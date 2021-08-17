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Власти заключили контракт с учеными, чтобы найти источник вони в Новосибирске

Сотрудники Института СО РАН с 2020 года занимаются этой проблемой

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Этим летом в Новосибирске особенно часто пахло: 2–3 раза в неделю

Этим летом в Новосибирске особенно часто пахло: 2–3 раза в неделю

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Все лето новосибирцы жалуются на неприятный запах, который, в основном, возникает по вечерам. Власти Новосибирска и области уже несколько лет не могут найти источник вони. В начале августа НГС направил запрос о ситуации с качеством атмосферного воздуха в Министерство природных ресурсов и экологии НСО. Вот что там ответили.

Во-первых, министр сообщил, что министерство ведет «госнадзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору». Во-вторых, чтобы эффективно решить вопрос неприятного запаха в Новосибирске, Минприроды НСО заключило контракт с одним из институтов СО РАН.

— В 2020 году была создана межведомственная рабочая группа. В целях обеспечения работ по выполнению химико-аналитических исследований в части идентификации веществ, способных создавать ощущение неприятных запахов, между Министерством природных ресурсов и экологии НСО и федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Научный институт органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук» заключен соответствующий контракт, — пояснили в ведомстве.

Сейчас работа по выявлению источников неприятного запаха продолжается.

Во время последней прямой линии с Владимиром Путиным читательница НГС задала ему вопрос о неприятном запахе в Новосибирске. Обращение тогда не зачитали, но ответ сибирячке все-таки пришел.

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СО РАНвоньнеприятный запахМинприроды Новосибирской области
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