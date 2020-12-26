И немедленно вылил: слепой тест 9 полусладких игристых вин от 199 до 700 рублей

В канун Нового года обозреватель НГС Стас Соколов не ходит в баню, а готовит очередной гид по игристым винам. Каждый раз пытаясь внести в этот формат какое-то разнообразие. Раньше мы ходили по магазинам то с рестораторами, то с сомелье, проводили слепую дегустацию для откликнувшихся на призыв в соцсетях (выборка была отчасти случайной). И вот на этот раз мы решили взять нелегкую (для печени) ношу проверки качества «новогоднего» вина на себя. В конце концов, должен же нам запомниться этот год чем-то, кроме пандемии.
Что мы сравнивали
Так уж случилось, что в прежних обзорах упор делался на сухие вина, что, конечно, отсекало огромную часть того, что в реальности оказывается на столах. Поэтому на этот раз мы решили сделать две дегустации, начав с любимого народом полусладкого. Вино для дегустации любезно предоставил новосибирский «Ашан» (тот, что в «Меге»), исходя из собственных данных о популярности тех или иных позиций. Ну и себя не забыли — на все образцы на момент дегустации действовали скидки. Не можем гарантировать, что всё вино из материала будет в наличии, когда вы будете читать этот текст, но его точно можно было найти на полках по этим ценам еще
Самая дешевая бутылка продавалась по
Мама, что это?
Лидером со знаком минус стало содержимое бутылки с названием Santo Stefano (
Уже из открытой бутылки в нос бьет интенсивный, даже не пытающийся ничем прикидываться запах химических отдушек и сахара. Производители пишут, что привлекали к разработке рецептуры каких-то очень серьезных европейских специалистов, но, мне кажется, если просто взять концентрат растворимого «фруктового» напитка, воду, спирт и газировать в сифоне дома, получится не хуже.
Недалеко от него ушло и сладкое Abrau Light (
Практически всё вино из этой категории закончило свой путь в раковине кухни. Пить такое можно только человеку, у которого еще не прошли симптомы ковида (утрата вкуса и обоняния).
Лимонадик с градусами
Здесь плотной группой прошли вина, которые, может, и не принесут особого удовольствия, но, по крайней мере, они не отталкивают с первого глотка.
Хуже всего выступили Abrau Light полусладкое (
А вот с лидерами этой группы всё чуть сложнее. Сюда, например, попало среднеценовое Асти (итальянский регион и тип сладкого вина) Gancia (
Асти от «Ганчи» имеет узнаваемую именно фруктовую сладость (а не просто сахар), и это не случайно. Ибо сколько-нибудь приличное игристое, конечно, делают с использованием виноградного сусла — то есть сгущенного виноградного сока. По не совсем понятной причине именно это Асти понравилось участникам дегустации меньше, хотя лично для меня они отличаются минимально.
Самое неоднозначное впечатление произвело полусладкое «Золотая Балка» (
Не уносите бутылку
Если честно, то какой-то прямо пропасти между лучшими представителями второй группы и лидерами нет, но коллективная дегустация на то и нужна, чтобы получить некое сбалансированное мнение. Меньше всего споров здесь вызвало еще одно Асти в нашей выборке — на этот раз от бренда Canti (
Самая странная бутылка в выборке — Bonne Nouvelle Blanc Fines Bulles (
Победителем дегустации стало Canti Cuve Dolce (
Не секрет, что любители полусладкого и поклонники брюта друг друга недолюбливают. Первые считают вторых снобами (давятся и пьют свою кислятину), а те, кто любит посуше, каждый раз тяжело вздыхают, оказавшись на корпоративе, куда купили только «этот компот». На самом деле и сладкое вино может быть прекрасным (и весьма дорогим), нужно только понимать, откуда взялась в вине его сладость и для чего она там нужна. Потому что в бюджетных бутылках вас ждет простой сахар, которым щедро покрыли недостатки дешевого виноматериала. Кстати, холод эти недостатки маскирует не хуже сладости, так что охлаждайте вино перед подачей.
Поскольку речь идет о сладком, советовать посмотреть дегустацию брюта мы не будем. Тут по теме лучше подойдут творожные сырки в глазури. Скоро мы выпустим и обзор сухого шампанского, так что оставайтесь с нами.