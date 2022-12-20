Двое в масках увезли в неизвестном направлении учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера

— Подъехала серая LADA Vesta, зашли люди в штатском, находились в подземелье около часа. В 16:50 зашли еще двое людей с черными шевронами и в масках, прошли в гримерную, не предъявив удостоверение или какие-то другие бумаги. Уточнили у сотрудников, кто является Александром Гинтером, надели на него наручники, сопроводили его в кабинет, он взял верхнюю одежду, а после его вывели из лофт-парка, посадили в служебную LADA Vesta и увезли в неизвестном направлении, — пояснил арт-директор «Подземки».

