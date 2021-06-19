«Ненавязчивая свежесть»: слепая дегустация восьми сидров — победил купленный случайно

Самые богатые традиции сидра сложились во Франции и Испании, где его исторически производили в северных, более прохладных регионах, где виноград не вызревает. Со временем к ним присоединились и Великобритания с Ирландией. Но теперь сидроделов можно встретить по всей Европе. По крайней мере, везде, где есть яблоки.



Россия для сидра выглядит страной исключительно подходящей. Виноград у нас можно выращивать буквально в нескольких регионах на юге, яблоки же родятся на куда более обширной территории — от Ленинградской области до Алтайского края. Неудивительно, что после того, как российская публика распробовала сидр, его начали пытаться делать повсеместно.



Что мы сравнивали



В Новосибирске сейчас можно найти больше трех десятков наименований сидров (по крайней мере, так будет написано на этикетке) ценой от 60–70 до более чем 1 000 рублей за бутылку. Мы решили не брать сладкие сидры (нередко под этим названием скрывается просто яблочный сок с алкоголем) и какие-то хорошо известные бренды (о них пойдет речь в конце). Львиную долю образцов предоставила единственная пока новосибирская сидрерия (бар с сидром) InCider, пару экземпляров мы докупили по своему вкусу. По большей части это не очень известные еще на местном рынке названия, так что вы можете использовать результаты дегустации для того, чтобы определиться с покупкой.

