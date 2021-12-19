«Жуткая-жуткая вонь»: разбираемся, почему неприятный запах накрывает Новосибирск даже зимой

Дурной запах, который периодически накрывает город летом, стал обычным явлением для Новосибирска. О нем много лет говорят горожане, власти и надзорные органы, но обсуждения ни к чему не приводят. В этом году запах пришел в город и зимой, только на прошедшей неделе несколько раз в разные дни накрывая районы города. НГС поговорил с властями и экспертами о том, почему даже в холодное время года Новосибирск не всегда может дышать свежим воздухом. Подробности — в нашем материале.
С чего всё начиналось
О проблеме неприятного запаха в Новосибирске активно заговорили с 2017 года. Тогда директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич обратился в правительство региона. Он заявил, что пассажиры регулярно жалуются на зловоние, которое ощущают на перроне, летном поле и в здании терминала. Чиновники создали специальную рабочую группу из сотрудников Роспотребнадзора, Института органической химии
С тех пор не было года, чтобы жители города не жаловались на посторонние запахи, вынуждая власти возвращаться к теме снова и снова. Среди предприятий, которые разные органы в разное время подозревали в распространении вони, назывались мясокомбинат «Кудряшовский», ООО НПК «Агротех», «Горводоканал», полигон твердых отходов возле криводановских дач, свиноводческая ферма Сергея Голубева, Толмачевские Согры, АО «Новосибирская птицефабрика», производство предпринимателя Дениса Икишева. Кого-то из них привлекали к административной ответственности из-за выбросов, кому-то выдавали предписания, но окончательно виновника вони так и не назвали, проблему не решили.
В августе этого года стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии региона заключило договор с Новосибирским институтом органической химии СО РАН. Он должен был провести исследования, чтобы определить вещества, которые вызывают неприятный запах. Результаты экспертизы пока неизвестны.
— Мы вычисляли, какое из предприятий может быть причиной. Отчет послали в министерство недавно. За комментариями можете обращаться к заказчику, — сообщила НГС директор института Елена Багрянская.
Мы запросили результаты этих исследований.
Западный ветер
На этой неделе, с 12 по 14 декабря, жители вновь почувствовали в воздухе неприятный запах. Подобное раньше регулярно происходило в основном в теплое время года, а зимой было редкостью. Больше всего сообщений в редакцию НГС поступило во вторник. Тогда запах почувствовали в Заельцовском и Центральном районах.
— Недоброе утро для жителей Заельцовского. Выходишь на работу, а противогаз забыл. Жуткая-жуткая вонь. Иду, радуюсь, что неплотно позавтракала. Возле
— Пахнет навозом, запах такой, будто варят хозяйственное мыло. Раньше такой запах был от жиркомбината, — описала запахи в районе горбольницы Елена.
Как сообщили НГС в новосибирском Гидрометцентре, 12 и 13 декабря в городе дул ветер северо-западного и юго-западного направления; 14 декабря, во вторник, — северо-западного. 15 декабря зафиксировали юго-западный ветер с переходом на юго-восточный.
НГС обратился к Виктору Александрову, кандидату химических наук, доценту кафедры инженерных проблем НГТУ НЭТИ. Он назвал возможные причины, которые могли привести к появлению вони.
— Источником такого неприятного запаха мог стать мясокомбинат. Запахи также идут из канализации. В Сухом Логе река Каменка течет по трубе, и туда сливают отходы все кому не лень. Каменка находится на протяжении всей черты города в закрытом коллекторе, туда все равно сливают отходы, она принимает ливневые и талые воды. Могут поступать и канализационные стоки. Если меняется ситуация по температуре, то запах попадает в атмосферу Сухого Лога, — объяснил эксперт.
Вещества, которые приводят к неприятному запаху, — это соединения серы и фосфоросодержащие производные органических веществ. По словам Виктора Александрова, даже если в воздухе их количество не превышает предельно допустимых концентраций, люди всё равно могут чувствовать запах. При этом зимой он мог появиться из-за того, что в малые реки могли попасть некие отходы высокой температуры.
«Бесконечная гонка»
Игорь Украинцев, депутат горсовета Новосибирска и член рабочей группы по вопросам экологии, рассказал НГС, что для борьбы со зловониями в городе собираются ужесточить условия работы ассенизаторских машин, которые сливают нечистоты в малые реки города.
— Мы вышли с инициативой увеличить штрафы за сливы в неустановленных местах. Ассенизаторы, к сожалению, часто сливают отходы в малые реки, и это один из источников вони в Новосибирске. Только мы найдем точку, закроем, но они тут же находят новый заброшенный колодец и туда начинают лить. Это какая-то бесконечная гонка «Ну, погоди». Штрафы, надеюсь, будут увеличены заксобранием. Также мы предложили обеспечить ассенизаторские машины системой «ГЛОНАСС», чтобы было понятно, куда они ездят, — выразил надежду депутат.
Игорь Украинцев рассказал, что власти начали обсуждать проблему с животноводческими предприятиями, которые работают в пригороде. Пока конкретных решений по изменению их работы не приняли. Депутат отметил, что сейчас нет федеральной нормативно-правовой базы для решения проблемы неприятного запаха.
— С запахами самая большая беда не только в том, что его сложно уловить, понять, что пахнет, но и найти источник, — говорит Игорь Украинцев. — То ли ассенизаторы приехали и резко все вылили во
Что говорят власти
16 декабря, в четверг, во время пресс-конференции мэра Новосибирска Анатолия Локтя корреспондент НГС задал вопрос о том, проводилась ли проверка после сообщений о неприятном запахе на прошедшей неделе.
— Проблема общеизвестна, и источники определены, закончились дискуссии. К решению этой проблемы подключились в том числе государственные органы, надзорные, у которых есть права и полномочия. Надеюсь, наша совместная работа приведет к желаемому результату, — ответил глава города.
При этом он не назвал конкретные компании или предприятия, которые стали виной произошедшему.
В департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска на запрос сайта НГС ответили, что в городе отсутствуют крупные предприятия химической и нефтяной промышленности, а также мясоперерабатывающие комплексы.
— Имеются локальные источники запахов, которые можно разделить по происхождению на ряд основных групп: запахи хозяйственно-фекальных сооружений на сетях канализации, запахи от деятельности ассенизаторского транспорта (включая слив нечистот в неустановленных местах), запахи, образующиеся в процессе брожения, производства комбикормов, запахи горения полимеров, обжига металлолома и прочие. Также источником неприятных запахов на территории города Новосибирска могут быть выбросы производственных объектов, расположенных на территории Новосибирского района, — говорится в сообщении департамента.
В мэрии уточнили, что за соблюдением природоохранного законодательства следит управление Росприроднадзора и Министерство природных ресурсов и экологии НСО.
— На территории города Новосибирска деятельность по мониторингу окружающей среды осуществляет служба ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на 10 стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы, расположенных в административных районах города, — добавили в мэрии.
НГС направил запросы в Роспотребнадзор Новосибирской области, Росприроднадзор, Министерство экологии и охраны природных ресурсов НСО, чтобы узнать результаты проверок предприятий и исследований воздуха.
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