И немедленно вылил: слепой тест 9 полусладких игристых вин от 199 до 700 рублей

Практически всё вино из этой категории закончило свой путь в раковине кухни. Пить такое можно только человеку, у которого еще не прошли симптомы ковида (утрата вкуса и обоняния).



Лимонадик с градусами



Здесь плотной группой прошли вина, которые, может, и не принесут особого удовольствия, но, по крайней мере, они не отталкивают с первого глотка.

