В Управлении МВД по Новосибирску и в районных ОБЭП идут обыски — работает ФСБ

Сегодня, 22 декабря, вечером начались обыски в управлении МВД России по городу Новосибирску и в ОЭБиПК как минимум двух районов — Ленинского и Октябрьского. Об этом сообщил корреспонденту НГС источник из кругов правоохранительных органов, уточнив, что работают сотрудники ФСБ.
— Обыски идут на Демьяна Бедного (адрес городского управления МВД России. — Прим. ред.), на третьем этаже, где находится ОБЭП. И сейчас решается вопрос: будут ли задерживать [начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Новосибирску Андрея] Хомина? А Умеров с этим начальником БЭПа постоянно работал, не вылезал от него, — сообщил корреспонденту НГС источник.
Корресподнент НГС попросил прокомментировать информацию об обысках в пресс-службе новосибирской полиции и в СК России по Новосибирской области. Но ведомствах сообщили, что они пока не владеют информацией.
Сегодня НГС рассказал о задержании 20 декабря начальника Центрального ОЭБиПК Александра Умерова — детали операции держали в строгом секрете. Начальника Центрального ОБЭП подозревают в получении крупной взятки и крышевании игорного бизнеса. И сегодня же, 22 декабря, вечером на суде Центрального района Умерова арестовали на два месяца.