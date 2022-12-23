Сибирский Лас-Вегас: как москвичи сносят «крышу» игорному бизнесу в Новосибирске и при чем тут арест крупного силовика

Молчаливый арест

Официально задержание Александра Умерова правоохранительные ведомства до сих пор не прокомментировали. Следственный комитет по-прежнему хранит молчание, хотя уголовное дело о взятке расследуют сотрудники Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области.

