Двое в масках увезли в неизвестном направлении учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера

В Новосибирске 20 декабря двое неизвестных задержали учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера и увезли его в неизвестном направлении. Об этом НГС сообщил арт-директор «Подземки» Платон Гудков.
— Подъехала серая LADA Vesta, зашли люди в штатском, находились в подземелье около часа. В 16:50 зашли еще двое людей с черными шевронами и в масках, прошли в гримерную, не предъявив удостоверение или какие-то другие бумаги. Уточнили у сотрудников, кто является Александром Гинтером, надели на него наручники, сопроводили его в кабинет, он взял верхнюю одежду, а после его вывели из лофт-парка, посадили в служебную LADA Vesta и увезли в неизвестном направлении, — пояснил арт-директор «Подземки».
По словам Гудкова, местонахождение Гинтера остается неизвестным. По его словам, в полицию уже написали заявление о похищении человека. Как отметил Гудков, сейчас в лофт-парке работают сотрудники полиции, опрашивают свидетелей инцидента.
Журналист НГС обратился в пресс-службы регионального МВД и Следственного комитета по Новосибирской области за комментарием по данной ситуации. В ведомствах отметили, что уточнят информацию и сообщат позже.
Ранее в Новосибирске задержали начальника областного центра организации дорожного движения Вячеслава Трещева. Его подозревают в особо крупном взяточничестве.