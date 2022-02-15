15 февраля вторник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 76.58
eur 86.85
Тема дняВыставка в катакомбах бизнес-центра
Все новости
Все новости

В катакомбах под бизнес-центром в Новосибирске развернули выставку — разглядываем фото с необычными артефактами

Новое арт-пространство «Цоколь» открыли владельцы популярного лофт-парка «Подземка»

2 122
18Обсудить

Поделиться

Лицо лидера группы Pain — один из объектов выставки «Артефакты»

Лицо лидера группы Pain — один из объектов выставки «Артефакты»

Поделиться

Вечером 11 февраля в центре Новосибирска открылось огромное арт-пространство «Цоколь», освоением которого занялись те же люди, что сделали лофт-парк «Подземка». До 13 марта жители города смогут посетить экспозицию.

Специальный мост, который ведет на выставку, был изготовлен за день

Специальный мост, который ведет на выставку, был изготовлен за день

Поделиться

Сколько художников приняло участие в выставке — точно сказать никто не может

Сколько художников приняло участие в выставке — точно сказать никто не может

Поделиться

Площадь «Цоколя» — около 800 квадратных метров. Находится арт-пространство в подвале бизнес-центра и проектного института «Новосибгражданпроект», расположенного на Вокзальной магистрали, 16. (Вход в «Цоколь» искать с обратной стороны здания, ближе к той стороне, где Alpen Grotte.)

Арт-директор «Подземки» Платон Гудков по совместительству стал присматривать еще и за «Цоколем»

Арт-директор «Подземки» Платон Гудков по совместительству стал присматривать еще и за «Цоколем»

Поделиться

Арт-директор «Подземки» (и теперь по совместительству — «Цоколя») Платон Гудков уточнил, что эти подвальные катакомбы взяты в аренду на восемь лет, поэтому планы у организаторов долгосрочные и серьезные. Помимо залов под выставки здесь могут появиться камерные театральные и концертные площадки, а также места для общепита.

Здесь может расположиться маленький театральный зал

Здесь может расположиться маленький театральный зал

Поделиться

Посетители в подвал-катакомбы пришли в вечерних нарядах — как в театр

Посетители в подвал-катакомбы пришли в вечерних нарядах — как в театр

Поделиться

Открылся «Цоколь» арт-выставкой «Артефакты». Она заняла пока меньше половины всех катакомб. Продюсер выставки Евгений Малков говорит, что цель ее — засветить и зарядить пространство.

Знакомый незнакомый Новосибирск

Знакомый незнакомый Новосибирск

Поделиться

Продюсер выставки «Артефакты» Евгений Малков

Продюсер выставки «Артефакты» Евгений Малков

Поделиться

— Зарядить пространство, чтобы приучить людей сюда ходить, чтобы все охали и ахали, а потом сдать под какой-нибудь общепит или магазин, — смеется Евгений Малков.

Чем не арт-объект «Труба»? Но нет, это всё же обычные трубы

Чем не арт-объект «Труба»? Но нет, это всё же обычные трубы

Поделиться

А вот это уже арт-объект

А вот это уже арт-объект

Поделиться

Для подготовки к выставке пространства его расчищали, откапывали, пылесосили, мыли и красили в черный несколько дней. На все работы было потрачено полмиллиона рублей.

Выставка получилась очень разноплановая

Выставка получилась очень разноплановая

Поделиться

Нет, здесь не курят, это — тоже часть выставки

Нет, здесь не курят, это — тоже часть выставки

Поделиться

В выставке приняли участие около 15 человек, среди которых есть художники из соседних городов и даже из Австралии. Точно сказать, сколько здесь работ и участников, достаточно сложно. Малков говорит, что в последнюю ночь, когда всё уже было развешано, привезли еще работы.

