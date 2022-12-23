Сибирский Лас-Вегас: как москвичи сносят «крышу» игорному бизнесу в Новосибирске и при чем тут арест крупного силовика

Центральный суд арестовал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК — бывший ОБЭП. — Прим. ред.) Центрального отдела полиции Александра Умерова. Ближайшие два месяца майор проведет в следственном изоляторе, а его коллеги из СКР будут расследовать дело о взятках, в котором он — основной фигурант. Операцию по задержанию полицейского хранили в тайне даже для некоторых ее участников. Журналисты НГС выяснили детали громкого предновогоднего скандала: как в истории замешаны столичные блогеры, владелец «Подземки» Александр Гинтер, нелегальный игорный бизнес и оптовые склады для «серого импорта».
Молчаливый арест
Официально задержание Александра Умерова правоохранительные ведомства до сих пор не прокомментировали. Следственный комитет по-прежнему хранит молчание, хотя уголовное дело о взятке расследуют сотрудники Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области.
Изначально информацию о задержании журналистам НГС удалось подтвердить у источников редакции, близких силовым структурам. Несколько не связанных друг с другом собеседников отметили, что Умерова задержали
Поводом стал нелегальный игорный бизнес, который якобы «крышевал» Умеров. По предварительной информации, майор полиции получил взятку от некоего Владимира Костюченко. Размер суммы и обстоятельства ее передачи хранятся в секрете. При этом один из источников отмечает, что сам процесс проходил под наблюдением оперативников Главного Управления собственной безопасности МВД России.
22 декабря Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление об аресте Александра Умерова и Владимира Костюченко. Первому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия или бездействие», второму — по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Оба ближайшие два месяца проведут в следственном изоляторе.
Сибирский Лас-Вегас
Источник НГС, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что под пристальное внимание столичных правоохранителей Александр Умеров попал после визита в Новосибирск неких московских блогеров. Якобы группа молодых людей занимается тем, что выезжает в регионы и исследует, как в российских городах обстоят дела с нелегальным игорным бизнесом. При этом, по словам собеседника, новосибирские правоохранители знали о приезде блогеров от столичных коллег и даже получили поручение взять над ними шефство.
— Каким-то образом блогеры ушли от своих кураторов и наснимали бомбовый контент: мол, Новосибирск — это «Сибирский Лас-Вегас», игровые автоматы на каждом шагу. Эта информация легла на стол руководству МВД в Москве, после чего началась активная проработка новосибирских силовиков, — рассказал собеседник.
Операцию по задержанию Умерова разрабатывали сотрудники московского управления собственной безопасности, которые изначально привлекли к работе коллег из Алтайского края. Таким образом правоохранители попытались минимизировать возможность утечки информации: даже бойцы СОБРа из Барнаула до последнего не знали, в какой операции будут участвовать.
В результате задержали Александра Умерова и его подчиненного — старшего оперативника ОЭБиПК. Первого арестовали, второго после допроса отпустили. Умеров отказался давать показания.
Гинтер капут?
Заседание по аресту Умерова проходило в закрытом порядке, то есть без присутствия журналистов и вообще всех, кто не является участником процесса. Следователь, которая ходатайствовала о заключении майора полиции под стражу, заявила, что «необходимо сохранить тайну следствия».
Судья Руслан Фролов разрешил прессе присутствовать на оглашении постановления. В итоге стало известно, что дело Умерова о получении взятки сопряжено с другим уголовным делом — о даче взятки, по которому проходят несколько человек с фамилиями Бирюков, Сальников, Гинтер.
Владельца арт-пространства «Подземка» Александра Гинтера задержали
На вопрос корреспондента НГС, почему его связали с делом начальника Центрального ОБЭП, бизнесмен ответил, что с Умеровым не знаком и даже фамилию такую не слышал.
— У правоохранителей ко мне вопросов нет, по крайней мере, по моей информации. Больше комментировать нечего и не буду, — заключил предприниматель.
Следом за арестом Умерова, состоялся арест Владимира Костюченко. Гособвинитель Елена Сергеева назвала его взяткодателем, но рассказать о деталях передачи денег отказалась, сославшись на закрытое судебное заседание.
Обвинения оптом
Корреспондент НГС выяснил, что имя Александра Умерова звучало 15 декабря на приеме у нового прокурора области Александра Бучмана. В этот день со своей жалобой к прокурору приходила жительница Новосибирска Людмила Кравчук. Женщина жаловалась, что расследование мошенничества, связанного с застройкой центра известным девелопером Владиславом Крючковым, который находится в федеральном розыске, тормозится в полиции. В этой истории несколько лет назад пострадало несколько новосибирских семей: их частные дома были снесены для застройки улицы Потанинская, но никакой компенсации от застройщика они так и не получили. НГС подробно рассказал об этой истории в мае 2022 года.
— Я коротко и ясно сказала [прокурору Новосибирской области Александру Бучману]: «Вы знаете, бумага осела у Умерова. Должностное лицо никак не возбуждает [уголовное дело], нас (пострадавших. — Прим. ред.) не вызывает [на допрос]… [Умеров] замечен в делах по игорному бизнесу, рядовые сотрудники об этом говорят. Ну и вот эту информацию я донесла прокурору. И пока я ехала домой [после встречи с прокурором], служба безопасности [полиции] начала обзванивать жителей улицы Потанинская (пострадавших от застройки. — Прим. ред.) и уточнять: действительно ли они имеют претензию? Мы были удивлены! И вот ровно через неделю появляется информация, что Умеров задержан по игорному бизнесу, — рассказала Людмила Кравчук.
Кравчук добавила, что в игорный бизнес, по ее данным, были вложены деньги застройщика Владислава Крючкова и некоторых его партнеров по бизнесу. Один из источников, близких к правоохранительным органам, рассказал корреспонденту НГС, что «игорная тема» в деле Умерова может быть лишь эпизодом. Больший интерес у столичных силовиков, которые занимаются этой историей, может быть к крышеванию различных оптовых складов сотрудниками новосибирских правоохранительных органов.
— Сейчас в период так называемого параллельного импорта становится очень актуальным вопрос крышевания таких оптовых складов… Ну а тема с игорным бизнесом в плане доказательной базы обвинения, я думаю, более понятная, — заметил этот источник.
Известно, что накануне прошли обыски в ОЭБиПК городского управления МВД, а также в нескольких районных отделах. В пресс-службах СУ СКР, ГУ МВД и УФСБ по Новосибирской области комментариев не дают.