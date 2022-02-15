В катакомбах под бизнес-центром в Новосибирске развернули выставку — разглядываем фото с необычными артефактами

— А место у нас уже всё было занято, и остались только некрашеные помещения. Я им говорю: «Забирайте». А они: «Отлично, у нас есть баллоны с красками». И они до трех ночи красили себе стены и сделали что-то «наркотическое». И когда они утром уехали, я понял, что даже не знаю, кто это и как с ними связаться, — смеется Малков.