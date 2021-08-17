Власти заключили контракт с учеными, чтобы найти источник вони в Новосибирске

Все лето новосибирцы жалуются на неприятный запах, который, в основном, возникает по вечерам. Власти Новосибирска и области уже несколько лет не могут найти источник вони. В начале августа НГС направил запрос о ситуации с качеством атмосферного воздуха в Министерство природных ресурсов и экологии НСО. Вот что там ответили.

Во-первых, министр сообщил, что министерство ведет «госнадзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору». Во-вторых, чтобы эффективно решить вопрос неприятного запаха в Новосибирске, Минприроды НСО заключило контракт с одним из институтов СО РАН.