Экс-гаишник с огромным опытом: что известно о задержанном за взятку начальнике ЦОДД Вячеславе Трещёве

Через год Трещёв перешел в отдел дорожно-патрульной службы и розыска областного управления ГИБДД. Еще через год он дослужился до замначальника отдела. В 2006 году ему доверили командовать отдельным батальоном ДПС региональной автоинспекции. В 2011 году возглавил аналогичный батальон, но при новосибирском управлении МВД: его сотрудники обеспечивали безопасность дорожного движения на региональных трассах.

