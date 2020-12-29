Какое шампанское купить на Новый год? Слепая дегустация 7 сухих игристых вин (победитель удивил)

Большинство игристого в мире — сухое или полусухое. В Шампани, которая и дала имя этому типу напитков, лишь отдельные производители выпускают сладкие вина, и это неудивительно. Именно сухое вино идеально в качестве аперитива, хорошо сочетается со многими продуктами, не заглушая их вкус. В общем, если вы уже доросли до понимания вина, которое не похоже на алкогольный лимонад, вот вам результаты нашей слепой дегустации брютов.



Это вторая серия слепой дегустации игристого. Результаты первого эксперимента смотрите тут (там есть несколько хороших вариантов, которые подойдут для празднования Нового года).