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Сибирский Лас-Вегас: как москвичи сносят «крышу» игорному бизнесу в Новосибирске и при чем тут арест крупного силовика

Столичные оперативники проводят секретную и весьма эффективную антикоррупционную операцию

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В Новосибирске проходит ряд скандальных обысков в разных отделах полиции

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Центральный суд арестовал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК — бывший ОБЭП. — Прим. ред.) Центрального отдела полиции Александра Умерова. Ближайшие два месяца майор проведет в следственном изоляторе, а его коллеги из СКР будут расследовать дело о взятках, в котором он — основной фигурант. Операцию по задержанию полицейского хранили в тайне даже для некоторых ее участников. Журналисты НГС выяснили детали громкого предновогоднего скандала: как в истории замешаны столичные блогеры, владелец «Подземки» Александр Гинтер, нелегальный игорный бизнес и оптовые склады для «серого импорта».

Молчаливый арест

Официально задержание Александра Умерова правоохранительные ведомства до сих пор не прокомментировали. Следственный комитет по-прежнему хранит молчание, хотя уголовное дело о взятке расследуют сотрудники Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области.

Изначально информацию о задержании журналистам НГС удалось подтвердить у источников редакции, близких силовым структурам. Несколько не связанных друг с другом собеседников отметили, что Умерова задержали 20 декабря.

Поводом стал нелегальный игорный бизнес, который якобы «крышевал» Умеров. По предварительной информации, майор полиции получил взятку от некоего Владимира Костюченко. Размер суммы и обстоятельства ее передачи хранятся в секрете. При этом один из источников отмечает, что сам процесс проходил под наблюдением оперативников Главного Управления собственной безопасности МВД России.

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Александра Умерова заводят в зал суда

Видео: Павел Тиунов

22 декабря Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление об аресте Александра Умерова и Владимира Костюченко. Первому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия или бездействие», второму — по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Оба ближайшие два месяца проведут в следственном изоляторе.

Сибирский Лас-Вегас

Источник НГС, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что под пристальное внимание столичных правоохранителей Александр Умеров попал после визита в Новосибирск неких московских блогеров. Якобы группа молодых людей занимается тем, что выезжает в регионы и исследует, как в российских городах обстоят дела с нелегальным игорным бизнесом. При этом, по словам собеседника, новосибирские правоохранители знали о приезде блогеров от столичных коллег и даже получили поручение взять над ними шефство.

— Каким-то образом блогеры ушли от своих кураторов и наснимали бомбовый контент: мол, Новосибирск — это «Сибирский Лас-Вегас», игровые автоматы на каждом шагу. Эта информация легла на стол руководству МВД в Москве, после чего началась активная проработка новосибирских силовиков, — рассказал собеседник.

Александра Умерова защищают сразу три адвоката

Александра Умерова защищают сразу три адвоката

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Операцию по задержанию Умерова разрабатывали сотрудники московского управления собственной безопасности, которые изначально привлекли к работе коллег из Алтайского края. Таким образом правоохранители попытались минимизировать возможность утечки информации: даже бойцы СОБРа из Барнаула до последнего не знали, в какой операции будут участвовать.

В результате задержали Александра Умерова и его подчиненного — старшего оперативника ОЭБиПК. Первого арестовали, второго после допроса отпустили. Умеров отказался давать показания.

Гинтер капут?

Заседание по аресту Умерова проходило в закрытом порядке, то есть без присутствия журналистов и вообще всех, кто не является участником процесса. Следователь, которая ходатайствовала о заключении майора полиции под стражу, заявила, что «необходимо сохранить тайну следствия».

Судья Руслан Фролов разрешил прессе присутствовать на оглашении постановления. В итоге стало известно, что дело Умерова о получении взятки сопряжено с другим уголовным делом — о даче взятки, по которому проходят несколько человек с фамилиями Бирюков, Сальников, Гинтер.

Владельца арт-пространства «Подземка» Александра Гинтера задержали 20 декабря. Неизвестные люди в масках увезли предпринимателя, оставив в недоумении его адвокатов: юристам понадобилось время, чтобы выяснить, где находится их клиент и кто увез его в неизвестном направлении. Наутро Александр Гинтер оказался на свободе, но наотрез отказался комментировать свое задержание.

Александра Гинтера полицейские не стали надолго задерживать — его освободили на следующий день

Александра Гинтера полицейские не стали надолго задерживать — его освободили на следующий день

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На вопрос корреспондента НГС, почему его связали с делом начальника Центрального ОБЭП, бизнесмен ответил, что с Умеровым не знаком и даже фамилию такую не слышал.

— У правоохранителей ко мне вопросов нет, по крайней мере, по моей информации. Больше комментировать нечего и не буду, — заключил предприниматель.

Следом за арестом Умерова, состоялся арест Владимира Костюченко. Гособвинитель Елена Сергеева назвала его взяткодателем, но рассказать о деталях передачи денег отказалась, сославшись на закрытое судебное заседание.

Обвинения оптом

Корреспондент НГС выяснил, что имя Александра Умерова звучало 15 декабря на приеме у нового прокурора области Александра Бучмана. В этот день со своей жалобой к прокурору приходила жительница Новосибирска Людмила Кравчук. Женщина жаловалась, что расследование мошенничества, связанного с застройкой центра известным девелопером Владиславом Крючковым, который находится в федеральном розыске, тормозится в полиции. В этой истории несколько лет назад пострадало несколько новосибирских семей: их частные дома были снесены для застройки улицы Потанинская, но никакой компенсации от застройщика они так и не получили. НГС подробно рассказал об этой истории в мае 2022 года.

— Я коротко и ясно сказала [прокурору Новосибирской области Александру Бучману]: «Вы знаете, бумага осела у Умерова. Должностное лицо никак не возбуждает [уголовное дело], нас (пострадавших. — Прим. ред.) не вызывает [на допрос]… [Умеров] замечен в делах по игорному бизнесу, рядовые сотрудники об этом говорят. Ну и вот эту информацию я донесла прокурору. И пока я ехала домой [после встречи с прокурором], служба безопасности [полиции] начала обзванивать жителей улицы Потанинская (пострадавших от застройки. — Прим. ред.) и уточнять: действительно ли они имеют претензию? Мы были удивлены! И вот ровно через неделю появляется информация, что Умеров задержан по игорному бизнесу, — рассказала Людмила Кравчук.

На суде Александр Умеров пытался максимально скрыть лицо

На суде Александр Умеров пытался максимально скрыть лицо

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Кравчук добавила, что в игорный бизнес, по ее данным, были вложены деньги застройщика Владислава Крючкова и некоторых его партнеров по бизнесу. Один из источников, близких к правоохранительным органам, рассказал корреспонденту НГС, что «игорная тема» в деле Умерова может быть лишь эпизодом. Больший интерес у столичных силовиков, которые занимаются этой историей, может быть к крышеванию различных оптовых складов сотрудниками новосибирских правоохранительных органов.

— Сейчас в период так называемого параллельного импорта становится очень актуальным вопрос крышевания таких оптовых складов… Ну а тема с игорным бизнесом в плане доказательной базы обвинения, я думаю, более понятная, — заметил этот источник.

Известно, что накануне прошли обыски в ОЭБиПК городского управления МВД, а также в нескольких районных отделах. В пресс-службах СУ СКР, ГУ МВД и УФСБ по Новосибирской области комментариев не дают.

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