и Октябрьского. Об этом сообщил корреспонденту НГС источник из кругов правоохранительных органов, уточнив, что работают сотрудники ФСБ.

— Обыски идут на Демьяна Бедного (адрес городского управления МВД России. — Прим. ред.), на третьем этаже, где находится ОБЭП. И сейчас решается вопрос: будут ли задерживать [начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Новосибирску Андрея] Хомина? А Умеров с этим начальником БЭПа постоянно работал, не вылезал от него, — сообщил корреспонденту НГС источник.

Корресподнент НГС попросил прокомментировать информацию об обысках в пресс-службе новосибирской полиции и в СК России по Новосибирской области. Но ведомствах сообщили, что они пока не владеют информацией.

Сегодня НГС рассказал о задержании 20 декабря начальника Центрального ОЭБиПК Александра Умерова — детали операции держали в строгом секрете. Начальника Центрального ОБЭП подозревают в получении крупной взятки и крышевании игорного бизнеса. И сегодня же, 22 декабря, вечером на суде Центрального района Умерова арестовали на два месяца.

По теме

ОБЭПАрестовали полицейскогоВзяткаИгорный бизнесКрышеваниеОбыскиПолиция Новосибирска
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter