Экс-гаишник с огромным опытом: что известно о задержанном за взятку начальнике ЦОДД Вячеславе Трещёве

У начальника новосибирского центра по организации дорожного движения Вячеслава Трещёва, задержанного по подозрению во взяточничестве, сложилась успешная карьера в ГИБДД. Сегодня его задержали сотрудники ФСБ.
Вячеславу Трещёву 48 лет. Он родился в городе Черепаново. Карьеру в Госавтоинспекции он начал в 1999 году в качестве стажера-инспектора. Затем на протяжении трех лет служил инспектором спецбатальона ДПС при региональном главке. В 2003 году получил должность командира взвода.
Через год Трещёв перешел в отдел дорожно-патрульной службы и розыска областного управления ГИБДД. Еще через год он дослужился до замначальника отдела. В 2006 году ему доверили командовать отдельным батальоном ДПС региональной автоинспекции. В 2011 году возглавил аналогичный батальон, но при новосибирском управлении МВД: его сотрудники обеспечивали безопасность дорожного движения на региональных трассах.
В 2013 году Вячеслав Трещёв получил должность начальника управления ГИБДД по Новосибирской области. Через четыре года его поставили командовать региональным управлением автоинспекции по Томской области. В 2021 году Трещёв вернулся в Новосибирск на должность начальника «Центра организации дорожного движения».
Сегодня Вячеслав Трещёв был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил от представителя ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП "Интервал"» 1,2 миллиона рублей за помощь в получении госконтракта на установку систем видеофиксации нарушений ПДД.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «НПП "Интервал"» организовано 25 ноября 2021 года. Учредитель и генеральный директор — Рымбеков Андрей Рымбекович. Численность сотрудников — 4 человека. Компания участвовала в 12 конкурсах на получение госзаказов на общую сумму 29,2 млн рублей и во всех случаях одержала победы.
ООО «Стройдориндустрия» образовано 19 июля 2018 года. Учредитель и директор — Шлейгер Александр Александрович. Основной род деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По результатам 2021 года выручка компании составила 25,5 млн рублей, прибыль — 3,2 млн рублей. «Стройдориндустрия» — активный участник госзакупок. За всю историю существования компания выиграла 15 конкурсов на общую сумму более 180 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В настоящее время правоохранители готовят ходатайство о заключении Трещёва под стражу. Заседание суда запланировано на 21 декабря.