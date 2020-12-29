Какое шампанское купить на Новый год? Слепая дегустация 7 сухих игристых вин (победитель удивил)

В Новосибирске выбрали самое вкусное шампанское
Большинство игристого в мире — сухое или полусухое. В Шампани, которая и дала имя этому типу напитков, лишь отдельные производители выпускают сладкие вина, и это неудивительно. Именно сухое вино идеально в качестве аперитива, хорошо сочетается со многими продуктами, не заглушая их вкус. В общем, если вы уже доросли до понимания вина, которое не похоже на алкогольный лимонад, вот вам результаты нашей слепой дегустации брютов.
Это вторая серия слепой дегустации игристого. Результаты первого эксперимента смотрите тут (там есть несколько хороших вариантов, которые подойдут для празднования Нового года).
Что почём
Практически всё игристое вино мы взяли в одном месте — в гипермаркете «Ашан». Лишь одна бутылка была приобретена в магазине «Ярче!» — уж больно низкой у нее оказалась цена. Все позиции купили по акции, так что обычная стоимость может быть чуть выше. Самое дешевое вино обошлось нам в 164 рубля, самое дорогое — в 849 рублей.
В выборку попали разные вина — и по месту производства, и по уровню «сухости», что позволит лучше сориентироваться при покупке. Всего у нас получилось четыре отечественных брюта, два просекко (Италия) и одна кава (Испания). Каждая бутылка была завернута в фольгу (подготовленный дегустатор по форме нескольких бутылок, правда, мог догадаться об их содержимом, но тут уж ничего не поделаешь). Люди могли обмениваться мнениями, но о том, что скрывалось под фольгой, все узнали только после того, как сдали листки с оценками. Результаты многих удивили.
Дешево и сердито
Chateau Tamagne брют (259 рублей) — 3,5 балла
Стандартное массовое игристое из Краснодарского края от одного из крупнейших отечественных производителей вина. В прошлом году «Тамань» неожиданно стала победителем, обойдя более дорогие импортные образцы. Делается из винограда сортов «пино блан», «алиготе», «бианка», «рислинг» и «шардоне», выращенных на собственных виноградниках агрофирмы «Южная» (в Таманском районе).
Это весьма бесхитростное, недорогое игристое, которое сделано, впрочем, честно — в нём не чувствуется явных попыток исправить полученный материал. Оно действительно очень сухое, но эта сухость (то есть недостаток сахара) приводит к нарушению баланса, вино становится неинтересным. Моя личная оценка его была выше средней, но большинству участников дегустации оно не понравилось.
«Салют златоглавая». Российское шампанское (164 рубля) — 3,7 балла
Для пущей убедительности на этикетке стоит слово «Премиум». Увидев его на полке с ценником в 164 рубля, можно даже засомневаться, нет ли ошибки. А то, знаете ли, бывает в магазинах такое, что на кассе выясняется, что ценник выше раза в два. Но изучение контрэтикетки избавляет от сомнений. Вино изготовлено в Республике Северная Осетия — Алания из «виноматериалов столовых, изготовленных из винограда "шардоне" и других ампелографических сортов винограда». Это последний термин особенно радует. Ампелографические сорта — это совокупность растений, размноженных вегетативным путем, обладающих относительным постоянством наследственно закрепленных признаков и свойств. Ну то есть не дичка. Серьезное свидетельство качества.
Внутри вас ждет сладковатая жидкость с нотками ежевики отчетливого химического происхождения. Есть ли там в принципе вино — вопрос открытый, но, нужно признать, что на человека неподготовленного «Златоглавая» может произвести благоприятное впечатление, особенно если перед ней уже чего-то выпить. Среди оценок были даже пятерки. Зато все, кто высоко оценил действительно приличные образцы, давали этому вину безжалостные единицы и двойки.
«Инкерман». «Кокур» zero dosage (319) — 4,8 балла
Самый необычный образец в выборке. «Инкерман» — один из старейших винзаводов Крыма. Но конкретно это вино — попытка сделать что-то принципиально новое. Во-первых, это моносорт (обычно виноделы смешивают разные виды винограда), причем сорт этот автохтонный — растет пока только в Крыму и имеет весьма характерный узнаваемый букет. Ну а zero dosage означает, что в вино не добавлялся в принципе дополнительный сахар (он нужен, чтобы добиться более активного вторичного брожения и просто для того, чтобы конечный продукт был приятней на вкус). Это всегда рискованная история, поскольку отсутствие дополнительной сладости обнажает любые огрехи.
