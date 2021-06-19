«Ненавязчивая свежесть»: слепая дегустация восьми сидров — победил купленный случайно

Сидр шагает по России. Еще лет десять назад название этого напитка требовало пояснений, а в магазинах можно было найти от силы 3–4 наименования сидров, привезенных из Европы. Теперь он производится десятками отечественных предприятий, появились уже и известные бренды, и своеобразные стили. Чтобы помочь разобраться со всем этим, мы провели слепую дегустацию сидров, а обозреватель НГС добавил личных советов и впечатлений.
Сидр — наш
В магазинах сидр стоит часто где-то рядом с пивом (к которому близок по содержанию алкоголя), но вообще-то это скорее яблочное вино, поскольку получают его сбраживанием яблочного сока. Просто яблоки, как правило, не настолько сладки, чтобы сахара хватило на то, чтобы довести крепость до винных 11–14 градусов.
Самые богатые традиции сидра сложились во Франции и Испании, где его исторически производили в северных, более прохладных регионах, где виноград не вызревает. Со временем к ним присоединились и Великобритания с Ирландией. Но теперь сидроделов можно встретить по всей Европе. По крайней мере, везде, где есть яблоки.
Россия для сидра выглядит страной исключительно подходящей. Виноград у нас можно выращивать буквально в нескольких регионах на юге, яблоки же родятся на куда более обширной территории — от Ленинградской области до Алтайского края. Неудивительно, что после того, как российская публика распробовала сидр, его начали пытаться делать повсеместно.
Что мы сравнивали
В Новосибирске сейчас можно найти больше трех десятков наименований сидров (по крайней мере, так будет написано на этикетке) ценой от 60–70 до более чем 1 000 рублей за бутылку. Мы решили не брать сладкие сидры (нередко под этим названием скрывается просто яблочный сок с алкоголем) и какие-то хорошо известные бренды (о них пойдет речь в конце). Львиную долю образцов предоставила единственная пока новосибирская сидрерия (бар с сидром) InCider, пару экземпляров мы докупили по своему вкусу. По большей части это не очень известные еще на местном рынке названия, так что вы можете использовать результаты дегустации для того, чтобы определиться с покупкой.
В дегустации приняли участие 12 человек, которые оценивали сидр по 10-балльной шкале. Вкусы у людей разные, так что иногда оценки расходились от 1 до 10. Так что, если сидр, который вам лично понравился, у нас получил недостаточно высокую оценку, имейте это в виду (и наоборот).
«Деревенский» (Derevo, Санкт-Петербург) — 3,5 балла
350 рублей (0,5 литра)
Марка «Дерево» уже довольно широко известна в узких кругах поклонников сухих сидров, у нее есть немало профессиональных наград. Но одно дело — профессионалы, другое — обычные потребители. «Деревенский» сполна оправдывает свое название — кажется, что содержимое бокала действительно прибыло откуда-то из сырого подвала. Он совершенно лишен даже намека на сладость, а вкус заставляет вспомнить о домашнем квасе, который завели на хлебных корках. Но, конечно, такой сидр требует и привычки, и понимания.
CUBE (Екатеринбург) — 4 балла
300 рублей (05, литра)
Сухой игристый яблочный сидр прямого отжима родом из Екатеринбурга. В производстве используются яблоки, собранные на территории Урала. Аромат заставляет вспомнить о французских бретонских сидрах. Если вы не знаете, как пахнут сидры в Бретани, то скажем так, что он на любителя, грубоватый, хранящий запах прелых яблок. Этот сидр мало того что просто сухой, так еще и довольно кислотный. Имейте в виду.
La Sidra (Испания) — 4,2 балла
600 рублей (0,5 литра)
Еще очень сухой и очень кислотный сидр, который даже для любителей сидров может оказаться трудным для понимания. Многие отметили его сходство с домашним квасом, кто-то вообще заметил, что он и на сидр-то не похож. Но именно такой любят в Стране Басков. От себя замечу, что именно La Sidra хорош в жару, сильно охлажденный. Он прекрасно монтируется с морепродуктами, сыром с плесенью, сыровяленой колбасой и прочими буржуазными развлечениями.
