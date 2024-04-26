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Мой дом «Горводоканал» попросили провести проверки после того, как новосибирцы заявили о запахе воды из кранов

«Горводоканал» попросили провести проверки после того, как новосибирцы заявили о запахе воды из кранов

Ранее в самом «Горводоканале» отметили, что вода безопасна

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На прошлой неделе о запахе воды заявили десятки новосибирцев

«Горводоканал» попросили провести проверки после того, как жители Новосибирска массово заявили о запахе воды из кранов квартир. Об этом НГС рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент ЖКХ.

— В адрес МУП города Новосибирска «Горводоканал» направлен запрос о проведении проверок и принятии мер по данному вопросу, — говорится в ответе мэрии.

На прошлой неделе жильцы множества домов в разных частях областной столицы пожаловались НГС на неприятный запах воды. Впоследствии в «Горводоканале» заверили, что ресурс, подаваемый из централизованной системы холодного водоснабжения, безопасен для здоровья и соответствует гигиеническим нормам — подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Ранее трехэтажку под Новосибирском эвакуировали из-за странного запаха.

Несколько лет назад НГС разбирался, почему неприятный запах накрывает город даже зимой.

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Новосибирск Горводоканал Мэрия ЖКХ Вода
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