При невысокой цене это уже интересное вино: в букете можно рассмотреть грушу, яблоки и даже что-то медовое. Но вот на вкус zero dosage оценят по достоинству не все, потому что оно лишено какой-либо сладости в принципе, это непривычно даже для любителей брюта. От себя замечу, что инкермановский «кокур» — это вино «одного бокала». Оно прекрасно освежает, вызывает аппетит. Но потом лучше перейти к чему-то более мягкому.
Надо брать
Marques de Lares. Вrut nature (699 рублей) — 6,1 балла
Представитель еще одной крупной разновидности игристых вин — испанской кавы. В отличие от просекко, кава не является продуктом контролируемого происхождения, просто так в Испании называют игристое. Нет и четких правил производства: каву можно делать традиционным методом, то есть с брожением в бутылках, а можно и в стальных чанах. Эта конкретно произведена на юге, чуть южнее города Мерида, традиционным методом из винограда сорта «макабео».
«Маркиз» показал себя как почти эталонный брют — без дефектов, но и без особенностей за которые можно зацепиться. При этом даже те, кому он показался слишком сухим, называли его приятным. Ну и опять же чем выше «квалификация» дегустатора, тем выше оценки он давал этой каве.
Lagioiosa Prosecco bio (849 рублей)
Просекко, но не простое, а био, то есть у производителя (это Villa Sandi) есть сертификат, что именно это вино сделано на виноградниках, где не применялись пестициды, гербициды и прочая химия. Если честно, то к качеству вина это имеет опосредованное отношение, скорее показывает отношение в целом. Но в полном соответствии с Bio-стандартами можно сделать и банальное, скучное вино тоже.
На мой взгляд, это самое интересное вино в выборке. У него уже достаточно сложный комплексный букет, а во вкусе чувствуются какие-то миндальные нотки. Такого вина (если оно, конечно, вам понравилось) можно выпить бутылку-другую и даже не заметить. Так что будьте осторожны. Но именно его сложность может показаться человеку, привыкшему к прямолинейному игристому, отталкивающей. Оценки у этого просекко колебались от 1 до 10.
Canti Prosecco (699 рублей) — 6,5 балла
Типичное просекко, по которому хорошо понятно, почему это самое продаваемое игристое в мире. Итальянцы сделали свой значительно более простой в производстве (а значит, и более дешевый) вид вина, который нравится максимальному количеству людей. Кроме достоинств терруара и умения виноделов, здесь имеет значение то, что итальянцы могут добавлять больше дозажного сиропа, чем французы в Шампани, так что вино получается более мягким, понятным. При этом в последнее время и в Просекко стали делать сухие вина.
Справедливости ради нужно заметить, что просекко от «Канти» можно было смело заменить просекко от любого другого крупного производителя — Gancia, Martini — впечатление было бы примерно таким же. Так что если у вас нет стойкой аддикции к какому-то конкретному бренду, можете смело брать то вино, которое в магазине предлагают по акции.
«Золотая Балка» брют (299 рублей) — 6,6 балла
Сравнительно новая марка одноименной винодельни из Крыма. Сам производитель позиционирует его как «вино на каждый день» (хочется посмотреть в глаза представителю целевой аудитории, который следует этому принципу буквально). «Балка» делается из местного винограда западно-предгорной зоны Крыма. В купаже используются сорта «ркацители», «рислинг», «алиготе» и «пино блан», возраст лозы колеблется от 7 до 30 лет (данные производителя).
Главная неожиданность этой дегустации. Недорогое российское вино опередило более именитых «иностранцев». Брют от «Балки» действительно неплох. Он не выглядит таким выхолощенным, как вино «Тамани», у него интересно разматывать во рту клубок вкусов. Почти всем он показался субъективно слаще многих других образцов, но в вине не чувствуется совершенно какого-то внешнего постороннего сахара, это скорее результат снижения кислотности. В общем, перед нами недорогое, но интересно сделанное вино, которое еще и с разгромным счетом уделывает конкурентов по соотношению цена/качество.
Вино создано, чтобы дарить радость, но чтобы радость эта не была потом ничем омрачена, стоит соблюдать умеренность в его употреблении. Сладкое или сухое, игристое или тихое — оно не должно превратиться в проблему. Поэтому перед Новым годом (как и перед любым другим праздником) стоит помнить одну простую истину. Алкоголь должен помогать получать удовольствие от жизни, а не заменять его. И лучше уж выпить «Карачинской» в кругу друзей, чем несколько бутылок «Вдовы Клико», после которых вам будет мучительно больно за то, что вы сделали прошлой ночью.
СЮЖЕТ
Если у вас вызывают сомнения вкусы сотрудников НГС, которые приняли участие в дегустации, возможно, вам будут полезны советы профессионального сомелье, с которым мы делали подобный материал в 2018 году. Цены с тех пор, конечно, могли измениться, но большинство позиций можно встретить у нас на полках и сегодня.