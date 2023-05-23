В Новосибирске главного борца с коррупцией увольняют в связи с утратой доверия

Речь об уведомлении от 15 мая, в котором говорится, что Владимира Вялкова решено уволить по результатам «контроля за расходами».



— Принято решение за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, наложить взыскание в виде увольнения со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия, — отмечено в уведомлении.

