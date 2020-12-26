26 декабря суббота
СЕЙЧАС -33°С
Пробки 2/10
usd 73.69
eur 89.87
Тема дняВ тихом центре взялись за 20-летний долгострой

Все новости

Все новости

И немедленно вылил: слепой тест 9 полусладких игристых вин от 199 до 700 рублей

«Итальянское» из Подмосковья, честное отечественное, настоящее Асти и французская бутылка с секретом

1 215
7Обсудить

Поделиться

В дегустации приняли участие <nobr class="_">9 образцов</nobr>&nbsp;

В дегустации приняли участие 9 образцов 

Поделиться

В канун Нового года обозреватель НГС Стас Соколов не ходит в баню, а готовит очередной гид по игристым винам. Каждый раз пытаясь внести в этот формат какое-то разнообразие. Раньше мы ходили по магазинам то с рестораторами, то с сомелье, проводили слепую дегустацию для откликнувшихся на призыв в соцсетях (выборка была отчасти случайной). И вот на этот раз мы решили взять нелегкую (для печени) ношу проверки качества «новогоднего» вина на себя. В конце концов, должен же нам запомниться этот год чем-то, кроме пандемии.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Что мы сравнивали

Бутылки были завернуты в фольгу, чтобы этикетки не влияли на впечатление от вина

Бутылки были завернуты в фольгу, чтобы этикетки не влияли на впечатление от вина

Поделиться

Так уж случилось, что в прежних обзорах упор делался на сухие вина, что, конечно, отсекало огромную часть того, что в реальности оказывается на столах. Поэтому на этот раз мы решили сделать две дегустации, начав с любимого народом полусладкого. Вино для дегустации любезно предоставил новосибирский «Ашан» (тот, что в «Меге»), исходя из собственных данных о популярности тех или иных позиций. Ну и себя не забыли — на все образцы на момент дегустации действовали скидки. Не можем гарантировать, что всё вино из материала будет в наличии, когда вы будете читать этот текст, но его точно можно было найти на полках по этим ценам еще 23 декабря.

Непростая работа вызвала живой интерес участников

Непростая работа вызвала живой интерес участников

Поделиться

Самая дешевая бутылка продавалась по 199 рублей, самая дорогая стоила 700 рублей. Поскольку выяснилось, что бокалов для шампанского в редакции нет, пришлось купить распродажных в «Ашане» (не особо изящные, но прочные и стоили 45 рублей штука — именно такие можно встретить в недорогих парижских бистро). После дегустации и подсчета голосов участники распределились по трем группам.

Мама, что это?

Лидером со знаком минус стало содержимое бутылки с названием Santo Stefano (199 рублей) — 1,5 балла из 10. По словам самых молодых дегустаторов, это сейчас король студенческих вечеринок. Ну просто в широкой продаже дешевле ничего не найти. Иностранное название не должно вводить в заблуждение — производится этот «газированный винный напиток» в подмосковном селе Раменское.

Содержимое некоторых бокалов неудержимо хотелось вылить

Содержимое некоторых бокалов неудержимо хотелось вылить

Поделиться

Уже из открытой бутылки в нос бьет интенсивный, даже не пытающийся ничем прикидываться запах химических отдушек и сахара. Производители пишут, что привлекали к разработке рецептуры каких-то очень серьезных европейских специалистов, но, мне кажется, если просто взять концентрат растворимого «фруктового» напитка, воду, спирт и газировать в сифоне дома, получится не хуже.

Для остатков на столе стоял тазик. К концу дегустации он был практически полон

Для остатков на столе стоял тазик. К концу дегустации он был практически полон

Поделиться

Недалеко от него ушло и сладкое Abrau Light (259 рублей) — 1,8 балла. Сама по себе эта линейка (не путать с игристым «Абрау Дюрсо») производится, судя по всему, из дешевого готового вина, которое закупается цистернами. А поскольку дальше в него предполагается добавлять сахарный сироп, то качество сырья не играет особой роли. Единственная надежда на то, что здесь хотя бы это самое натуральное вино есть в принципе. Потому что в предыдущем примере и в это верится с трудом.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Практически всё вино из этой категории закончило свой путь в раковине кухни. Пить такое можно только человеку, у которого еще не прошли симптомы ковида (утрата вкуса и обоняния).

Лимонадик с градусами

Здесь плотной группой прошли вина, которые, может, и не принесут особого удовольствия, но, по крайней мере, они не отталкивают с первого глотка.

Хуже всего выступили Abrau Light полусладкое (259 рублей) 3,2 балла и Chateau Tamagne (259 рублей) — 3,8 балла. Напитки эти действительно одного порядка, разве что у «Тамани» всё же чуть больше чувствуется, собственно, вино. Но тоже под толстым слоем сахара.

