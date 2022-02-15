В катакомбах под бизнес-центром в Новосибирске развернули выставку — разглядываем фото с необычными артефактами

Вечером 11 февраля в центре Новосибирска открылось огромное арт-пространство «Цоколь», освоением которого занялись те же люди, что сделали лофт-парк «Подземка». До
Площадь «Цоколя» — около 800 квадратных метров. Находится арт-пространство в подвале бизнес-центра и проектного института «Новосибгражданпроект», расположенного на Вокзальной магистрали, 16. (Вход в «Цоколь» искать с обратной стороны здания, ближе к той стороне, где Alpen Grotte.)
Арт-директор «Подземки» (и теперь по совместительству — «Цоколя») Платон Гудков уточнил, что эти подвальные катакомбы взяты в аренду на восемь лет, поэтому планы у организаторов долгосрочные и серьезные. Помимо залов под выставки здесь могут появиться камерные театральные и концертные площадки, а также места для общепита.
Открылся «Цоколь» арт-выставкой «Артефакты». Она заняла пока меньше половины всех катакомб. Продюсер выставки Евгений Малков говорит, что цель ее — засветить и зарядить пространство.
— Зарядить пространство, чтобы приучить людей сюда ходить, чтобы все охали и ахали, а потом сдать под какой-нибудь общепит или магазин, — смеется Евгений Малков.
Для подготовки к выставке пространства его расчищали, откапывали, пылесосили, мыли и красили в черный несколько дней. На все работы было потрачено полмиллиона рублей.
В выставке приняли участие около 15 человек, среди которых есть художники из соседних городов и даже из Австралии. Точно сказать, сколько здесь работ и участников, достаточно сложно. Малков говорит, что в последнюю ночь, когда всё уже было развешано, привезли еще работы.
— А место у нас уже всё было занято, и остались только некрашеные помещения. Я им говорю: «Забирайте». А они: «Отлично, у нас есть баллоны с красками». И они до трех ночи красили себе стены и сделали что-то «наркотическое». И когда они утром уехали, я понял, что даже не знаю, кто это и как с ними связаться, — смеется Малков.
— Я решил в медицину, в которой работаю, добавить немного творчества. Это зубы не моих пациентов. К счастью, у меня был минимум удаленных зубов. Это вот зуб советского человека с пломбой из амальгамы. Такая брутальная миниатюра. Амальгама — это архаичный способ лечения, который уже не используется в современной медицине, — рассказывает Антон Кшнясев, который работает стоматологом, но в свободное время творит искусство.
Самые дорогие работы на выставке — картины Сергея Беспамятных, которые выставлялись в крупнейшем частном музее современного искусства в России «Эрарта». Стоимость — по 200 тысяч рублей. Еще одна дорогая картина — «Артефакт Man» Мела. Стоимость — 3500 евро.
Не успел «Цоколь» открыться, как уже оброс легендами. Например, это место из-за своей конфигурации могло оказаться с названием Kishki. Решили выбрать более нейтральный вариант. А еще, говорит Платон Гудков, здесь есть потайной подземный ход, который ведет из этих катакомб в подвалы под кинотеатром «Победа». Но, возможно, этот ход придется откапывать от мусора, как некоторые помещения «Цоколя».
«Артефакты» продлятся три недели. Потом их сменит выставка «Узник». Работает «Цоколь» с 14:00 до 21:00, стоимость входа —
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