«Дичь» (Санкт-Петербург) — 5 баллов
300 рублей (0,5 литра)
Российский сухой нефильтрованный сидр дикого брожения из яблок, собранных на территории Ленинградской области. Содержимое бутылки идеально соответствует названию. Действительно какая-то дичь. Но в хорошем смысле. Довольно мощный, требующий более пристального взгляда. Характерная деталь — несколько дегустаторов изменили в конце оценку на более высокую. Самый большой скачок — с 4 до 8.
Le Clos Fleuri (Франция) — 5,5 балла
350 рублей (0,33 литра)
Сидрерия La Brique из Нормандии производит сидр с 1953 года. Полная противоположность большинству остальных образцов. Тонкий, идеально сбалансированный, с деликатным цветочным ароматом. Но, видимо, после жестких «деревенских» сидров (этот пробовали четвертым) восприятие дегустаторов настроилось на другую волну.
Это мой личный фаворит. И вообще, именно нормандские сидры можно рекомендовать тем, кто в принципе хочет начать знакомство с этим напитком. В России в похожем стиле старается работать, кстати, сидродельня Bullevie (Ленинградская область). Стоят их сидры, впрочем, не сильно дешевле нормандских, импортных.
Royal полусухой (Украина / Белоруссия) — 5,6 балла
135 рублей (0,33 литра)
Марка родилась в Украине, но сейчас сидр, продаваемый под этим брендом в России, делается в Белоруссии. Самый противоречивый образец. Он, собственно, и был взят как представитель массовых сидров, которые можно купить в обычном супермаркете. У этих сидров слишком сглаженный, лимонадный вкус, поэтому есть ощущение, что делаются они уже не из яблок, а из яблочного концентрата (или с его добавлением), но, как говорится, со свечкой мы не стояли. Но дегустаторы-то ничего этого не знали, для них это был просто безымянный напиток в бокале. Который оказался и достаточно мягок, и приятно ароматен, и чист на просвет.
Hecks Cider (Великобритания) — 6,3 балла
500 рублей (0,5 литра)
Английский сидр из региона Сомерсет. Яблочный полусухой сидр, приготовленный традиционным способом в дубовых бочках. По уровню этот сидр уже близок к французскому (хотя ощутимо дешевле). Достаточный уровень сахара позволяет уже различать довольно объемный вкус без подготовки. Это, пожалуй, идеальный вариант для жаркого дня.
Song Cider (Белоруссия) — 6,8 балла
195 рублей (0,5 литра)
Самозванец, ворвавшийся в дегустацию в последний момент, куплен по случаю — в кафе рядом с офисом. В нем как-то сошлось всё сразу: свежий яблочный аромат и мягкость, которая не переходит в приторную сладость, и достаточно насыщенный вкус. А главное, от него веяло какой-то ненавязчивой свежестью, в которую не нужно всматриваться. Просто налил и выпил.
На что еще стоит обратить внимание
Как видно из результатов дегустации, чем суше сидр, тем труднее он для восприятия. Так что если собираетесь пить его не в одиночестве и не уверены во вкусах собутыльников, по умолчанию лучше отдать предпочтение полусухому. Хорошее соотношение цены и качества у «Василеостровской пивоварни» (бутылка 0,7 будет стоить порядка 250 рублей). Заслуживает уважения «Св. Антон», хотя в магазинах чаще можно встретить полусладкие версии этого производителя. Хорош уже упомянутый Bullevie, тем более что это достаточно большое уже предприятие, которое делает широкую линейку, так что можно найти что-то по душе.
Можно назвать эталонным (но при этом всё еще массовым) нормандский сидр Ecusson. Стоит он, правда, у нас сейчас как хорошее игристое, но при случае может заменять шампанское, когда вы хотите чего-то с пузыриками и в красивой бутылке, но не такое алкогольное. Для сравнения можно попробовать бретонский Kerisaс (он встречается у нас в маленьких бутылочках), чтобы понять, какой из французских стилей нравится больше.
Тем, кто хочет поднять градус, может быть интересна наша слепая дегустация игристых вин. Мы делали ее перед Новым годом, но налить себе бокал брюта можно в любой день. Главное — потом за руль не садиться и вообще соблюдать умеренность.