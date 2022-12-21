Задержанного учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера выпустили из полиции

— Я собираюсь на работу, пью чай, кофе. Всё ок. Но комментариев пока давать не буду. Может, через неделю-две. <…> Я так понимаю, что все вопросы [у правоохранительных органов ко мне] закрыты. По большому счету, люди (полиция. — Прим. ред.) могли позвонить, я бы пришел, и всё было бы ок. Но они вот как-то так решили, — заметил Гинтер.

