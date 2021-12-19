«Жуткая-жуткая вонь»: разбираемся, почему неприятный запах накрывает Новосибирск даже зимой

О проблеме неприятного запаха в Новосибирске активно заговорили с 2017 года. Тогда директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич обратился в правительство региона. Он заявил, что пассажиры регулярно жалуются на зловоние, которое ощущают на перроне, летном поле и в здании терминала. Чиновники создали специальную рабочую группу из сотрудников Роспотребнадзора, Института органической химии им. Н. Н. Во рожцова и Западно-Сибирского УГМС, чтобы найти источник запаха. Но комиссия не смогла его определить.

С тех пор не было года, чтобы жители города не жаловались на посторонние запахи, вынуждая власти возвращаться к теме снова и снова. Среди предприятий, которые разные органы в разное время подозревали в распространении вони, назывались мясокомбинат «Кудряшовский», ООО НПК «Агротех», «Горводоканал», полигон твердых отходов возле криводановских дач, свиноводческая ферма Сергея Голубева, Толмачевские Согры, АО «Новосибирская птицефабрика», производство предпринимателя Дениса Икишева. Кого-то из них привлекали к административной ответственности из-за выбросов, кому-то выдавали предписания, но окончательно виновника вони так и не назвали, проблему не решили.