До конца лета на месте «Парк кафе» посадят газоны — на них потратят свыше миллиона рублей

За работы готовы заплатить более 1,3 миллиона рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства площадки, где располагалось здание «Парк кафе». За работы готовы заплатить более 1,3 миллиона рублей.



Информация о проведении работ появилась на сайте госзакупок 26 июля. Заказчиком выступает МАУ Новосибирск «Горзеленхоз».



— Благоустройство территории вдоль здания по ул. Красный проспект,25 — ул. Ленина,1 в границах сквера «Первомайский», — сказано в документах.



Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров подтвердил НГС, что речь идет о территории бывшего «Парк кафе». В смету закупки вошли такие работы, как посев газонов, подготовка почвы и другое.



Выполнить работы по договору необходимо до 30 августа этого года, подрядчик вправе с согласия заказчика досрочно исполнить обязательства.



— Не допускается выполнение работ, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 07 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 09 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, — сказано в документах.

