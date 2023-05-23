В Новосибирске главного борца с коррупцией увольняют в связи с утратой доверия

Руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного главка МВД Владимира Вялкова увольняют с формулировкой «в связи с утратой доверия». В распоряжении НГС оказался подтверждающий документ.
Речь об уведомлении от 15 мая, в котором говорится, что Владимира Вялкова решено уволить по результатам «контроля за расходами».
— Принято решение за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, наложить взыскание в виде увольнения со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия, — отмечено в уведомлении.
Документ адресован и. о. начальника УЭБиПК Алексею Пинаеву, который должен был ознакомить Вялкова с уведомлением «под подпись».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области комментировать информацию об увольнении Владимира Вялкова отказались, но добавили.
— Все изменения о кадровом составе ГУ МВД России по Новосибирской области отражаются на официальном сайте главного управления, — заявили корреспонденту НГС.
Сейчас на сайте ГУ МВД по НСО начальником УЭБиПК до сих пор значится Владимир Вялков. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что «в управлении уже всем объявили об уходе начальника УЭБиПК», но «пока неофициально».
В марте внезапно на пенсию ушел главный борец с коррупцией УМВД Новосибирска Андрей Хомин. В его отделе проходили обыски после громких задержаний по делу о нелегальных казино.