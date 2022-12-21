Задержанного учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера выпустили из полиции

Сегодня, 21 декабря, полицейские отпустили задержанного вчера вечером,
— Я собираюсь на работу, пью чай, кофе. Всё ок. Но комментариев пока давать не буду. Может, через неделю-две. <…> Я так понимаю, что все вопросы [у правоохранительных органов ко мне] закрыты. По большому счету, люди (полиция. — Прим. ред.) могли позвонить, я бы пришел, и всё было бы ок. Но они вот как-то так решили, — заметил Гинтер.
Знакомый предпринимателя рассказал корреспонденту НГС, что вчера вечером Александр Гинтер, судя по геолокации, находился в транспортной полиции Железнодорожного района. А сегодня утром, в районе 09:30, его номер перемещался с улицы Никитина домой. На улице Никитина из силовых структур находятся отделение полиции, прокуратура и Следственный комитет.
НГС обратился в пресс-службы регионального МВД и Следственного комитета по Новосибирской области за комментарием по данной ситуации. В ведомствах отметили, что уточнят информацию и сообщат позже.
Александра Гинтера 20 декабря задержали в лофт-парке около 16:50 люди в штатском и масках.
Александр Гинтер — новосибирский предприниматель. По данным «Контур.Фокус», он был руководителем или соучредителем нескольких десятков юридических лиц, связанных с общественным питанием и развлечениями. Наиболее известный проект — лофт-парк «Подземка». Александр Гинтер владел ООО «Доски», которое, по всей видимости, управляло одноименным баром. И бар, и ООО уже закрыты. Гинтер был одним из четырех соучредителем ООО «Богема Н», управлявшим рестораном при Доме актера (кроме него, доли принадлежали Алексею Шишкину, Сергею Коваленко и Мэри Костанян). В конце 2021 года вместе с группой инвесторов он приобрел старую водонапорную башню в районе площади Маркса, а в феврале 2022 года открыл арт-пространство «Цоколь».