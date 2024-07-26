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На месте «Парк кафе» посадят газоны

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Город До конца лета на месте «Парк кафе» посадят газоны — на них потратят свыше миллиона рублей

До конца лета на месте «Парк кафе» посадят газоны — на них потратят свыше миллиона рублей

Для благоустройства площадки ищут подрядчика

773
33 комментария
За работы готовы заплатить более 1,3 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства площадки, где располагалось здание «Парк кафе». За работы готовы заплатить более 1,3 миллиона рублей.

Информация о проведении работ появилась на сайте госзакупок 26 июля. Заказчиком выступает МАУ Новосибирск «Горзеленхоз».

— Благоустройство территории вдоль здания по ул. Красный проспект,25 — ул. Ленина,1 в границах сквера «Первомайский», — сказано в документах.

Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров подтвердил НГС, что речь идет о территории бывшего «Парк кафе». В смету закупки вошли такие работы, как посев газонов, подготовка почвы и другое.

Выполнить работы по договору необходимо до 30 августа этого года, подрядчик вправе с согласия заказчика досрочно исполнить обязательства.

— Не допускается выполнение работ, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 07 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 09 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, — сказано в документах.

В июне в мэрии подтверждали, что территория, где было кафе, в будущем станет зеленой частью сквера. Здание «Парк кафе» снесли в декабре прошлого года.

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Парк кафе Благоустройство Первомайский сквер Новосибирск Закупки
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Комментарии
33
Гость
26 июля 2024, 21:49
Терешкова - враг города и враг народа. В угоду ей город не имеет ни парков, ни кафе, ни скверов. В угоду ей нужно перекрыть улицу Ленина. В угоду ей Вокзальная магистраль превратилась в пустыню, заросшую полынью. И т.д... Если есть справедливость на этом свете - Терешкова должна быть привлечена к уголовной ответственности. Только так жители города поверят в справедливость и торжество законности.
Гость
26 июля 2024, 21:56
лена путина: а можно деревья посадить (не прутики). и вообще, можно в городе больше деревьев!? в такую жару просто невозмодно хрдить по городу.
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А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
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