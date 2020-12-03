«Пришлось выплюнуть»: слепая дегустация творожных сырков от 7 до 57 рублей, включая «Б. Ю. Александров»

Цены даны без учета разницы в массе (она в некоторых случаях может отличаться в полтора раза и больше). Однако сырок такой товар, который покупают не из-за массы, а потому, что он нравится. Нам также не удалось соблюсти полную анонимность — поклонники этого типа продукта вполне могли догадаться о принадлежности того или иного сырка даже без упаковки. Оценки выставляли от одного до 10.



Спасибо, не надо