Полусладкое игристое до сих пор можно встретить на столах гораздо чаще, чем сухое

Полусладкое игристое до сих пор можно встретить на столах гораздо чаще, чем сухое

Поделиться

А вот с лидерами этой группы всё чуть сложнее. Сюда, например, попало среднеценовое Асти (итальянский регион и тип сладкого вина) Gancia (649 рублей) — 4,3 балла. «Ганча», конечно, массовая недорогая (в Европе) марка, но это уже, что называется, настоящее итальянское вино высшей для итальянской системы классификации вин категории DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Принадлежность к которой означает, что вино по крайней мере сделано в точном соответствии с требованиями, предъявляемыми к винам конкретного региона.

Для дегустации вина в редакции пришлось купить простенькие бокалы&nbsp;

Для дегустации вина в редакции пришлось купить простенькие бокалы 

Поделиться

Асти от «Ганчи» имеет узнаваемую именно фруктовую сладость (а не просто сахар), и это не случайно. Ибо сколько-нибудь приличное игристое, конечно, делают с использованием виноградного сусла — то есть сгущенного виноградного сока. По не совсем понятной причине именно это Асти понравилось участникам дегустации меньше, хотя лично для меня они отличаются минимально.

Самое неоднозначное впечатление произвело полусладкое «Золотая Балка» (299 рублей) — 4,1 балла. Это вино из Крыма — единственный образец, оценки которого колебались от 0 до 10. Дело, возможно, в том, что в нем единственном действительно уже есть какой-никакой характер — индивидуальность букета и вкуса, которые оказываются слишком заметными на общем нейтрально-сладковатом фоне. Это уже вино, а не просто некая мягкая жидкость с газиками и алкоголем. Но, как любая индивидуальность, понравится она не всем. По мне «Балка» неплоха, но может показаться тяжеловатой для обычного покупателя игристого полусладкого.

Не уносите бутылку

Если честно, то какой-то прямо пропасти между лучшими представителями второй группы и лидерами нет, но коллективная дегустация на то и нужна, чтобы получить некое сбалансированное мнение. Меньше всего споров здесь вызвало еще одно Асти в нашей выборке — на этот раз от бренда Canti (619 рублей) — 6,1 балла. Делают его из белого Муската, во вкусе (если прислушаться) можно почувствовать нотки медовой груши, а в букете — цветов.

Впечатления и оценки каждый заносил в свой оценочный лист

Впечатления и оценки каждый заносил в свой оценочный лист

Поделиться

Самая странная бутылка в выборкеBonne Nouvelle Blanc Fines Bulles (700 рублей) — 5,2 балла. Это французское вино, которое делается в регионе Лангедок, но примечательно оно тем, что в нем… нет алкоголя. Это довольно странное ощущение, потому что даже во вкусе ощущается какая-то пустота. «Хорошую новость» (так переводится название) в принципе можно принять за какой-то суперпремиальный лимонад. У него максимальная карбонизация — если налить вино в бокал чуть быстрее, чем нужно, весь он наполнится тугой пеной. Которая тем не менее очень быстро упадет. Кроме возможности управлять автомобилем после выпитых нескольких бокалов, это игристое может быть интересно еще и своей минимальной калорийностью.

Самый высокий средний балл получило вино&nbsp;Cuve Dolce

Самый высокий средний балл получило вино Cuve Dolce

Поделиться

Победителем дегустации стало Canti Cuve Dolce (419 рублей) — 6,7 балла. От Асти оно отличается тем, что производитель может делать его где угодно. Что сказывается на цене, поскольку чем известнее регион, тем дороже там земля и тем выше цена бутылки. У Cuve Dolce чуть более своеобразный букет, который дает использованная при его производстве мальвазия (сорт винограда). Впрочем, нельзя исключать, что высокие оценки этому образцу помог получить тот факт, что эта бутылка была открыта первой. А значит, содержимое бокалов с этим вином оказалось холоднее других. Сам производитель советует подавать его при температуре 7–8 градусов по Цельсию.

Из девяти бутылок участников ни одна не получила общего однозначного одобрения

Из девяти бутылок участников ни одна не получила общего однозначного одобрения

Поделиться

Не секрет, что любители полусладкого и поклонники брюта друг друга недолюбливают. Первые считают вторых снобами (давятся и пьют свою кислятину), а те, кто любит посуше, каждый раз тяжело вздыхают, оказавшись на корпоративе, куда купили только «этот компот». На самом деле и сладкое вино может быть прекрасным (и весьма дорогим), нужно только понимать, откуда взялась в вине его сладость и для чего она там нужна. Потому что в бюджетных бутылках вас ждет простой сахар, которым щедро покрыли недостатки дешевого виноматериала. Кстати, холод эти недостатки маскирует не хуже сладости, так что охлаждайте вино перед подачей.

Поскольку речь идет о сладком, советовать посмотреть дегустацию брюта мы не будем. Тут по теме лучше подойдут творожные сырки в глазури. Скоро мы выпустим и обзор сухого шампанского, так что оставайтесь с нами.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дегустацияигристое виноНовый год в Новосибирскешампанское
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...