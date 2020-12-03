«Пришлось выплюнуть»: слепая дегустация творожных сырков от 7 до 57 рублей, включая «Б. Ю. Александров»

Творожные сырки «Б. Ю. Александров» вышли в лидеры на слепой дегустации
Поводом для этого обзора стало грустное событие — в Москве на 73-м году жизни умер предприниматель Борис Александров. Широкой публике название его компании — «Ростагроэкспорт» — скажет мало, но вот созданный им бренд сырков «Б. Ю. Александров», как оказалось, имеет массу горячих поклонников. Обозреватель Стас Соколов и вся редакция НГС решила проверить, насколько справедлива эта слава. А заодно посмотреть, какие еще марки творожных сырков стоят внимания.
С чего всё началось
Новость о кончине предпринимателя, которого вряд ли можно отнести к суперзвездам российского бизнеса (вроде Дерипаски или Тинькова), неожиданно привлекла большое внимание читателей — об этом событии написало большинство изданий. Причина в том, что у созданной им марки (название которой едва ли что-то скажет тем, кто эти самые глазированные сырки не ест) есть много настоящих адептов. Наткнувшись на них в супермаркете, я сам поставил фото в сторис в своем инстаграме, и эта публикация вызвала, наверное, самую бурную реакцию, какая только была в моем аккаунте. Люди писали о том, как любят этот продукт, грустили и спрашивали, где его можно купить в Новосибирске. Поняв, что речь идет о прямо-таки культовом продукте, мы решили написать о нем привычным способом — вслепую сравнить с другими сырками такого типа.
Что и как мы сравнивали
Сырки в шоколадной глазури — простой продукт, у которого есть масса производителей. Не имея возможности объять необъятное, я просто прошелся по сетевым магазинам в центре, купив сырки двух чаще всего встречающихся типов: ванильные и с вареной сгущенкой. В выборке оказались как довольно дорогие экземпляры, так и совсем дешевые, сделанные с использованием заменителей молочного жира.
Цены даны без учета разницы в массе (она в некоторых случаях может отличаться в полтора раза и больше). Однако сырок такой товар, который покупают не из-за массы, а потому, что он нравится. Нам также не удалось соблюсти полную анонимность — поклонники этого типа продукта вполне могли догадаться о принадлежности того или иного сырка даже без упаковки. Оценки выставляли от одного до 10.
Спасибо, не надо
Абсолютным чемпионом дегустаторских антипатий стал дешевый сырок «Красная цена». Цена у него действительно самая маленькая, но никто не поставил ему больше
— Не чувствуется ничего, кроме сахара и пальмового масла.
— Так плохо, что пришлось выплюнуть.
— Самый отвратительный.
Ближайший конкурент по цене — «365 дней», который был лишь немного дороже, получил куда более высокую оценку. Но тоже не дотянулся даже до тройки. Но здесь, по крайней мере, хотя бы несколько человек дали ему аж четыре балла. Вот некоторые из оценок:
— Слишком сладко, не понравился шоколад.
— Неприятная консистенция, творог как будто с солью.
Не шедевр, но есть можно
В число середнячков попали «Молочная станция», «Простоквашино», «Лента» и «Чудо». Цена здесь колеблется от 19 до
Если смотреть на сочетание цены и качества, то хуже всего результаты у «Простоквашино». При оценках ниже
— Приемлемо.
— Слишком сладкий.
— Обычный.
Четверка лидеров
Оценки на уровне хорошо и выше получили сырки двух производителей. Явным лидером стал — «Б. Ю. Александров» с вареной сгущенкой. Сделан сырок действительно на совесть. Тут и настоящий шоколад в глазури (а не просто нечто коричневое и сладкое), и отчетливый молочный вкус творога. Из минусов, которые отметили некоторые дегустаторы, — слишком много этой самой вареной сгущенки и вообще слишком сладко. Но это дело вкуса. Вот лишь некоторые реплики:
— Тает во рту.
— Офигенный.
— Вкусный творог.
На втором и третьем месте (с минимальным отрывом друг от друга) неожиданно расположились сырки марки «Свитлогорье» из Белоруссии. Марка эта, судя по всему, известна куда меньше — о ее существовании знал только один из дегустаторов. Обращает на себя внимание и низкий разброс оценок — даже те, кому что-то не понравилось, дали этим образцам полновесные
— Ненавязчивый натуральный вкус.
— Очень нежный.
— Чувствуется натуральный творог.
Еще один образец от «Б. Ю. Александрова» не смог попасть в первую тройку по причине своей необычности. Найти просто ванильный сырок в глазури этой марки не удалось, и его роль у нас играл сырок под названием «Ванильный чизкейк». Он действительно внешне напоминает этот десерт и в компании затянутых в глазурь творожков смотрелся необычно. Но всё равно смог получить достаточно высокую оценку.
Резюме
Слепой тест в целом подтвердил репутацию «культовых» фамильных сырков. Но, как нередко бывает, оказалось, что без упаковки и сопровождающего ее флера ожиданий очень вкусным может показаться и продукт производителя, о существовании которого вы даже не слышали.
Если вы едите мороженое и зимой тоже, то вас могут заинтересовать результаты нашей летней дегустации пломбира. Самый дорогой образец тогда, кстати, неожиданно занял одно из последних мест.