Безумные зайцы художника Сергея Беспамятных

Безумные зайцы художника Сергея Беспамятных

Поделиться

— А место у нас уже всё было занято, и остались только некрашеные помещения. Я им говорю: «Забирайте». А они: «Отлично, у нас есть баллоны с красками». И они до трех ночи красили себе стены и сделали что-то «наркотическое». И когда они утром уехали, я понял, что даже не знаю, кто это и как с ними связаться, — смеется Малков.

А это часть «наркоманского» закутка, который был оформлен в самый последний момент

А это часть «наркоманского» закутка, который был оформлен в самый последний момент

Поделиться

Чьи-то зубы тоже могут стать искусством. И не только во рту

Чьи-то зубы тоже могут стать искусством. И не только во рту

Поделиться

Стоматолог-художник Антон Кшнясев

Стоматолог-художник Антон Кшнясев

Поделиться

— Я решил в медицину, в которой работаю, добавить немного творчества. Это зубы не моих пациентов. К счастью, у меня был минимум удаленных зубов. Это вот зуб советского человека с пломбой из амальгамы. Такая брутальная миниатюра. Амальгама — это архаичный способ лечения, который уже не используется в современной медицине, — рассказывает Антон Кшнясев, который работает стоматологом, но в свободное время творит искусство.

Одна из самых дорогих картин на выставке — работа художника Мела. Цена — 3500 евро

Одна из самых дорогих картин на выставке — работа художника Мела. Цена — 3500 евро

Поделиться

Картины Беспамятных, безусловно, стали главной изюминкой выставки. Они тоже дорогие — по 200 тысяч рублей за полотно

Картины Беспамятных, безусловно, стали главной изюминкой выставки. Они тоже дорогие — по 200 тысяч рублей за полотно

Поделиться

Самые дорогие работы на выставке — картины Сергея Беспамятных, которые выставлялись в крупнейшем частном музее современного искусства в России «Эрарта». Стоимость — по 200 тысяч рублей. Еще одна дорогая картина — «Артефакт Man» Мела. Стоимость — 3500 евро.

Эта картина выставлялась в крупнейшем частном российском музее современного искусства «Эрарта». На закрытых частях картины изображены свастики

Эта картина выставлялась в крупнейшем частном российском музее современного искусства «Эрарта». На закрытых частях картины изображены свастики

Поделиться

Некоторые сюжеты очень жизненны. Особенно в пятничный вечер

Некоторые сюжеты очень жизненны. Особенно в пятничный вечер

Поделиться

Не успел «Цоколь» открыться, как уже оброс легендами. Например, это место из-за своей конфигурации могло оказаться с названием Kishki. Решили выбрать более нейтральный вариант. А еще, говорит Платон Гудков, здесь есть потайной подземный ход, который ведет из этих катакомб в подвалы под кинотеатром «Победа». Но, возможно, этот ход придется откапывать от мусора, как некоторые помещения «Цоколя».

В подвалах очень много пространства, которое еще надо расчищать

В подвалах очень много пространства, которое еще надо расчищать

Поделиться

Металлические «плевки» сварки тоже могут стать искусством, если на них посмотреть под другим углом. Художник — Виктор Ремезов

Металлические «плевки» сварки тоже могут стать искусством, если на них посмотреть под другим углом. Художник — Виктор Ремезов

Поделиться

«Артефакты» продлятся три недели. Потом их сменит выставка «Узник». Работает «Цоколь» с 14:00 до 21:00, стоимость входа — 200 рублей.

Продлится выставка три недели, а потом, через неделю, откроется новая

Продлится выставка три недели, а потом, через неделю, откроется новая

Поделиться

В последний день 2021 года НГС рассказал о покупке культового объекта Новосибирска — старой водонапорной башни в районе площади Маркса, в которой долгое время находилась независимая телекомпания НТН-4. Башню приобрела группа инвесторов во главе с руководителем лофт-парка «Подземка» Александром Гинтером. Предприниматель пояснил, что это будет проект с такой же идеологией, как и у «Подземки».

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

выставкалофт-парк «Подземка»современное искусство«Цоколь»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter